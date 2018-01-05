 Порошенко поздравил Героя Украины, командира батальона 95-й бригады Герасименко с Днем рождения. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Петра Порошенко.

"Поздравляю майора, командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием. Именно под его руководством удалось удержать стратегически важные точки - курган Саур-могилу и гору Карачун. Игорь участвовал в боях за Мариуполь, Донецкий аэропорт, Пески, шахту "Бутовка". И это лишь несколько примеров проявленного им исключительного мужества и героизма во время службы. Благодарен нашему Герою за несгибаемый дух и волю к победе!" - написал Президент.

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