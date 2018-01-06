EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Фоторепортаж
  94  0
Все про:налоги (2343) налоговая (723) налоговая милиция (1097) сигареты (473) Донецкая область (3792)

 Налоговики на Донетчине изъяли партию сигарет стоимостью около 9 млн гривен. ФОТО

В Донецкой области спецподразделением налоговой милиции "Фантом" у одной из компаний изъято партию сигарет на сумму почти 9 миллионов гривен за неуплату налогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе обыска складских помещений в одном из филиалов компании по оптовой торговле табачными изделиями обнаружено 452 тысячи пачек сигарет с фильтром в ассортименте, оклеенных марками акцизного налога, полученными для маркировки иного вида табачных изделий, облагаемых по меньшим ставкам. Вследствие этого занижено налоговое обязательство по акцизному налогу на сумму свыше 3,5 миллионов гривен.

Общая стоимость товара, который был изъят, составляет 8,7 миллиона гривен.

Расследование уголовного производства по за ч.2 ст.27 ч.3 ст.212 продолжается.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету. ФОТОрепортаж

Налоговики на Донетчине изъяли партию сигарет стоимостью около 9 млн гривен 01
Налоговики на Донетчине изъяли партию сигарет стоимостью около 9 млн гривен 02

Источник: https://censor.net.ua/p3043011
 
 
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMVNIcFJkbVJEZHpCTWRsRjJkRU42TUV3M1VYTjBRM2N3V1RrNE1GbElVWFZPUTNvd1RFUlNaMDVETVRCWlRGSnBNM3BSZG1SRGR6Qk1kbEYyZEVONk1FdzNVWE4wUTNjd1dUaG5NRXg2VVhWT1F6Y3dUR3BTYUhSRE5EQlpPVGd3U2xSUmRuUkRPVEJNV0ZKb2RFTTJNRXhFVW1wNVJGRjJkRU40TUV4MlVYTk9SMEl3V1V4U2FrRTlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Донетчине изъяли партию сигарет стоимостью около 9 млн гривен. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх