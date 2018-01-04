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Все про:алкоголь (1274) Киев (15135) налоговая (722) налоговая милиция (1092)

 Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную продажу через интернет слабоалкогольных напитков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 УК Украины, было установлено, что на одном из интернет-порталов размещены объявления о продаже ликеро-водочных изделий. При этом у гражданина, который занимался сбытом и транспортировкой продукции, отсутствуют разрешительные документы, а именно лицензия на реализацию и справки о месте хранения алкогольных напитков.

В результате обысков, проведенных по месту его жительства и в автомобиле, которым осуществлялась транспортировка, было выявлено и изъято 7 569 литров слабоалкогольных напитков общей стоимостью более 300 тысяч гривен.

Изъятое передано на ответственное хранение.

Читайте также: Налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров на сумму 1,2 млн грн. ФОТО

Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету 01
Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету 02
Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету 03

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Крупная партия фальсифицированного алкоголя изъята в Винницкой области, - первый замглавы ГФС Белан. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3042878
 
 
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Податкова міліція має бути давно ліквідована! Скільки можна тероризувати український бізнес?
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Крупний бізнес монополістів ніхто і не тероризує ...
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Вам не здається, що для торгівлі спиртним потрібно купити ліцензію? Якди остання була, їх би не чіпали.
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А вдруг порохоботы окажутся правы? И когда через полгода вы будете лежать в собственном бассейне, наполненном шампанским и швырять в русских рабов огрызками черной икры, вам станет очень стыдно за то, что вы были зрадофилами...


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Надо только потерпеть и подождать, пусть не полгода - лет 10 надо минимум
А пока в бассейне с вином будет купаться (в прямом смысле) сын Гонтаревой.
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май 2013 года, цены в Киеве
-свинина - 70-80 грн
- курятина - 40 грн
- индюшатина 60 грн за кг
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Вчора з Ашану приніс індиче філе по 75 грн. Свинина, лопатка без кістки, у Сільпо через дорогу 96грн. Курятина яка? Крила, стегеня чи четвертушки?
Якось не дуже виросло, у порівнянні з мінімальною зарплатою, вам не здається?
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Тобто про свинину та індиків правда. Це уже добре.
А про курей я спитав, яку частину вам дописувач на увазі, бо чесно кажучи не пам'ятаю що саме куряче коштувало 40грн/кг. То чому ви кидаєтеся звинуваченнями, ви що істеричка?
Можу вас утішити, мсяць тому був у Греції, в Атенах. Там курячі грудки 8,8 євро за кіло, а свинина від 6 до 12.
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я беру цифри з інтернету - кожний може перевірити
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Коли пробуду у Польші стільки ж як у Греції то порівняю, а щось писати зі слів журнашлюшок та лайкозалежних фейсбучних хомячків-блоХерів вважаю не правильним.
Та система там та ж сама. Дорогі компослуги, дорогий транспорт, дороге паливо, тому на особисте споживання залишається не так уже й багато.
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До речі мінімалка в Польщі десь 420 баксів, тож Польща бідніше за Грецію, якщо рівняти просто номінали мінімальних та середніх зарплат, без врахування решти факторів.
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Тобто про свинину та індиків не споживаю
Так что не могу о ценах ничего сказать, только и всего.
Сало - лопаю, оно в цене поднялось где-то в три раза.
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Блядский Цензор удалил мой вполне невинный пост про подорожание курятины. Очевидно - это военная тайна.

Шоб ты шоколадом подавился, Бутусов.
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То есть - ты доказываешь что нам есть куда расти, догоняя в ценах ЕС. Раз мы туда ползем.
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Тільки за один рік, за 2017-й:

