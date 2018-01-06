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 Общество, Фоторепортаж
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 Безопасность и порядок возле храмов на Рождество будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Предварительно участие в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова примут почти 5 млн граждан. Накануне полицейские обследовали культовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тыс. культовых сооружений по всей стране запланированы богослужения. По имеющейся информации, наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях", - сказано в сообщении.

Безопасность и порядок возле храмов на Рождество будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей, - Нацполиция 01

Отмечается, что публичную безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Среди них - взрывотехники и кинологи.

Безопасность и порядок возле храмов на Рождество будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей, - Нацполиция 02

Также в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Полиция на Рождество проверит места скопления людей на наличие взрывчатки", - Яровой

Безопасность и порядок возле храмов на Рождество будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей, - Нацполиция 03

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подчеркивал, что храмы должны отвечать требованиям безопасности прихожан.

Безопасность и порядок возле храмов на Рождество будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей, - Нацполиция 04
Фото: пресс-служба Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3043026
 
 
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А разве бог не охраняет этих прихожан?
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Давно пора забрать Лавру у сатанистов МП...Безпеку та порядок біля храмів на Різдво забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4955

Безпеку та порядок біля храмів на Різдво забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3939 Дмитро Корчинський
1 год ·

Одне з найважливіших завдань 2018 року - повернути Лавру Церкві.
Безпеку та порядок біля храмів на Різдво забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1050
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от кого охранять мацковскую сатанинскую секту в Украине ? разве что от гнева Украинского народа...
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Тільки що повернулися з дружиною з храму різдва пресвятої Богородиці УПЦ КП. Поставили свічки за здоров'я й упокій рідних та за перемогу України..Пощастило бути присутнім на хрещенні маленького Максимка.. Служба на українській мові - дуже красиво..
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УПЦ МП охраняйте. Так, на всякий случай. А не то... Не ровен час...
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Это не справедливо ! Конституция Украины, статья 35 "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави..."
С кокого бодуна государство должно тратить деньги на охрану и обеспечение безопасности сборищ каких то п.....ков? Тем более Иисус Христос ЗАПРЕЩАЛ молитвы в толпе !
5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в собраниях многолюдных и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБезопасность и порядок возле храмов на Рождество будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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