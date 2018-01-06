 Первые полеты в 2018 году прошли в бригаде тактической авиации ВК "Центр". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В течение летной смены пилоты отработали единую методику поддержания и восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, боевом применении днем и ночью, в сложных метеорологических условиях и в сложных метеоусловиях при установленном минимуме погоды", - говорится в сообщении.
Автор всегда считал, что юмор является некой вакциной от безысходности или совсем тяжелой ситуации, которой, без сомнения, является война. В общем - давно утвердился во мнении, что юмор - предохранительный клапан для сознания, деформируемого окружающими событиями. Но чего точно не предполагал, так это того, что юмор можно использовать как мощное смертельное оружие. Но, учиться воспринимать новое - никогда не поздно. Как это ни странно, к этому заключению удалось прийти после ознакомления с текстами знаменитых российских пропагандистов, пусть и разочаровавшихся в Путине.
Речь идет о налете на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Как мы писали ранее, там случился серьезный погром, в результате чего была повреждена, а возможно, и полностью уничтожена часть авиапарка российской авиационной группировки. Объективных данных, на сей счет, пока нет, но скоро должны появиться фотографии спутников, которые обычно попадают в Сеть от Стратфора, тогда картина будет понятной. Тем не менее, под раздачу попали от 7 до 10 и более летательных аппаратов ВВС РФ. Понятно, что не обошлось там без убитых и раненых, но нас это интересует лишь косвенно, ибо бабы еще нарожают.
Интерес к убитым и раненным заключается лишь в том, что из российского Чкаловска в Хмеймим вылетел военно-транспортный Ил-76, бортовой номер которого указывает на летающий госпиталь ВС РФ «Скальпель». Если пришлось гнать медицинский борт из Подмосковья, значит на то были причины. Но самое интересное другое. Он зашел на посадку в Хмеймим, но так и не приземлился. Покружил, и ушел через воздух Турции на Сочи. Еще раз, самолет ВТА РФ не смог сесть на авиабазе РФ в Сирии. Это что же там должно было делаться, что даже ВПП для борта оказалась недоступной? Похоже, что красота там - неописуемая.
Но юмор не в этом, а в том, как все получилось. Имеется две версии, одна другой смешнее. Первая из них говорит о том, что местные противники Асада и россиян хорошо изучили повадки россиян и были уверены, что те нарежутся в лоскуты (на Новый Год) и утроят фейерверк на базе, мол - знай наших. В общем, когда «победители» стали пускать салюты и палить из табельного оружия в небо, вот тогда на огонек и полетели мины. Вспышки и шум разрывов салютов стали маскировкой для прилетевших подарков. А когда фейерверк пошел из склада боеприпасов, то ужравшаяся российская рвань просто была поставлена перед фактом и уже ловила подарки от своего «деда мороза» из арсенала. Так российских военных еще никто не поздравлял.
Если все было именно так, то сирийцы оказались обладателями шикарного и смелого чувства юмора. В любом случае, россиянам в Хмеймим было весело и они там не скучали.
Вторая версия - еще веселее. Возможно, все происходило как в первом варианте, только вот по складу попали не сирийцы, а сами салютующие «победители». Если это так, то надо установить имена этих лиц и прислать им награду в виде куска сала, эквивалентного одному квадратному метру и с наградным листом - «за юмор и находчивость» с пожеланием, повторять такие вещи каждый год. Мало того, пообещать такую же награду и ведро шмурдяка, если подобное удастся повторить на авиабазе Борисоглебска, где находится ядерный арсенал ВВС РФ. Напомним, это - город Воронежской области. Так что можно и два ведра шмурдяка выдать.
Возможно, хмеймимский Новый Год удалось заснять нескольким людям на видео. В общем, там видно, что вечеринка была зажигательной и, безусловно - веселой. А как было принято еще в совке: «Как новый год встретишь, так его и проведешь». Будем надеяться, что в этом выражении есть некий скрытый смысл и мы увидим еще много интересного и веселого.
антиколорадос
Во-первых, потому, что потери в живой силе были минимальные, то есть, когда от новогодней "йолки" загорелся склад, то местные сторожа успели драпануть. Во-вторых, кремлёвские троли сразу с обидой в голосе стали усиленно напоминать нам, что в Украине склады тоже горели, хотя как раз на складах сообщения из Сирии и не акцентировались. В-третьих, само упоминание складов в репортажах всегда стояло на последнем месте, что вызывало некий диссонанс с перечисляемым впереди его барахлом (самолётами и вертолётами) - склады демонстративно прятались в конец сообщения. А в-четвёртых, как ещё объяснить воздушно-космическо-подводным силам, что не сработала их система ПВО, кроме как неракетным обстрелом.
Единственно, что осталось самым необъяснимым и смешным, так это то, кто и как смог нанести самый страшный удар по авиации оккупантов за все время "гражданской войны" в Сирии уже после полного и окончательного разгрома ИГИЛ и всех других врагов Башара Асадовича Хуйла.