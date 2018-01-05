 176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
162 депутата получили по 192 тыс. гривен каждый, в том числе Парубий, председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк и председатель "Народного фронта" Максим Бурбак.
Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства из госбюджета предоставлены 61 из 138 депутатов, в том числе депутатам Андрею Вадатурскому, Павлу Кишкарю, Аркадию Корнацкому, Ивану Куличенко, Богдану Онуфрику, Александру Сугоняко, Константину Усову и Александру Черненко.
Во фракции "Народный фронт" компенсацию получили 44 из 81 депутата, в том числе заместитель председателя фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Максим Поляков и Павел Унгурян.
В "Объединении "Самопомощь" бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов, в том числе председатель фракции Олег Березюк и его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко; в "Оппозиционном блоке" - 9 из 43.
Также получили компенсацию 11 из 26 депутатов группы "Партия "Відродження", в том числе Евгений Геллер и Антон Киссе; 3 из 18 депутатов группы "Воля народа" (в том числе Михаил Ланьо); 7 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко (в том числе Алена Кошелева и Юрий-Богдан Шухевич), а также 4 из 20 депутатов фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (в том числе Сергей Евтушок, Вадим Ивченко и Юрий Одарченко).
Также компенсацию получили 22 из 51 внефракционного депутата, в частности Анатолий Денисенко, Андрей Денисенко, Евгений Мураев, Владимир Парасюк и Яков Безбах.
В 2016 году Парубий и 186 депутатов Рады получили 29,2 млн гривен компенсации из госбюджета за аренду жилья.
100 максимум, максимум
А можно я, хотя бы на месяц-другой, займу рабочее место депутата ?
Не корысти ради, а чтоб рассчитаться с долгами, съездить семьей на море...Красное, взять машину, и, чтобы хоть раз получить деньги за то, что с умным видом... ходю-курю-ржу... на типа... работе.
Ну пожалуйста, а?