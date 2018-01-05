 Порошенко поздравил Героя Украины, командира батальона 95-й бригады Герасименко с Днем рождения. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Петра Порошенко.
"Поздравляю майора, командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием. Именно под его руководством удалось удержать стратегически важные точки - курган Саур-могилу и гору Карачун. Игорь участвовал в боях за Мариуполь, Донецкий аэропорт, Пески, шахту "Бутовка". И это лишь несколько примеров проявленного им исключительного мужества и героизма во время службы. Благодарен нашему Герою за несгибаемый дух и волю к победе!" - написал Президент.
Дуже точно сказано. Сам знає що каже.
Пердизент.
Генштаб це поектний інститут, де проектують не будинки, а військові операції. Якщо прораба поставити директором проектного інституту, то не факт що він впорається. Скоріше знудиться на паперовій роботі та пити почне!
За царя-бвтюшки, офіцер, щоб мати право перед своїм чином вживати приставку "штабс", мав закінчити Академію Генерального штабу. Тому, якщо закінчить Вищий Військовий інституут, то можна і у Генштаб, якщо захоче, звичайно.
Тоді була чіла система звертань. Якщо молодший офіцер то "ваше благородіє", якщо старший, то "ваше високоблагородіє", якщо чин цивільний, то відповідно "ваше прєвосходітєльство" та "ваше високопрєвосходітєльство", якщо дворянин то "ваше сіятєльство" і т.д.
От все души поздравляю украинского Воина Света с днем рождения!
Мужественный человек , настоящий мужчина, красивый мужчина.
Да Вам Боже, Игорь, всех благ земных,и воинской удачи, вы - гордость Украины, многие и счастливые лета Вам ,пусть ангел Хранитель и милость божья не оставляют Вас!
С днем рождения,Герой Украины!
😀😸
А таки приєднуюсь до поздоровлень!!!
Кому це потрібно ? кого ти обманюеш крім самого себе?
Дід в 72 роки полюбому не буде круглодобово сидіти на цензорі і тролити дурні пости
.....ну настоящий главком....знает всех воинов чуть ли не в лицо......пиарщик хххххх
ГЕРОЮ СЛАВА!!!! Будь здоров!
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мелкий вопрос - он всех Героев будет поздравлять?
всех-всех... ?
или какая-то существует система (как в лото) кого поздравить, а кого забыть?
ну, как слепой траст (по ним он специалист) - слепой случай, случайность... и бац - поздравил