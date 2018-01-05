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 Экс-"министр" здравоохранения оккупированного Крыма Михальчевский выявлен в Киеве: проводятся следственные действия, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированной полуострове.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"СБУ обнаружила в столице бывшего "министра здравоохранения Крыма". В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями. Следственные действия продолжаются", - сообщили в СБУ. 

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"Указанное лицо будет доставлено в СБ Украины для проведения неотложных следственных действий", - сообщили каналу "Прямой" в СБУ.

По данным канала, Петр Михальчевский был обнаружен по адресу: ул. Воскресенская 16б кв. 137. Дом находится в Днепровском районе столицы.

Экс-министр здравоохранения оккупированного Крыма Михальчевский выявлен в Киеве: проводятся следственные действия, - СБУ 01
Экс-министр здравоохранения оккупированного Крыма Михальчевский выявлен в Киеве: проводятся следственные действия, - СБУ 02
Экс-министр здравоохранения оккупированного Крыма Михальчевский выявлен в Киеве: проводятся следственные действия, - СБУ 03

По данным "Прямого", Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года, после оккупации полуострова. Впрочем, "министром" он пробыл всего несколько месяцев.

"Впоследствии он был снят с должности. Это было связано с его некомпетентной работой: речь шла о том, что он якобы требовал за медуслуги деньги с жителей Автономной Республики Крым", - отметила Курбанова.

"Что интересно: собственно, этого человека, Петра Михальчевский, называют одним из тех людей, который придумал очень интересную схему, как же выманить у украинцев украинские паспорта. Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт", - отмечает телеканал.

Укринформу в СБУ уточнили, что у бывшего "министра" здравоохранения оккупированного Крыму Петра Михальчевский провели обыски.

"Не задерживали, были проведены обыски", - сказали в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/p3042922
 
 
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Залишилось спіймати ще пару десятків тисяч таких крисчан...
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Як щур з Крисму потрапив в стольний град? Та ще й не затримали, а тільки провели обшук в гнізді-кублі. Куди дивляться дератизатори-СБУ-шники?
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Тю... Приехал человечек погостить- надоело от камешков уворачиваться. Та хай бы и пошарился- жабу побаловал. Так весь крымский лагерь хапать, у них министр на депутате сидит и директором поганяет. Они ж все озолоченные, обласканные, так, в перерывах в Украину суются колбаски, хлебушка подхряцать...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭкс-"министр" здравоохранения оккупированного Крыма Михальчевский выявлен в Киеве: проводятся следственные действия, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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