 Житель Луганщины хранил дома 2 кг тротила и 6 гранат, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во время обыска домовладения 40-летнего мужчины в с. Мостки Сватовского района Луганщины, на огороде, в груде металла, правоохранители обнаружили металлический ящик, в котором находились 5 гранат РГД-5, граната Ф-1, 8 тротиловых шашек весом по 200 гр., тротиловая шашка весом 400 гр., 6 запалов к гранататам УЗРГМ, 3 запала к минам МУВ4 и МУВ3.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователям предстоит установить происхождение взрывоопасных предметов и выяснить зачем мужчина хранил их у себя.
с Рождеством вас , россияне
В воюющей стране всегда утекает какая-то часть оружия. Пока не прекратить войну - эту беду не побороть.
А пока, будем читать такие бессмысленные сводки. Пока у нас "перемирие". И пока, следующий президент (я на это очень надеюсь!), окажется воином и патриотом, а не барыгой.
А вот тогда уже...
Мля, вы еще докажите, что это его...
Там что, отпечатки пальцев на них?
газетку лень постелить?
портятся же вещи..