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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Житель Луганщины хранил дома 2 кг тротила и 6 гранат, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники полиции при обыске выявили 2 кг тротила и 6 гранат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время обыска домовладения 40-летнего мужчины в с. Мостки Сватовского района Луганщины, на огороде, в груде металла, правоохранители обнаружили металлический ящик, в котором находились 5 гранат РГД-5, граната Ф-1, 8 тротиловых шашек весом по 200 гр., тротиловая шашка весом 400 гр., 6 запалов к гранататам УЗРГМ, 3 запала к минам МУВ4 и МУВ3.

Житель Луганщины хранил дома 2 кг тротила и 6 гранат, - Нацполиция 01

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Житель Луганщины хранил дома 2 кг тротила и 6 гранат, - Нацполиция 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователям предстоит установить происхождение взрывоопасных предметов и выяснить зачем мужчина хранил их у себя.

Житель Луганщины хранил дома 2 кг тротила и 6 гранат, - Нацполиция 03

Также смотрите: В Днепре мужчина взорвал гранату, есть пострадавший, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3043061
 
 
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нафига тротил? если алюминиевая пудра+селитра- тоже крутая вещь ))
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Сватовского района Луганщины один из самых адекватных там. В основном этот район заселен украинцами, которые не поддерживают сепаров. Думаю, что этот мужчина хотел встретить этим сепаров.
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особенно картонный, лучше чем на картинке...
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Да, туда русню не заселяли, потому что считался более сельскохозяйственным районом.
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Вот уж сенсация!
В воюющей стране всегда утекает какая-то часть оружия. Пока не прекратить войну - эту беду не побороть.
А пока, будем читать такие бессмысленные сводки. Пока у нас "перемирие". И пока, следующий президент (я на это очень надеюсь!), окажется воином и патриотом, а не барыгой.
А вот тогда уже...
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За неучтённое оружие и боеприпасы ни один владелец не отвечает и неизвестно - где они всплывут....
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Якийсь вин рачительный. В хозяйстве все пригодится. От потянет на горно-проходческие работы или рыбки захоцца - а всё под рукой.
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Лох. У любого діда на Закарпатті і танк прикопаний є. А зброї взагалі... Нема.
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а какой дурень признается что его тем более это не квартира а частное подворье мало ли кто ночью с огородов занес припрятать если пальцев на цяцьках не найдут не докажут...
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и выяснить зачем мужчина хранил их у себя.Источник: https://censor.net.ua/p3043061

Мля, вы еще докажите, что это его...
Там что, отпечатки пальцев на них? Житель Луганщины хранил дома 2 кг тротила и 6 гранат, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8310
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Обыск домовладения,огород,груда металла- кто-то "настучал"? Мабуть соседи.
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вот зачем гранатки и тротил на грязную землю класть?
газетку лень постелить?
портятся же вещи..

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Тяжело в деревне без нагана - старая поговорка.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Луганщины хранил дома 2 кг тротила и 6 гранат, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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