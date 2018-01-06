 Житель Луганщины хранил дома 2 кг тротила и 6 гранат, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время обыска домовладения 40-летнего мужчины в с. Мостки Сватовского района Луганщины, на огороде, в груде металла, правоохранители обнаружили металлический ящик, в котором находились 5 гранат РГД-5, граната Ф-1, 8 тротиловых шашек весом по 200 гр., тротиловая шашка весом 400 гр., 6 запалов к гранататам УЗРГМ, 3 запала к минам МУВ4 и МУВ3.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: СБУ обнаружила боеприпасы производства РФ в зоне АТО. ФОТО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователям предстоит установить происхождение взрывоопасных предметов и выяснить зачем мужчина хранил их у себя.

Также смотрите: В Днепре мужчина взорвал гранату, есть пострадавший, - Нацполиция. ФОТО