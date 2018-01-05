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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3460) коррупция (6992) Харьков (3691) Сарган (204) ГФС (2337)

 На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган. ФОТОрепортаж

Начальник отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области и старший оперуполномоченный этого отдела задержаны при получении взятки в сумме 20 тыс. долларов США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона по материалам УСБУ в области в ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины во время получения неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. долл США в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны начальник отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области и старший оперуполномоченный этого отдела.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: СБУ поймала на взятке в 40 тысяч гривен полицейского в Днепре. ВИДЕО+ФОТО

"Указанные лица, действуя группой, потребовали у субъекта предпринимательской деятельности за неосуществление соответствующих следственных действий в рамках предоставленного им поручения на проведение следственных действий одного из следственных подразделений", - пишет Сарган.

На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган 01
На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган 02
На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган 03
На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган 04
На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган 05

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3042894
 
 
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расстрелять... и это послужит прецедентом для будущего... всех последующих тоже расстреливать... и нечего бояться... чем меньше дерьма - тем лучше... а вокруг то менты, то сбушники, то судьи, то прокуроры... но нет сварщиков, маляров, токарей...
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Что понравилось: морді взяточника замазані...
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с кого начнём??? рыба гниёт с головы так почему этими делами занимается военная прокуратура??? где ген прокуратура- где СБУ??? да потому что генпрокурор и председатель СБУ занимаются только политическими заказами от гаранта по устранению противников на выборах и ПРОГНИЛИ НАСКВОЗЬ от коррупции в своих рядах
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Вон в Китае десятками расстреливают и что сильно помогает? Примером это никак не служит, как брали, так и будут брать только накручивать % за риски.

