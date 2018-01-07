EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Фоторепортаж
  2715  32
Все про:Госпогранслужба (2573) книги (362) контрабанда (1412) Молдова (871)

 Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Старинную Библию, которую гражданин Молдовы пытался скрыто вывезти из Украины, обнаружили пограничники Черновицкого отряда совместно с работниками фискальной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, по данным ведомства, вчера в пункт пропуска "Сокиряны" прибыл микроавтобус "Мерседес-Спринтер" с российской регистрацией под управлением 40-летнего молдаванина.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: На границе задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря. ФОТОрепортаж

"Во время погранично-таможенного оформления, в ходе осмотра транспортного средства была обнаружена старинная Библия, которая возможно составляет культурную и историческую ценность", - сказано в сообщении.

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию, - Госпогранслужба 01

Отмечается, что обнаруженный предмет старины согласно установленному порядку был передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию, - Госпогранслужба 02
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3043090
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Купил на виолити или на ККК.
Никому она нужна в таком состоянии.
А дибилы-погранцы-мажможники себе премии рисуют.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего, пусть тренируются, отрабатывают технологию поиска в шмотках. И полезное чего-нибудь тогда словят. Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5911
 показать весь комментарий
 
Скорее всего у староверов поцупил, у нас в Белой Крынице они уже 400 лет как нашли приют от московитов.
 показать весь комментарий
 
 
А можливо в когось на горищі валялась, так би і згнила, якби крутлявий молдаванин не знайшов. Скільки реліквій та цінностей пропадає по закутках? Ніхто ж не шукає.
Вітаю з Різдвяними Святами!
 показать весь комментарий
 
 
Распоясались молдавашки. То монет кучу, теперь-библию. Долдоновские эмиссары, наверное. Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1317
 показать весь комментарий
 
Вы тут поосторожнее с "молдованами"... А то "килгор" с "Додоном" набегут и начнут "блох" "межнациональной розни" и "ущемления представителей Великой Молдовы" выискивать... Нет плохих наций - есть плохие люди внутри них...
 показать весь комментарий
 
Да меня тут уже за "избранную" банили. Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9395 Переживём и этих "великих" представителей. А что я такого написал? А если бы французы или немцы книгу волокли-нельзя было бы написать, что это французы или немцы? Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9395Да-и действительно. И среди плохих наций есть хорошие представители.
 показать весь комментарий
 
Де нет... Нормальные французы или немцы поняли, и молдоване нормальные поняли бы ... Просто именно эти ребятки - "молдоване" из "ВнутриМКАДья"... А подобные твари только и ищут, на чём еще "хахлов" подловить, да "клина вбить" между украинцами и молдованами... В 1992-м, когда не получилось лбами столкнуть Молдову и Украину в вопросе Буджака, они "кашу заварили" в Приднестровье... Я в 2017 об этом написал, так мне чуть горло не перервали эти "молдоване", обвиняя чуть ли не в том, что это я, самолично, в 1991-92-м годах, гагаузов настроил против молдаван, а потом организовал "бендеровцев" для войны в Приднестровье...
 показать весь комментарий
 
Зубов бояться - в .....(сам знаешь) Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7127 Если на всех и всё оглядываться, то можно и крышу потерять.
 показать весь комментарий
 
Да у меня самого "зубы" - дай бог каждому... Если "грызану" - клочья летят.... Так некоторые уже меня опасаться стали, попритихли маленько...
 показать весь комментарий
 
Экспертиза ещё правового решения не приняла , а библию изъяли .
 показать весь комментарий
 
 
Любую книгу старше 100 лет надо декларировать .
 показать весь комментарий
 
 
А КАК можно провести экспертное исследование без изъятия предмета и передачи его в экспертное учреждение? По телефону, что-ли?
 показать весь комментарий
 
Вторая половина 19 века.... Офигенный раритет
 показать весь комментарий
 
Если это староверская то ее тираж может быть и 5 экземпляров.
 показать весь комментарий
 
На время ее создания действовал запрет на печатание староверских вариантов Библии.
Кроме того в Украине этого типа литературы мало
 показать весь комментарий
 
Уже писал в теме о старинных монетах - медная монетка в 1 пенни, выпущенная в Великобритании в 1933 году, была продана в 80-е годы ХХ столетия за 2600 фунтов стерлингов... "Раритет", или нет? Я, бы, например, очень гордился, если бы в моей библиотеке была, например, книга, изданная в 30-е годы ХХ века - точно не помню названия, кажется "Влияние сумасшедших на развитие научно-технического прогресса". Держал её в руках один раз. Читал минут двадцать. На руки. почитать, не дали, ксерокопировать - тоже...
 показать весь комментарий
 
Оффтоп про Сирию и кацапов.
Помните новость, как на авиабазе Хмеймим зашкварили 7 самолетов?
Так с тех пор эту авиабазу считай каждую ночь атакуют беспилотниками. Атаковали и прошлой ночью. Местные жители сообщают, что кацапская ПВО работала и канонада стояла будь здоров.
Атаки осуществляет антиасадовская (а значит и антикацапская) группировка Ахрар аль Алави. Они сообщают, что в этой атаке они использовали полтора десятка БПЛА и повредили один кацаполет и комплекс С-400.
Про полтора десятка - охотно верю. Они используют простенькие самоделки с небольшими зарядами. Так что даже если десяток сбили, то остальные таки могли добраться до цели.
Один из БПЛА, сбитых над Хмеймим в прошлые ночи:
Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6493
 показать весь комментарий
 
 
Конфискуют и передадут в фонды хранения парламентской библиотеки.
 показать весь комментарий
 
 
Cкільки можна знущатися з людей. По перше, це його річ і він має право розпоряджатися нею як завгодно. По, друге. Це макулатура яка вартує ну може кілька сот гривень...Задовбав тупізм прикордонників і митників..і парламентарів які не можуть модифікувати поняття "культурна цінність" і сим псують людям життя і нерви
 показать весь комментарий
 
 
"Они к нам ездят неспроста -
Задумайтесь об этом!-
Увозят нашего Христа
На встречу с Магометом."
 показать весь комментарий
 
На российских номерах.... молдован. Молдоване тоже разные бывают: Додон Порошенко Аксенов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх