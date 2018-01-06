 2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера в пункте пропуска "Екатериновка" на украинском-российской границе на автомобиль "Фольксваген" украинской регистрации, на котором пытались вьехать в Украину двое наших соотечественников, сработала служебная собака, натренированная на поиск взрывчатых веществ.





Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Гражданин Франции вез через границу Украины 620 пачек сигарет, нож, кастет и три металлические дубинки. ВИДЕО

По результатам углубленного осмотра транспортного средства и проверки информации, предоставленной УСБУ в Сумской области, под левым передним крылом автомобиля обнаружен неизвестный пакет. Вызванными взрывотехниками Национальной полиции в пакете обнаружено 2 предмета похожих на гранаты РГД-5 и отдельно 2 запала к ним.





Читайте: Волонтер АТО погиб от взрыва гранаты в Харькове





Сейчас граждане Украины задержаны и переданы сотрудникам СБУ. Обнаруженные предметы изъяты для проведения экспертизы.