 Первые полеты в 2018 году прошли в бригаде тактической авиации ВК "Центр". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.





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"В течение летной смены пилоты отработали единую методику поддержания и восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, боевом применении днем ​​и ночью, в сложных метеорологических условиях и в сложных метеоусловиях при установленном минимуме погоды", - говорится в сообщении.







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