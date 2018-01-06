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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (2573) граната (524) контрабанда (1412) Сумщина (525)

 2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На границе с РФ в Сумской области задержаны двое украинцев, пытавшихся ввезти на территорию нашей страны 2 гранаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера в пункте пропуска "Екатериновка" на украинском-российской границе на автомобиль "Фольксваген" украинской регистрации, на котором пытались вьехать в Украину двое наших соотечественников, сработала служебная собака, натренированная на поиск взрывчатых веществ.

2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба 01
2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба 02

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Гражданин Франции вез через границу Украины 620 пачек сигарет, нож, кастет и три металлические дубинки. ВИДЕО

2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба 03

По результатам углубленного осмотра транспортного средства и проверки информации, предоставленной УСБУ в Сумской области, под левым передним крылом автомобиля обнаружен неизвестный пакет. Вызванными взрывотехниками Национальной полиции в пакете обнаружено 2 предмета похожих на гранаты РГД-5 и отдельно 2 запала к ним.

2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба 04
2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба 05

Читайте: Волонтер АТО погиб от взрыва гранаты в Харькове


2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба 06

Сейчас граждане Украины задержаны и переданы сотрудникам СБУ. Обнаруженные предметы изъяты для проведения экспертизы.

Источник: https://censor.net.ua/p3043065
 
 
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Господи, Когда же это закончиться ????????????
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Только при полной гибели человечества..как то так..
В не воюющих в настоящий момент(на своей территории) Штатах за год полицейскими ЗАСТРЕЛЕНО более тысячи человек...Может и не все они заслуживали называться людьми в полном смысле... а сколько убито не полицейскими?
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Я понимаю, что на руках в США десятки тысяч стволов. Но не гранатами же кидаются !!!!!
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ха ха! десятки тысяч это только в одном небольшом городке....
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в Америке более 300 млн стволов на руках...
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Для тебя принципиально важно - гибель от пули, гранаты или под колесами авто пьяного мажора?
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Принципиально. или нет, но огромное количество оружия не несет ничего хорошего.
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Якщо хотіли підірвати Геращенка--це погано.Якщо везли нашим бійцям в АТО--це добре.Але все одно,хай посидять на зоні
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какая собачка нюхастая.
учуяла взрывчатку через корпус гранаты
2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5061
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Еще раз, задержали - маладцы, как там с украинскими погранцами задержаными летом?
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Да, и шо там за перчатка сварщика с порванным пальцем?
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та мені пох на вас расєянє. а взагалі так - я в іспанію на дві неділі відправляю свою родину відпочивати. що не так ?
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Извини, не знал. Надеюсь, все обойдется.
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все нормально. Я ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ И ТВОЮ СЕМЬЮ с праздником! и желаю ВАМ всего наилучшего !!!!!! СЛАВА БЕЛАРУСИ!!!!! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !!!!!
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Гранаты приобретают всё большую популярность. Становится модным иметь в доме хотя бы парочку гранат. Конечно нам еще далеко до Верещагина с его арсеналом("Белое солнце пустыни"), но, лиха беда начало - еще не вечер.
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...я, когда-то --- давно.... ...в Поляндию кордон пересекал...
Отдал за переход волыну и 300 гринов.
Ну вот -- подвела братва к месту... и тут: Добавь, командир! ... а то маловато будет....
Я и грю: У меня ещё гранатка есть одна. ...хош, щас брошу, или после перехода?
...толпа спокойно разошлась...*)
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Може і собі купить. .. А що, йдеш в суд і вдруг треба.
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Они и в Рашу с ними заезжали, ну так на всякий пожарный, как раньше газовый балончик.
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Так просто треба було б відкотити цю машину в найближчу посадку,та і підірвати.Разом з цими пасажирами...
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И по телевизору в прямом эфире показать. Больше бы не возили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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