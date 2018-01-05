 На взятке в $20 тыс. задержаны два сотрудника ГФС в Харькове, - Сарган. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона по материалам УСБУ в области в ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины во время получения неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. долл США в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны начальник отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области и старший оперуполномоченный этого отдела.

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"Указанные лица, действуя группой, потребовали у субъекта предпринимательской деятельности за неосуществление соответствующих следственных действий в рамках предоставленного им поручения на проведение следственных действий одного из следственных подразделений", - пишет Сарган.











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