Але зараз сала навіть у селі і за 100 грн не завжди купиш.
Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 6757
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Ми є у Європу ідем, то маємо вирівняти з ними ціни. Паралельно ростимуть зарплати. Важливо, щоб ціна не переганяла зарплату. Поки не переганяє.
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Паралельно ростимуть зарплати? Десь головою вдарився чи шоколаду обжерся?
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Важливо, щоб ціна не переганяла зарплату. Поки не переганяє.
Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 8755 - чого тільки не напишеш за соєвий пайок Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 122 ...))
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є така робота - бути завжди незадоволеним
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Якщо у вас не виросла, то це не значить, що не виросла ні в кого. Часто росте вона стрибками, знаходиш нову роботу, що більш високооплачувана і доходи ростуть. В усякому разі у міській електричці зараз висять оголошення від Білли, Новуса, Ашана з зарплатами працівникам супермаркетів 7-8 тис, а при Овочі там фігурували цифри 2,5-3 тис.
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японский завод в Украине не может набрать рабочих за 7000 грн
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Немиров Винницкой области, завод Фуджикура
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На руки після всіх відрахувань буде десь 5,5 - не так вже й багато на сьогодні. 200$ - це тіпа по європейськи?
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Давайте оцінювати не зарплату, а ту її частку, що можна витратити на особисте споживання.
Греція. Мінімальна з/п - 550 доларів
Податок - 22% лишається 400.
Проїзний на 60хв. - 1,5 евро, фактично 2 долари. Їздити на роботу з роботи + кудись у вхідний - 120 баксів на місяць.
400-120=300.
У нас, якщо проїзд по курсу перерахувати, буде десь 20 баксів на місяць.
Комунальні послуги, вода, електрика у Афінах - 200 баксів за щастя. Нехай працюють двоє. по 100 на працюючого.
300-100=200.
У нас завдяки такому соціальному ніштяку як субсидія - 10% доходу, тобто 320грн. чи 12 доларів.
А ще треба сплатити за інтернет, мобільний зв'язок - 10 евро, 12 баксів.
200-12=188
У нас - 2 евро.
А ще такі страшні речі як страховки!
Перейдемо до витрат на особисте споживання.
Ціни на продукти в Афінах: Куряче філе 8,8 евро за кіло! Мнясо 6-12 євро, найдешевшв ковбаса в Афінах, на ринку, на одос Атенос- 3,5евро/кг, нормальна від 10 евро. Хліб - 0,7 евро за пів кіло. Пересічно вартість продуктів щонайменше в 2 рази вища як у нас. Навіть вино 3,75 евро за 1,5л. мінімум, а їхня уза - 2,85/200гр! Але вважатимемо що мінімальник п'є лиш на великі свята і не палить зовсім (цигарки - окрема тема…)
188/2=94.
А дизель 1,25-1,3 евро та бензин 1,65-1,75 як вам? Але вважатимемо що у мінімальника машини немає і паливо його не палить.
Наш мінімальник, якщо справді мінімалку отримує, після сплати податків матиме 100 баксів.
А на особисте споживання після сплати обов'язкових платежів зможе витратити 100-20-12-2=66.
Як бачимо різниця є, та вона не чотирикратна, а реально в 1,3 рази. У нас своя система цін-зарплат а у них своя і просто порівнювати номінальну зарплату у перерахунку на бакси не коректно.
Прелєсть безвізу в тім, що можна все побачити власними очима та оцінити реально. Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 5584
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там даже не в этом дело. Люди тупо боятся потерять субсидии, которыми их гнойся наградил с петиным торговым партнером ахметкой...
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Порошенко не є торгпартнером Ахметова. Їхні бізнеси ніяк не перетинаються.
Цю мульку розпускають вірні Йулінці.
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У Порошенка досить реальних промахів, а розповсюджуючи явну брехню ви перетворюєте себе з критика на критикана.
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Якби у вас було трохи більше розуму, ви б знайшли якісь аргуманти, а так, просто відкидаєте очевидне.
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Тобто не маючи аргументів вдаєтеся до погроз? Це констатація того, що ви не можете нічого заперечити.
Цезарю, ти гніваєшся? Отже ти не правий!
Це не я, це Сенека Нерону таке сказав!
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средняя зарплата в Украине в 2013 году ( для рассчёта пенсии) составляла 3265 грн - это значит, что на зарплату работник (в Киеве) мог купить в среднем 22 кг свинины
при средней зарплате в 2017 году 7500 грн и цене свинины 100 грн мы имеем ...75 кг
таковы гримасы хунты и бандеровцев
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при средней зарплате в 2017 году 7500 грн

в міністрів - депутатів по 100 000 , в простих людей і 4000 не завжди є ... маємо - "средняя тємпєратура по бальніце" ?
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Міністрів та депутатів всіх разом до 1000 осіб. Навіть якби у них зарплати дійсно були по 100000 то це не справило б впливу на величину середньої зарплати. Ви ж у школі вчилися, то візьміть і вирахуйте середнє арифметичне. 12000000 по 4000 і 1000 по 100000. Вийде 4008грн. Аж ніяк не 7500...
Перш ніж повторювати Йуліні спічі, варто закликати музу прикладної арифметики та перевірити, чи не збрехала вона! Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 8855
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а уже в декабре 2017 года средняя зарплата составила 8750 грн
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Податківці в Києві вилучили партію слабоалкогольних напоїв на 300 тис. грн, які продавали в інтернеті - Цензор.НЕТ 9134 килограмм "шаленой бджилки" патриоту!!!!!!!!!

не обляпайся Податківці в Києві вилучили партію слабоалкогольних напоїв на 300 тис. грн, які продавали в інтернеті - Цензор.НЕТ 26
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ты, чмо, какую цену заложил на свинину в 2013 году???
Как же вы достали своим враньем, сцуки шоколадные...
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а, зрозумів, зрада реагує саме на ціни на мясо саме за травень 2013?
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зрада порівнює з Януковичем - ну нате вам Януковича
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Саакашілі привів у суд свого сина: Хочу, щоб він знав, як виглядає "совок". Такий самий совок судив Хмару і Чорновола..."
Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 7745
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На 132 не наворовал.
И налоги тю-тю.
А ты доволен. Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 8652
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є така робота - бути завжди "задоволеним" і весь час про "перамоги" писати Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 4691..))
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А ви певні, що не сплатив? Якщо є докази - вас чекає пан Луценко! Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 9313
Мало того, ви забов'язані повідомити про злочин!
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Питання в тому, де він таку суму грошей "наколядував".
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А ты не ори.... Потише.
Люди уже отдыхают.
И ты иди отдохни..., пока.
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він у Гройсмана купив. а гроші Гройсман дав. Бізнес..
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Подакти платить продавець, пора знати такі елементарні речі
Ти кажеш точно як кацап. Кажу кацапові: ваше фуйло вже 52 резиденції собі побудувало, а вам електрички в глухомані відміняють, а воно мені саме так як ти: та прекрасно! ми йому і 53-ю побудуємо!!!
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ЦІкавить чи сплатив він подоходний податок з грошей, які витратив не квартири.
До речі, якщо це забудовник, то він міг купити їх сам у себе, щоб отримати дозвіл на підключення будинку до тепла, світла, води, каналізації. Щоб тепло дали, треба щоб було викуплено певну кількість квартир.
Тож ніякої "зради" могло і не бути.
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Тобто він купив 32 квартири, щоб підключити їх до опалення й платити за опалення? Це бізнес такий?
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Міг купити.
Міг купити щоб підключити до опалення будинок, в якому уде продано певну кількість квартир і покупці скандалять, що тепла нмає і ремонти робити не можуть. Міг купити, щоб набрати потрібний відсоток проданого житла і підключити будинок.
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Я просто будівельник і знаю що кажу, бо таке трапляється. Чи була цього разу саме така причина - не знаю, але таке можливо. Так що справа тут не в цукарках, а в пошуку істини. А волати "Всьо укралі" просто і багато розуму не потребує.
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Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету - Цензор.НЕТ 7173 - то ось , яке воно - "життя по новому" ?!
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Мне интересно реакция порохоботов, народ концы с концами еле сводит, а эти твари жируют в открытую.
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они аппелируют резким "поднятием" зарплаты и тотальным повышением покупной способности
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вони не апелюють - вони тупо брешуть .
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А изьятую продукцию будут реализовывать доугие, и тоже без лицензии. Какой тогда ммысл изымать продукцию ...
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Заипали козлы.
Им больше нечем заняться
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Всего на 300000 грн ? Да это капля в море! Достаточно пройтись по магазинам и супермаркетам, чтобы найти там паленки на десятки миллионов долларов!
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неопохмеленная налоговая страшный зверь. Везде найдут. Было, наверное, бухла штук на 500, списали малехо)
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*
- Что выгоднее всего разводить в нашем народном хозяйстве,
на наших богатейших черноземах?
- Спирт водой... Однозначно!
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хм.. це ж налоговики. Може їх за станки поставити? Бо ж тунеядці й дармоїди
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63 !!!! Податківці в Києві вилучили партію слабоалкогольних напоїв на 300 тис. грн, які продавали в інтернеті - Цензор.НЕТ 2947 Нищеброды!!! - хорош на Цензоре писать...., - идите лучше будки строить...!!


Податківці в Києві вилучили партію слабоалкогольних напоїв на 300 тис. грн, які продавали в інтернеті - Цензор.НЕТ 1739 КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 4 ч.4 часа назадДепутат Чернивецкого городского совета от «БПП» Ромео Скрипа приобрел 63 квартиры в своем городе, при этом 31 квартиру он купил в один день. + купил 2 жилых дома и земельные участки. Гребут бабки лопатами http://www.chesno.org/post/600/
Податківці в Києві вилучили партію слабоалкогольних напоїв на 300 тис. грн, які продавали в інтернеті - Цензор.НЕТ 1227
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ну який він бандерівець? Модаванський циган - по морді не видно?
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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