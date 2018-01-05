 В Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

В Ужгороде в 16-этажном жилом доме на ул Богдана Хмельницкого произошел пожар, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщают в пресс-службе ГосЧС.

Сообщается, что загорелся мусор в техническом помещении на верхнем этаже дома.

"Для ликвидации пожара к месту были направлены пожарные 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей. Всего работало 28 человек личного состава, 4 единицы основной, 1 специальной и 3 единицы вспомогательной техники", - говорят в пресс-службе.

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Также в ГосЧС добавили, что 09:40 пожар был локализован и в 10:07 ликвидирован полностью. Погибших и травмированных при пожаре нет.