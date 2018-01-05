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Все про:взятка (3464) Запорожье (1335) СБУ (12026) таможня (1212)

 СБУ поймала на взятке в $1 тыс. таможенника аэропорта Запорожья. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Запорожье-аэропорт".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Установлено, что советник налогового и таможенного дела создал коррупционную схему получения взяток от предпринимателей и физических лиц за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров.

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Правоохранители, в частности, задокументировали очередной факт вымогательства должностным лицом тысячи долларов США от местного жителя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и растаможку товара.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части взятки в размере пятисот американских долларов.

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СБУ поймала на взятке в $1 тыс. таможенника аэропорта Запорожья 01
СБУ поймала на взятке в $1 тыс. таможенника аэропорта Запорожья 02

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3042990
 
 
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А були такі, що давали меншу суму грошей😎
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Хм..........Ну это конечно же успех! Чё заговариваем? Где маху дали?
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так не всю таможню крышует СБУ. Наверное, бывает и наоборот.
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задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части взятки в размере пятисот американских долларов Источник: https://censor.net.ua/p3042990



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Ну, что же мы всё пиздим да пиздим? Говорим 1000 - показываем 500! А где ещё 500? Уже успели насадить... Видимо сбушники по одному набору с полицаями призывались.
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задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части взятки в размере пятисот американских долларов Источник: https://censor.net.ua/p3042990
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В сущности заурядное явление. Однако, по сравнению с ЭТИМ

http://news.eizvestia.com/news_politics/full/501-kakie-sankcii-francuzskaya-firma-postavlyaet-rossii-voennye-texnologii-zloj-odessit

выглядит вообще, как нелепый пустячок. Я просто в шоке....
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Не понял!!!
Они чего, мзду 50% забрали, а дело оформили?
Судя по информации так и было
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задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части взятки в размере пятисот американских долларов Источник: https://censor.net.ua/p3042990
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Вотэта улов........Это успех............. )))
СБУ поймала на взятке в $1 тыс. таможенника аэропорта Запорожья - Цензор.НЕТ 5378
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А начальство как бы и не в курсе было и свой % не получало?
А может пацан просто не делился и они его спалили?
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Беженцу из Африки в Германии до 2012 года пособие составило 225 ЕU, теперь 336 - это 11 штук наших грн. Убейтесь соевые очколизы, но в Украине минималка для граждан 3200. украинских денег. Араб из Сомали в Германии живет в три раза лучше , чем украинец в Украине. Спамте, до оргазма, порохоботы
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От вам зануди закордонні і мат. Пав останній бастіон корупціі, МВФ пакуй кредит.
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...Обычно День сурка в Украине наступает не раньше февраля.В Николаевском зоопарке сурки вышли из спячки и раскупорили свои жилища уже 3 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы зоопарка."Николаевский зоопарк поздравляет Вас с Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым и с… Днем сурка!.. Все дело в том, что аномально теплая зима не только продлила период цветения хризантем и гвоздик, не только вызвала раннее пробуждение ростков первоцветов, но и разбудила сурков, живущих в Николаевском зоопарке. 3 января работники зоопарка заметили, что сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, а это означает, что зверьки уже проснулись!" - говорится в сообщении.Сотрудники зоопарка отмечают, что в этом году из-за сухого и жаркого лета сурки залегли в спячку довольно рано. Но вот такого раннего пробуждения их зимой они не помнят.Для сравнения они приводят то, что в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, а это почти на два месяца позже даты пробуждения животных в этом году. ..
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Может и эти собрались уматывать куда-нибудь? В Польшу, например, ямы копать, за штуку баксов? СБУ спіймала на хабарі $ 1 тис. митника аеропорту Запоріжжя - Цензор.НЕТ 8746
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ поймала на взятке в $1 тыс. таможенника аэропорта Запорожья. ФОТО
 
 
 
 
 
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