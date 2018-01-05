 Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 204 и ч. 3 ст. 190 УК Украины установлено, что на территории области через сеть Интернет осуществляется реализация поддельных алкогольных напитков иностранных торговых марок.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 1280 литров фальсифицированных ликероводочных изделий иностранных торговых марок, расфасованных в стеклянную тару и упаковки типа "bag-in-box" стоимостью 488 тыс. грн., а также автомобиль, которым осуществлялась транспортировка фальсификата.

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Общая ориентировочная стоимость изъятых ТМЦ составляет 938 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.