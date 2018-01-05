EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  6010  54
Все про:поздравление (606) Порошенко (14059) герой (155) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (5)

 Порошенко поздравил Героя Украины, командира батальона 95-й бригады Герасименко с Днем рождения. ФОТО

Командир батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Герой Украины Игорь Герасименко отмечает 34-летие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Петра Порошенко.

"Поздравляю майора, командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием. Именно под его руководством удалось удержать стратегически важные точки - курган Саур-могилу и гору Карачун. Игорь участвовал в боях за Мариуполь, Донецкий аэропорт, Пески, шахту "Бутовка". И это лишь несколько примеров проявленного им исключительного мужества и героизма во время службы. Благодарен нашему Герою за несгибаемый дух и волю к победе!" - написал Президент.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко подписал закон "О противодействии домашнему насилию"

Порошенко поздравил Героя Украины, командира батальона 95-й бригады Герасименко с Днем рождения 01
Порошенко поздравил Героя Украины, командира батальона 95-й бригады Герасименко с Днем рождения 02

Источник: https://censor.net.ua/p3042901
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жалко что Порошенко, при его возможностях, особо поздравлять не счем.
 показать весь комментарий
 
 
"Ніхто не знає підлість українського режиму краще, ніж ми - українці!" - нещодавно заявив президент.

Дуже точно сказано. Сам знає що каже.
 показать весь комментарий
 
 
А, мені здається, що Порошенка є з чим поздоровляти, в рази більше досягнень, ніж у всіх попередніків разом взятих. Так, що не треба писати бузу.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Піар по-новому
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А не привітав би - казали б що йому це пофігу. Вам все не вгодиш.
 показать весь комментарий
 
 
А не поздравил бы - эти мудаки и не знали бы о существовании такого комбата.
 показать весь комментарий
 
 
Думаєш, Пепа знав, поки йому бамажку не підсунули?
 показать весь комментарий
 
 
А, про що знають зрадофіли і гівномети? Про всяке дайно і "Фсьо прапала!".
 показать весь комментарий
 
Переплутав Порошенка з Парубієм? Однозначно ти пацак.
 показать весь комментарий
 
кондитер-брехун вместе с минометчиком не стоят даже волоса с головы Игоря Герасименко
 показать весь комментарий
 
 
Можно его забрать в генштаб ,чтобы он сформировал свою команду,а то задолбало советское руководство украинского генштаба.
 показать весь комментарий
 
 
Не факт що з цього щось вийде.
Генштаб це поектний інститут, де проектують не будинки, а військові операції. Якщо прораба поставити директором проектного інституту, то не факт що він впорається. Скоріше знудиться на паперовій роботі та пити почне!
За царя-бвтюшки, офіцер, щоб мати право перед своїм чином вживати приставку "штабс", мав закінчити Академію Генерального штабу. Тому, якщо закінчить Вищий Військовий інституут, то можна і у Генштаб, якщо захоче, звичайно.
 показать весь комментарий
 
а разве были другие "штабс-офицеры" (кроме одно известного всем штабс-капитана) ? я ни разу не встречал штабс-майоров или штабс-полковников... или были?
 показать весь комментарий
 
Були, та старші офіцери іменувалися поважно: Генерального штабу підполковник, чи полковник.
Тоді була чіла система звертань. Якщо молодший офіцер то "ваше благородіє", якщо старший, то "ваше високоблагородіє", якщо чин цивільний, то відповідно "ваше прєвосходітєльство" та "ваше високопрєвосходітєльство", якщо дворянин то "ваше сіятєльство" і т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Самым главным достижением Порошенко,является то-что он до сих пор при власти,а не какой нибудь Медведчук,Бойко,или Добкин
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зато Мыхуйло и его свора, включая Йулю и самонемощь, ни кого не поздравляют. Нах надо, времени нет, надо бабло Курченко пилить и зраду разгонять...
 показать весь комментарий
 
 
ну поздравил-и поздравил...шо за зрада? Порошенко привітав Героя України Герасименка з Днем народження - Цензор.НЕТ 284
 показать весь комментарий
 
 
Гибридная война Порошенко - это когда тысячи солдат ВСУ в тюрьмах. Украинская Хельсинкская группа подсчитала количество осужденных за военные преступления, за 2016 год: Солдат ВСУ - 2500 чел. Сепаратистов и террористов ДНР+ЛНР+РФ - 210 чел. Разница в 12 раз.
Порошенко привітав Героя України, командира батальйону 95-ї бригади Герасименка з Днем народження - Цензор.НЕТ 9295
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
7 июня 2014 года Кондитер стал начальником Украины приняв присягу на верность Конституционных прав украинцев.,За 3,5 года сделано много.Рюсская Шушваль стала боятся Степана Бандеры еще больше.Доказательства видны в Ютьбе,Крысы Кремля борятся со Степан Андреевичем с 1939 года....,а Няша Наклонская подала в Басманный Суд г.Москвы на Степан Андреевича.
 показать весь комментарий
 
 
И все таки новость не по Порошенко.
От все души поздравляю украинского Воина Света с днем рождения!
Мужественный человек , настоящий мужчина, красивый мужчина.
Да Вам Боже, Игорь, всех благ земных,и воинской удачи, вы - гордость Украины, многие и счастливые лета Вам ,пусть ангел Хранитель и милость божья не оставляют Вас!
С днем рождения,Герой Украины!
 показать весь комментарий
 
 
А пісеньку піарщик проспівав ''Happy birthday to you"???
😀😸
А таки приєднуюсь до поздоровлень!!!
 показать весь комментарий
 
 
ну нахер ти постоянно пиздиш про свої "72 роки"????
Кому це потрібно ? кого ти обманюеш крім самого себе?
Дід в 72 роки полюбому не буде круглодобово сидіти на цензорі і тролити дурні пости
 показать весь комментарий
 
Настоящий ВОИН- мужественный, отважный, непобедимый! Здоровья тебе, солдатской удачи и БУДЬ ЖИВ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже поздравляю. Удачи и побед воин. Порошенко привітав Героя України, командира батальйону 95-ї бригади Герасименка з Днем народження - Цензор.НЕТ 6137
 показать весь комментарий
 
 
" Порошенко поздравил Героя Украины, командира батальона 95-й бригады Герасименко с Днем рождения"
.....ну настоящий главком....знает всех воинов чуть ли не в лицо......пиарщик хххххх
ГЕРОЮ СЛАВА!!!! Будь здоров!
 показать весь комментарий
 
 
Герою - и наши поздравления!
/
мелкий вопрос - он всех Героев будет поздравлять?
всех-всех... ?
или какая-то существует система (как в лото) кого поздравить, а кого забыть?
ну, как слепой траст (по ним он специалист) - слепой случай, случайность... и бац - поздравил
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю Порошенко должен идти на второй срок.
 показать весь комментарий
 
 
Бред. Просто пора запретить президенту узурпировать власть, создав соответсвующие законы. Вот и всё.
 показать весь комментарий
 
Олександру Морозу краще сидіти в теплому закутку і сопіти в дві дірочки, бо багато чого поганого зробив він для України.
 показать весь комментарий
 
 
З Днем Народження справжнього воїна! Здоров"я і наснаги!
 показать весь комментарий
 
Гибридная война Порошенко - это когда тысячи солдат ВСУ в тюрьмах. Украинская Хельсинкская группа подсчитала количество осужденных за военные преступления, за 2016 год: Солдат ВСУ - 2500 чел. Сепаратистов и террористов ДНР+ЛНР+РФ - 210 чел. Разница в 12 раз.
Порошенко привітав Героя України, командира батальйону 95-ї бригади Герасименка з Днем народження - Цензор.НЕТ 8083
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко поздравил Героя Украины, командира батальона 95-й бригады Герасименко с Днем рождения. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх