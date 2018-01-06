 Безопасность и порядок возле храмов на Рождество будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тыс. культовых сооружений по всей стране запланированы богослужения. По имеющейся информации, наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что публичную безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Среди них - взрывотехники и кинологи.

Также в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.

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Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подчеркивал, что храмы должны отвечать требованиям безопасности прихожан.



Фото: пресс-служба Нацполиции