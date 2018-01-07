 Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
Так, по данным ведомства, вчера в пункт пропуска "Сокиряны" прибыл микроавтобус "Мерседес-Спринтер" с российской регистрацией под управлением 40-летнего молдаванина.
"Во время погранично-таможенного оформления, в ходе осмотра транспортного средства была обнаружена старинная Библия, которая возможно составляет культурную и историческую ценность", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обнаруженный предмет старины согласно установленному порядку был передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
Никому она нужна в таком состоянии.
А дибилы-погранцы-мажможники себе премии рисуют.
Вітаю з Різдвяними Святами!
Кроме того в Украине этого типа литературы мало
Помните новость, как на авиабазе Хмеймим зашкварили 7 самолетов?
Так с тех пор эту авиабазу считай каждую ночь атакуют беспилотниками. Атаковали и прошлой ночью. Местные жители сообщают, что кацапская ПВО работала и канонада стояла будь здоров.
Атаки осуществляет антиасадовская (а значит и антикацапская) группировка Ахрар аль Алави. Они сообщают, что в этой атаке они использовали полтора десятка БПЛА и повредили один кацаполет и комплекс С-400.
Про полтора десятка - охотно верю. Они используют простенькие самоделки с небольшими зарядами. Так что даже если десяток сбили, то остальные таки могли добраться до цели.
Один из БПЛА, сбитых над Хмеймим в прошлые ночи:
Задумайтесь об этом!-
Увозят нашего Христа
На встречу с Магометом."