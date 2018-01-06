 Трагедия на Житомирщине: в результате пожара погибли двое малышей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается, 5 января около 17:00 в Службу спасения "101" от центра экстренной медицины поступило сообщение о том, что в с. Копище Олевского района произошел пожар. Для выяснения обстоятельств возгорания на место происшествия выехала оперативная группа Олевского районного сектора Управления ГСЧС в Житомирской области.

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Как выяснилось, в тот вечер хозяин дома был на работе, а его жена ушла работать по хозяйству и оставила на кровати двоих детей. Трехмесячная дочка в это время спала, а полуторагодовалый мальчик игрался. Через несколько минут женщина вернулась, однако, когда открыла входную дверь сильное задымление не позволило ей попасть в дом. Перепуганная мать позвала на помощь соседей, которые самостоятельно потушили пожар, не вызывая подразделения ГСЧС. В кровати были обнаружены тела двух детей, которых спасти уже не удалось. В результате пожара огнем повреждены кровать и обуглены стены в комнате квартиры. Рядом с кроватью на месте происшествия спасатели заметили использованные спички. Вероятно, возгорание произошло из-за детских шалостей с огнем. Окончательные обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.

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