PS Но в целом, расстреливать их я не против, но лично мне больше нравится виселица (так, что б еще повисели недельку)
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гройсман с ахметом распилили 15 млрд гр и их никто не ловит
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Такие взятки дают, что для многих это космические деньги. вот такая статья есть, где итальянец проживающий в Черновцах подобным возмущается.
Итальянца шокировали условия жизни в Украине (Видео)
5 января 2018 г. в 02:22
В сети активно обсуждают видео, на котором итальянец Джильберто, проживающий в украинском городе Черновцы, возмущается реалиями жизни в стране.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook блогер Игорь Норберг.
"Как можно так жить?! Кто организовывает вашу жизнь? Как может один человек получать 1,5 тыс. гривен пенсии, которых едва хватает на продукты, а другой ездить на машине стоимостью в 150 тысяч евро. Мне тут в Украине не хватает двух тысяч евро. На продукты цены гораздо выше по сравнению с Италией", - заявил европеец.+
Кроме того, он также очень недоволен тем фактом, что украинские автолюбители наплевательски относятся к правилам парковки. По его словам, в Италии водители не позволяют себе так бросать машины.
"Кто это упорядочивает? К кому обращаться? Я очень люблю этот город, но надо что-то делать", - резюмировал Джильбертоhttp://kriminal.tv/news/italjantsa_shokirovali_uslovija_zhizni_v_ukraine_video.html
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ну це він трошки загнув мабуть шо йому не хватае 2 тис. євро на місяць, це майже 67 тис. грн...мені так $2000 хватало на місяць, коли приїжджав в Україну....чи може його крутять як лоха? ))
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Это потому что ты привык так жить. А он привык жить нормально.
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то есть ты считаешь что в италии живут нормально, а в америке нет? ))
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Наші дівчата добре вміють крутити таких італійців, до того ж він звик харчуватись дорогими сирами, морепродуктами ще й по ресторанам.
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италия ср зарплата 3400 евро до уплаты налогов... но на севере Италии это 4000 евро а на юге 900 евро но средняя каки у нас..МНОГО!!
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Просто он привык обедать в ресторанах и есть те продукты, что он ел в Италии, а эти же продукты (итяльянские) стоят тут естественно в разы дороже
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Ну да, обедать в ресторанах для наших бомжей это не нормально, зачем тогда вообще рестораны ты мне скажи, чтобы смотреть на них?
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Суть не в этом, у нас по разному спозиционирован общепит: у них для обедов, у нас для элитного отдыха На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган - Цензор.НЕТ 4967
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Вы не поверите, но нормальные спагетти, моцареллы и т.п. везут именно из Италии. А отечественные "макароны" - откровенное гавно!!!
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Я недавно ел по 100 с чем то грн 200 с чем то грамм порцию телятины,это при том что не вся порция это телятина и это у нас еще считается типа реально дешево, а чтобы этим наесться,это если чисто им , то нужно где-то 3 порции. Но чтобы есть нормально, нужно взять сначала первое,а еще и напиток какой нибудь, потому что в сухомятку не едят , а теперь и считай такие обеды.Хорошо когда в маленьком городке, там это все в разы дешевле покушать стоит, но и зарплата там правда тоже в разы. А нет, извини что пишу , ты же за то чтобы 3 ведра каши сварить и жрать их до получки,или же всем резко поварами стать .А вот кушать в ресторанах зло , туда только иностранцев пускать и только при условии что жаловаться на жизнь не будут.
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А я и не говорю, что у нас дешево, я говорю про то, как ему не хватает 2000 баксов. Представьте, что вместо вашего 200 гр. мяса он заказ итальянкую пасту или фаршированные каннелони (так что наверняка итяльянские) да еще имел наглость заказать кусочек лосося и бутылку итальянского вина....то такой обед с большой вероятностью будет уже не 100грн и даже не 100 баксов
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Уся проблема в неправильному підході до суті питання.
Корупція - це просто зрада. Корупціонери - заколотники.
Розумні володарі відбивали ентузіазм у заколотників дуже просто:
Настромляли голови декількох провідників на палі над міською брамою, а ще два-три десятки прибивали на хрестах. І не треба було ганятись за іншими, усі усе розуміли і уконтропупивались.
Президент це знає. Якби він хотів подолати корупцію, то протягнув би якісь драконівські посадкові закони і влаштував масові показові посадки.
Але воно йому треба, особистий євроімедж псувати?
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Такое впечатление , что государство вообще отсутствует на данной территории.
Количество криминала только увеличивается , а на выходе ноль.
Это даже вообще уже не смешно.
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І ще варто слухати українських виконавців, а не кацапський блатняк, який вони називають ;шансоном;!
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Внимательно слежу за статистикой задержаний за взятки. Самые большие среди прочих берут именно представители ГФС
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Они больше попадаются, самые крупные берут те,кто контролируют выделение земли, потом суд, прокуратура и только потом налоговики.
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море нще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Кондитер виноват что быдло взятки сует в больнице врачу,в налоговой инспектору,полицаю на посту и тд... На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган - Цензор.НЕТ 5550
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Кондитер виноват, что он своими "реформами" коррупционную составляющую никак не убирает, а только добавляет.
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Вчера новость узнал такую, что ржали всей семьёй.
Бюджет Норвегии 200 миллиардов долларов.Бюджет Вялика магуче-Скрепной РАБссии 176 ярдов.
Правнук 7 лет спросил : деда покажи на карте РАБссию и Норвегию......с этого момента ржака была такая,что гром среди ясного неба... На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган - Цензор.НЕТ 6475
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а с Украиной не сравнивал? или леденец рошеновский за щекой не позволяет? Хватит смотреть на кацапов, надо у себя дома порядок наводить!барыгу - на гилляку!
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....есть такое задание-отвлекать народ от преступлений внутренних врагов Украины.
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Підбиваючи підсумки 2017-го, експерти та аналітики абсолютно незаслужено обійшли увагою подію, яку можна вважати найголовнішою юридичною новелою року, що сплинув - заяву генерального, прости господи, прокурора Юрія Луценка про те, що 18 травня 2017 року під його чуйним керівництвом прокуратура Автономної Республіки Крим у екзилі повідомила про підозру Йосифу Сталіну та Лаврентію Берії.
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/735171070015404
Дуже шкода, що впродовж наступних 7 місяців видатний фахівець у галузі права не розповів громадськості про результати досудового розслідування: який запобіжний захід обрано підозрюваним, чи дотримані були повною мірою процесуальні права громадян Сталіна та Берії, у яку суму державному бюджету обійшлось надання підозрюваним безоплатної правової допомоги тощо. А, між тим, з моменту повідомлення особі про підозру починається відлік строку досудового розслідування й у разі, якщо до 18 травня 2018 року справа не буде направлена до суду, кримінальне провадження доведеться закривати з відшкодуванням Сталіну та Берії моральної шкоди, завданої незаконним притягненням до кримінальної відповідальності.
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Коли це Люцик встиг заразитись шизою від Матільди.
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18 травня 2017 року.
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/735171070015404

Повідомлення про підозру громадянам Сталіну та Берії підписала начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення Автономної Республіки Крим Світлана Блудова. На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган - Цензор.НЕТ 3038

Це підписав не генеральний, а реальний прокурор - із повною вищою, щоб мене, юр освітою?! Матінко рідна!!!
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в 2017 году:
13. Россия - 1267.55млд.$
30. Норвегия - 384.47 млд.$
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співчуваю порохоботам: їм прийдеться вигадувати, чому і як ця реформа - перемога
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Юлькоботам легше: Все що не діється- Зрада. Вам тільки проти кацапів писати не можна.
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Якщо по темі , то що тут скажеш....ну беруть дрібних крадіїв. Але тих що дійсно обібрали український народ і гроші по закордонах ховають і офшорах - то слабо.Пару таких ворюг взяти за яйця , то і бюджет країни поповниться.Але у нас далеко не пара крадіїв , а он скільки...... На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган - Цензор.НЕТ 1893
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Хороший закон. Ветеранів Гітлерівсько-Сралінської війни зрівняли у їхніх правах.
Хоча сер Уінстон Черчілль казав що закололи не того кабанчика.
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...свалил отсель , провокатор соевый.Я подозреваю что твой дедулька был полицаем . или гитлеровским казачком. На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган - Цензор.НЕТ 3040
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"следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона по материалам УСБУ"

Тесное взаимодействие трёх органов
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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