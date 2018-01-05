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Все про:пожар (2950) Ужгород (256) ГСЧС (1170)

 В Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Погибших и травмированных при пожаре нет.

В Ужгороде в 16-этажном жилом доме на ул Богдана Хмельницкого произошел пожар, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщают в пресс-службе ГосЧС.

Сообщается, что загорелся мусор в техническом помещении на верхнем этаже дома.

"Для ликвидации пожара к месту были направлены пожарные 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей. Всего работало 28 человек личного состава, 4 единицы основной, 1 специальной и 3 единицы вспомогательной техники", - говорят в пресс-службе.

В Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС 01

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Также в ГосЧС добавили, что 09:40 пожар был локализован и в 10:07 ликвидирован полностью. Погибших и травмированных при пожаре нет.

 

Источник: https://censor.net.ua/p3042929
 
 
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В Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4780Дмитро Корчинський
1 год ·

Водяне. Хатинка добродія, який у 2013 році був головою Донецької обласної СБУ. Один з тих, хто здавав Донбас московитам й одразу за це поплатився: хатнка неодноразово обстріляна й розграбована місцевою ватою.
Мораль: як вчить нас Христос, збирайте скарби всеридині себе! Як вчить нас Бандера, вправляйтеся в патріотизмі й буде вам щастя.
В Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5527

В Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2313

В Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6498

В Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1578
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Я уверен что хозяин етой хатынки скоро пойдет на повышение в Киев как и остальные сепары типа Отброськина, Голубана, Рюкзакова и прочей нечисти и очень быстро ее отстроит.
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Хорошо сказано, ёмко, а, главное, душевно. Особенно об учениях Христа и С. Бандеры.
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зачем портить красоту и самобытность города подобными хмарочесами?
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Погибших, травмированных и дома нет В Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9984
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Ужгороде горел самый высокий жилой дом, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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