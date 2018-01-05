 СБУ поймала на взятке в $1 тыс. таможенника аэропорта Запорожья. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Установлено, что советник налогового и таможенного дела создал коррупционную схему получения взяток от предпринимателей и физических лиц за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров.

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Правоохранители, в частности, задокументировали очередной факт вымогательства должностным лицом тысячи долларов США от местного жителя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и растаможку товара.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части взятки в размере пятисот американских долларов.

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В рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.