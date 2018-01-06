 Безопасность и порядок возле храмов на Рождество будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тыс. культовых сооружений по всей стране запланированы богослужения. По имеющейся информации, наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях", - сказано в сообщении.
Отмечается, что публичную безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Среди них - взрывотехники и кинологи.
Также в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.
Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подчеркивал, что храмы должны отвечать требованиям безопасности прихожан.
Фото: пресс-служба Нацполиции
Дмитро Корчинський
1 год ·
Одне з найважливіших завдань 2018 року - повернути Лавру Церкві.
С кокого бодуна государство должно тратить деньги на охрану и обеспечение безопасности сборищ каких то п.....ков? Тем более Иисус Христос ЗАПРЕЩАЛ молитвы в толпе !
5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в собраниях многолюдных и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.