 Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 УК Украины, было установлено, что на одном из интернет-порталов размещены объявления о продаже ликеро-водочных изделий. При этом у гражданина, который занимался сбытом и транспортировкой продукции, отсутствуют разрешительные документы, а именно лицензия на реализацию и справки о месте хранения алкогольных напитков.

В результате обысков, проведенных по месту его жительства и в автомобиле, которым осуществлялась транспортировка, было выявлено и изъято 7 569 литров слабоалкогольных напитков общей стоимостью более 300 тысяч гривен.

Изъятое передано на ответственное хранение.

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