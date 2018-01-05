 На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона по материалам УСБУ в области в ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины во время получения неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. долл США в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны начальник отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области и старший оперуполномоченный этого отдела.
"Указанные лица, действуя группой, потребовали у субъекта предпринимательской деятельности за неосуществление соответствующих следственных действий в рамках предоставленного им поручения на проведение следственных действий одного из следственных подразделений", - пишет Сарган.
PS Но в целом, расстреливать их я не против, но лично мне больше нравится виселица (так, что б еще повисели недельку)
Итальянца шокировали условия жизни в Украине (Видео)
5 января 2018 г. в 02:22
В сети активно обсуждают видео, на котором итальянец Джильберто, проживающий в украинском городе Черновцы, возмущается реалиями жизни в стране.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook блогер Игорь Норберг.
"Как можно так жить?! Кто организовывает вашу жизнь? Как может один человек получать 1,5 тыс. гривен пенсии, которых едва хватает на продукты, а другой ездить на машине стоимостью в 150 тысяч евро. Мне тут в Украине не хватает двух тысяч евро. На продукты цены гораздо выше по сравнению с Италией", - заявил европеец.+
Кроме того, он также очень недоволен тем фактом, что украинские автолюбители наплевательски относятся к правилам парковки. По его словам, в Италии водители не позволяют себе так бросать машины.
"Кто это упорядочивает? К кому обращаться? Я очень люблю этот город, но надо что-то делать", - резюмировал Джильбертоhttp://kriminal.tv/news/italjantsa_shokirovali_uslovija_zhizni_v_ukraine_video.html
Корупція - це просто зрада. Корупціонери - заколотники.
Розумні володарі відбивали ентузіазм у заколотників дуже просто:
Настромляли голови декількох провідників на палі над міською брамою, а ще два-три десятки прибивали на хрестах. І не треба було ганятись за іншими, усі усе розуміли і уконтропупивались.
Президент це знає. Якби він хотів подолати корупцію, то протягнув би якісь драконівські посадкові закони і влаштував масові показові посадки.
Але воно йому треба, особистий євроімедж псувати?
Количество криминала только увеличивается , а на выходе ноль.
Это даже вообще уже не смешно.
Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море нще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Бюджет Норвегии 200 миллиардов долларов.Бюджет Вялика магуче-Скрепной РАБссии 176 ярдов.
Правнук 7 лет спросил : деда покажи на карте РАБссию и Норвегию......с этого момента ржака была такая,что гром среди ясного неба...
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/735171070015404
Дуже шкода, що впродовж наступних 7 місяців видатний фахівець у галузі права не розповів громадськості про результати досудового розслідування: який запобіжний захід обрано підозрюваним, чи дотримані були повною мірою процесуальні права громадян Сталіна та Берії, у яку суму державному бюджету обійшлось надання підозрюваним безоплатної правової допомоги тощо. А, між тим, з моменту повідомлення особі про підозру починається відлік строку досудового розслідування й у разі, якщо до 18 травня 2018 року справа не буде направлена до суду, кримінальне провадження доведеться закривати з відшкодуванням Сталіну та Берії моральної шкоди, завданої незаконним притягненням до кримінальної відповідальності.
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/735171070015404
Повідомлення про підозру громадянам Сталіну та Берії підписала начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення Автономної Республіки Крим Світлана Блудова.
Це підписав не генеральний, а реальний прокурор - із повною вищою, щоб мене, юр освітою?! Матінко рідна!!!
13. Россия - 1267.55млд.$
30. Норвегия - 384.47 млд.$
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Хоча сер Уінстон Черчілль казав що закололи не того кабанчика.
Тесное взаимодействие трёх органов