 Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, по данным ведомства, вчера в пункт пропуска "Сокиряны" прибыл микроавтобус "Мерседес-Спринтер" с российской регистрацией под управлением 40-летнего молдаванина.

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"Во время погранично-таможенного оформления, в ходе осмотра транспортного средства была обнаружена старинная Библия, которая возможно составляет культурную и историческую ценность", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обнаруженный предмет старины согласно установленному порядку был передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы