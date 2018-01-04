 Налоговики в Киеве изъяли партию слабоалкогольных напитков на 300 тыс. грн, которые продавали по интернету. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 УК Украины, было установлено, что на одном из интернет-порталов размещены объявления о продаже ликеро-водочных изделий. При этом у гражданина, который занимался сбытом и транспортировкой продукции, отсутствуют разрешительные документы, а именно лицензия на реализацию и справки о месте хранения алкогольных напитков.
В результате обысков, проведенных по месту его жительства и в автомобиле, которым осуществлялась транспортировка, было выявлено и изъято 7 569 литров слабоалкогольных напитков общей стоимостью более 300 тысяч гривен.
Изъятое передано на ответственное хранение.
А пока в бассейне с вином будет купаться (в прямом смысле) сын Гонтаревой.
-свинина - 70-80 грн
- курятина - 40 грн
- индюшатина 60 грн за кг
Якось не дуже виросло, у порівнянні з мінімальною зарплатою, вам не здається?
А про курей я спитав, яку частину вам дописувач на увазі, бо чесно кажучи не пам'ятаю що саме куряче коштувало 40грн/кг. То чому ви кидаєтеся звинуваченнями, ви що істеричка?
Можу вас утішити, мсяць тому був у Греції, в Атенах. Там курячі грудки 8,8 євро за кіло, а свинина від 6 до 12.
Та система там та ж сама. Дорогі компослуги, дорогий транспорт, дороге паливо, тому на особисте споживання залишається не так уже й багато.
Так что не могу о ценах ничего сказать, только и всего.
Сало - лопаю, оно в цене поднялось где-то в три раза.
Шоб ты шоколадом подавился, Бутусов.
Але зараз сала навіть у селі і за 100 грн не завжди купиш.
- чого тільки не напишеш за соєвий пайок ...))
Греція. Мінімальна з/п - 550 доларів
Податок - 22% лишається 400.
Проїзний на 60хв. - 1,5 евро, фактично 2 долари. Їздити на роботу з роботи + кудись у вхідний - 120 баксів на місяць.
400-120=300.
У нас, якщо проїзд по курсу перерахувати, буде десь 20 баксів на місяць.
Комунальні послуги, вода, електрика у Афінах - 200 баксів за щастя. Нехай працюють двоє. по 100 на працюючого.
300-100=200.
У нас завдяки такому соціальному ніштяку як субсидія - 10% доходу, тобто 320грн. чи 12 доларів.
А ще треба сплатити за інтернет, мобільний зв'язок - 10 евро, 12 баксів.
200-12=188
У нас - 2 евро.
А ще такі страшні речі як страховки!
Перейдемо до витрат на особисте споживання.
Ціни на продукти в Афінах: Куряче філе 8,8 евро за кіло! Мнясо 6-12 євро, найдешевшв ковбаса в Афінах, на ринку, на одос Атенос- 3,5евро/кг, нормальна від 10 евро. Хліб - 0,7 евро за пів кіло. Пересічно вартість продуктів щонайменше в 2 рази вища як у нас. Навіть вино 3,75 евро за 1,5л. мінімум, а їхня уза - 2,85/200гр! Але вважатимемо що мінімальник п'є лиш на великі свята і не палить зовсім (цигарки - окрема тема…)
188/2=94.
А дизель 1,25-1,3 евро та бензин 1,65-1,75 як вам? Але вважатимемо що у мінімальника машини немає і паливо його не палить.
Наш мінімальник, якщо справді мінімалку отримує, після сплати податків матиме 100 баксів.
А на особисте споживання після сплати обов'язкових платежів зможе витратити 100-20-12-2=66.
Як бачимо різниця є, та вона не чотирикратна, а реально в 1,3 рази. У нас своя система цін-зарплат а у них своя і просто порівнювати номінальну зарплату у перерахунку на бакси не коректно.
Прелєсть безвізу в тім, що можна все побачити власними очима та оцінити реально.
Цю мульку розпускають вірні Йулінці.
Цезарю, ти гніваєшся? Отже ти не правий!
Це не я, це Сенека Нерону таке сказав!
при средней зарплате в 2017 году 7500 грн и цене свинины 100 грн мы имеем ...75 кг
таковы гримасы хунты и бандеровцев
в міністрів - депутатів по 100 000 , в простих людей і 4000 не завжди є ... маємо - "средняя тємпєратура по бальніце" ?
Перш ніж повторювати Йуліні спічі, варто закликати музу прикладної арифметики та перевірити, чи не збрехала вона!
не обляпайся
Как же вы достали своим враньем, сцуки шоколадные...
http://www.gogetnews.info/news/politics/171441-deputat-ot-partii-poroshenko-za-odin-den-kupil-32-kvartiry.html
И налоги тю-тю.
А ты доволен.
Мало того, ви забов'язані повідомити про злочин!
Люди уже отдыхают.
И ты иди отдохни..., пока.
Ти кажеш точно як кацап. Кажу кацапові: ваше фуйло вже 52 резиденції собі побудувало, а вам електрички в глухомані відміняють, а воно мені саме так як ти: та прекрасно! ми йому і 53-ю побудуємо!!!
До речі, якщо це забудовник, то він міг купити їх сам у себе, щоб отримати дозвіл на підключення будинку до тепла, світла, води, каналізації. Щоб тепло дали, треба щоб було викуплено певну кількість квартир.
Тож ніякої "зради" могло і не бути.
Аби сернути?
Міг купити щоб підключити до опалення будинок, в якому уде продано певну кількість квартир і покупці скандалять, що тепла нмає і ремонти робити не можуть. Міг купити, щоб набрати потрібний відсоток проданого житла і підключити будинок.
Им больше нечем заняться
- Что выгоднее всего разводить в нашем народном хозяйстве,
на наших богатейших черноземах?
- Спирт водой... Однозначно!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1 4 ч.4 часа назадДепутат Чернивецкого городского совета от «БПП» Ромео Скрипа приобрел 63 квартиры в своем городе, при этом 31 квартиру он купил в один день. + купил 2 жилых дома и земельные участки. Гребут бабки лопатами http://www.chesno.org/post/600/