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Все про:алкоголь (1276) Винницкая область (395) налоговая милиция (1097) подделка (188) ГФС (2342)

 Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры изъяли из незаконного оборота партию поддельного алкоголя известных торговых марок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 204 и ч. 3 ст. 190 УК Украины установлено, что на территории области через сеть Интернет осуществляется реализация поддельных алкогольных напитков иностранных торговых марок.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 1280 литров фальсифицированных ликероводочных изделий иностранных торговых марок, расфасованных в стеклянную тару и упаковки типа "bag-in-box" стоимостью 488 тыс. грн., а также автомобиль, которым осуществлялась транспортировка фальсификата.

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Общая ориентировочная стоимость изъятых ТМЦ составляет 938 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.

Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок 01

Источник: https://censor.net.ua/p3042993
 
 
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Все время пишут про подобные изъятия. Вот только про суды ни слова. Решают на месте? Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок - Цензор.НЕТ 5158
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перемогоПИдора удалили ?????????????????????????????????????????????? Ув. ЦЕНЗОР шо с ВАМИ случилось Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок - Цензор.НЕТ 4785
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А как раньше гавкал Податківці вилучили партію підробленого алкоголю іноземних торгових марок - Цензор.НЕТ 6801 Жалок жалок , денег не дадут Податківці вилучили партію підробленого алкоголю іноземних торгових марок - Цензор.НЕТ 6185
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А я должна на всех соевых идиотов реагировать?
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не,не обязательно...есть еще садовский Податківці вилучили партію підробленого алкоголю іноземних торгових марок - Цензор.НЕТ 2929
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Удалили твой тупой коммент, а не садовского.
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и продолжают продавать
куле крыша те же менты и прокуроры
к нам везут пустые бутылки))) Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок - Цензор.НЕТ 8665
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написали же - проводят следственные действия , на корпоративе, однако!)
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пошукай в реєстрі суд.рішень, але тобі не це треба, а сернути
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Про сернути тут пишут кацапы и соевые. Совпадение? Не думаю.
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ти пишеш кацапською, кацапка, савпадєніє, думаю так. а ти й не можеш думати, всеодно нема чим.
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Чисто кацапская логика. Иди гуляй! Нечего мне на такое несчастье свое время тратить. У пуйла и пороха одни и те шавки здесь пишут такие, как ты. За поребрик!
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а вот интересно маркети в Украине могут ответить что у них алкоголь не поддельний, тут в Польше спрашивал или может бить подделка в их маркетах, так сказали что если в друг такое обнаружится то потери потом будут такие что оно того не стоит.
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Зачэм так гаваришь ,какие патери ???? Гасударства всё вазместит Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок - Цензор.НЕТ 6047 ,Бэней доказано .
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я могу доказать что в маркетах неподдельного не бывает
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Ну не знаю ,беру продукцию ..Шабо.. все нормально как и у них в фирменном магазине
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сейчас и неподдельное редкостное говно, особенно водка
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А рошен ще не повідкривав стокові алкогольні крамниці?
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1280 литров - сущий пустяк для налоговиков..Когда все выжрут признаются, что бухло было подлинным, но конечно извинятся
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А это традиция у них такая. Там алкогль изьяли, в другом месте рыбкой, икоркой разжились.

Вот и Новый год встретили достойно. Так и живут бедняги.
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А почему все подделки в аптеках и супермаркетах не арестовывают. Везде сплошной фальсификат. И общество защиты прав потребителей "прикормлено" так, что даже этим не интересуется. Беспредел на госуровне продолжается. Люди травятся медикаментами и продуктами, которые только название имеют "масло", "сметана", а на самом деле - это пальмовое масло гидрогенизированное и растительные жиры.
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и.. опять же , не устану приглашать "простого будивэльныка" Андрея!!!!!\
Он расскажет как оно было)))04.01.2018 23:23

Просим))) Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок - Цензор.НЕТ 4278
Давай на бис, Андрей. Весь форум ждет Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок - Цензор.НЕТ 4278
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Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок - Цензор.НЕТ 2184 Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок - Цензор.НЕТ 4932 Дабы скудоумием своим не портил рейтинги пэдротские
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Видать котрафакт не обошел и петруччио. Весь такой красный, аж малиновый Податківці вилучили партію підробленого алкоголю іноземних торгових марок - Цензор.НЕТ 4572
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герой АТО и жертва порошенковского режима Андрей Пастушенко всё еще в тюрьме

Налоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок - Цензор.НЕТ 2550
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любой супермаркет или наливайку ткни пальцем.. там от этого контрафакта полки ломятся.. Податківці вилучили партію підробленого алкоголю іноземних торгових марок - Цензор.НЕТ 7394
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)))))))))))) это мойа тема) как тутошнего постсовпрофолкана от "lagavulin 16 yo", валящего дринками бакс, по курсу барреля )).имхо - фсе не креатыффны, потому, шо каждый дурак, глупо пытается выглядеть найумнейшим)) йа, как дуродикотуристоолдтаймер, со студенчества, никада не беру в походы со товарисчи разведённый до желаемого результата "вайнґайст". только чистяк! зачем же таскать больше? токо его развод на месте!! и заранее, уже в дороге!! под созревание! и под вкусы новосформированной группы - ххl фаны, "вискас", "водка", "ликёр", "настойка", "даменкоктейль", .. время в физике и химии -да, неизменяемая величина, но даже недозревшогидратированные продукты, затыкают далеко в джопу разлив разведёного "элитного" эрзацолкана из ваших "супермаркетов". а сдобренные капелькой сока из свежевзятых лимончиков, впридачку к увже давно додатыми капельками глюкозы)) безумные перевозы вайнґайста через Любые гряниці - проверенны))) - сущий пустяк)) бо ми того варті, когды мы "безумны" под напором ветра странствий ))
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Фото ни о чем 50 ящиков и что. Очередной левак похоже, хотели бы предъявить фото были другие
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики изъяли партию поддельного алкоголя иностранных торговых марок. ФОТО
 
 
 
 
 
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