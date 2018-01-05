 СБУ поймала на взятке в $1 тыс. таможенника аэропорта Запорожья. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Установлено, что советник налогового и таможенного дела создал коррупционную схему получения взяток от предпринимателей и физических лиц за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров.
Правоохранители, в частности, задокументировали очередной факт вымогательства должностным лицом тысячи долларов США от местного жителя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и растаможку товара.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части взятки в размере пятисот американских долларов.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/501-kakie-sankcii-francuzskaya-firma-postavlyaet-rossii-voennye-texnologii-zloj-odessit
выглядит вообще, как нелепый пустячок. Я просто в шоке....
Они чего, мзду 50% забрали, а дело оформили?
Судя по информации так и было
А может пацан просто не делился и они его спалили?