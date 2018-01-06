 2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Вчера в пункте пропуска "Екатериновка" на украинском-российской границе на автомобиль "Фольксваген" украинской регистрации, на котором пытались вьехать в Украину двое наших соотечественников, сработала служебная собака, натренированная на поиск взрывчатых веществ.
По результатам углубленного осмотра транспортного средства и проверки информации, предоставленной УСБУ в Сумской области, под левым передним крылом автомобиля обнаружен неизвестный пакет. Вызванными взрывотехниками Национальной полиции в пакете обнаружено 2 предмета похожих на гранаты РГД-5 и отдельно 2 запала к ним.
Сейчас граждане Украины задержаны и переданы сотрудникам СБУ. Обнаруженные предметы изъяты для проведения экспертизы.
В не воюющих в настоящий момент(на своей территории) Штатах за год полицейскими ЗАСТРЕЛЕНО более тысячи человек...Может и не все они заслуживали называться людьми в полном смысле... а сколько убито не полицейскими?
учуяла взрывчатку через корпус гранаты
Отдал за переход волыну и 300 гринов.
Ну вот -- подвела братва к месту... и тут: Добавь, командир! ... а то маловато будет....
Я и грю: У меня ещё гранатка есть одна. ...хош, щас брошу, или после перехода?
...толпа спокойно разошлась...*)