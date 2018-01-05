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 Политика Украины
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Все про:ВР (21491) Гаврилюк (31) депутат (2479) жилье (549) компенсации (214) Парубий (1498) Поляков (166) соцпомощь (174) Одарченко (144) Геллер (15) Бурбак (264) Семенченко Семен (229) Береза Юрий (69) Парасюк (205) Березюк (157) Ланьо (15) Кишкарь Павел (14) Левус (49) Дейдей (77) Киссе (5) Мураев (21) Евтушок Сергей (5)

 176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и 175 депутатов получили 32,6 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2017 году.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

162 депутата получили по 192 тыс. гривен каждый, в том числе Парубий, председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк и председатель "Народного фронта" Максим Бурбак.

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Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства из госбюджета предоставлены 61 из 138 депутатов, в том числе депутатам Андрею Вадатурскому, Павлу Кишкарю, Аркадию Корнацкому, Ивану Куличенко, Богдану Онуфрику, Александру Сугоняко, Константину Усову и Александру Черненко.

Во фракции "Народный фронт" компенсацию получили 44 из 81 депутата, в том числе заместитель председателя фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Максим Поляков и Павел Унгурян.

В "Объединении "Самопомощь" бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов, в том числе председатель фракции Олег Березюк и его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко; в "Оппозиционном блоке" - 9 из 43.

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Также получили компенсацию 11 из 26 депутатов группы "Партия "Відродження", в том числе Евгений Геллер и Антон Киссе; 3 из 18 депутатов группы "Воля народа" (в том числе Михаил Ланьо); 7 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко (в том числе Алена Кошелева и Юрий-Богдан Шухевич), а также 4 из 20 депутатов фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (в том числе Сергей Евтушок, Вадим Ивченко и Юрий Одарченко).

Также компенсацию получили 22 из 51 внефракционного депутата, в частности Анатолий Денисенко, Андрей Денисенко, Евгений Мураев, Владимир Парасюк и Яков Безбах.

176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году 01
176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году 02

176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году 03
176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году 04

В 2016 году Парубий и 186 депутатов Рады получили 29,2 млн гривен компенсации из госбюджета за аренду жилья.

Источник: https://censor.net.ua/p3042932
 
 
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У нас страна не такая богатая чтобы содержать, мама мия, 450!! этих ******
100 максимум, максимум
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Тем более, что территория уменьшилась, как и население.
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Хазяїни живуть на прожитковий мінімум, а їх слуги по-максимуму. Парадокс.
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чтоб вам эти деньги поперек горла стали, нищеброды сраные !!!
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*** анекдотец.
А можно я, хотя бы на месяц-другой, займу рабочее место депутата ?
Не корысти ради, а чтоб рассчитаться с долгами, съездить семьей на море...Красное, взять машину, и, чтобы хоть раз получить деньги за то, что с умным видом... ходю-курю-ржу... на типа... работе.
Ну пожалуйста, а?
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а лещенко не получил - у него своя квартирка.
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где гыганутый, с кукареканьем о перемоге?
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176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году - Цензор.НЕТ 7744 пусть сцуко на цензор в понедельник придут - я им подам, убогим
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Щоб ви там згоріли в своїй раді...тілько щоб всі до єдиного...
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Построять общагу и пусть живут в ней во время своей каденции!!!! 176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году - Цензор.НЕТ 2196
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в списку вже немає Вілкула - це плюс. але ж є Мураєв, Парубій та Розенблат...
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особенно розенблат, - ну просто нищеброд. йопт, какие убогие п...сы, жадные до усрачки, как и их хозяин!
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Це шо зарплатню підняли,мають до беніной мами пільг ,та ще за житло їм платить,а як виходе народ на протести ,то народні утриманці щей поліцією із дубинами від народа ховаються.
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А ОНИ за коммуналку исправно оплачивают? Или рвутся неумеренным желанием примкнуть к рядам тех из своего же электората на минувших выборах, кто возмущен непомерным ростом оплаты за так наз. жилищные услуги?
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Вомбат тоже получил компенсацию за аренду палатки под ВР, а мураев отказывается жить в своей студии - там нет джакузи.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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