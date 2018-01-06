 Налоговики на Донетчине изъяли партию сигарет стоимостью около 9 млн гривен. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе обыска складских помещений в одном из филиалов компании по оптовой торговле табачными изделиями обнаружено 452 тысячи пачек сигарет с фильтром в ассортименте, оклеенных марками акцизного налога, полученными для маркировки иного вида табачных изделий, облагаемых по меньшим ставкам. Вследствие этого занижено налоговое обязательство по акцизному налогу на сумму свыше 3,5 миллионов гривен.

Общая стоимость товара, который был изъят, составляет 8,7 миллиона гривен.

Расследование уголовного производства по за ч.2 ст.27 ч.3 ст.212 продолжается.

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