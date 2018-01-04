 Лось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр экологии Остап Семерак.
"Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Буквально только что получил юстированный документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным и внимание! охота на него карается законом", - написал министр.
При этом министр отметил, что данное решение не снимает с повестки дня в Украине проблему браконьерства. Уменьшение проявлений этого явления Семерак назвал одним из приоритетных вызовов в 2018 году.
"Имею в виду и возможный пересмотр размеров штрафов, и ликвидацию устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого и которую давно нужно ликвидировать, вместо того, чтобы делать инъекции в протез. Это уже тема других приказов и решений", - отметил Семерак.
министрпридурок давал разрешение на охоту на того же лося. Маладец, бля!
на Цензор прислали...
Вітаю всіх причетних із нашою спільною перемогою." Міністр О. Семерак.
Или я чего-то не понимаю, или победы у нас какие-то не такие... или министры...
похоже они вошли во вкус ...
"Капканы на рысь и лося, петли, троса, замки и комплектующие.
Вот это выбор! и мы помним, как эти телеэкологи, очередной раз бились в радостной истерике, от очередной победы. Ура, ура, запретили капаканы в Украине. Как видим запретили...Интересно, какой есть мягкий и цензурный синоним слова пиздоболы?)"
Только как на деле будут охраняться эти несчастные лесные ни кому не вредящие большие коровы с большими рогами, если чиновники их, без всякой для себя любимых опасностности любят стрелять. А почему-бы им, сукам втроем в Африке не поохотится без местного проводника на львов и их львих с детенышами?
Только обдолбленные морфином и водкой чиновники от сельского и районного масштаба по всей Украине до киевских чиновничьих верховодов имеют "лицензию" и "право" убивать этих лесных рогатых коров, которых в Украине практически ПОЧТИ не осталось, а в Днепровских плавнях их точно ни осталось. Хотя 40 лет назад они гуляли и ничего не боясь паслись в плавнях как коровы на лугах.
Помню в детстве, даже в наших украинских днепровских плавнях еще водились лоси и один лось зимой на льду на протоке "расчахнулся" а лосиха возле него на льду стоит, копытами скользается и ревет так, шо на километров пять слышно.
Все люди села выбежали на этот крик лосихи и пытались спасти этого расчахнутого на ьду по ногам и туловищу с кровищей лося.
Даже старушки со стариками не побоялись по речному льду подойти к этому зрелищу, когда лось расчахнутый на льду умирает, две ноги вправо - две ноги влево, кровища а возле него стоит его лосиха и ревет страшным ревов. А вокруг на льду почти все село людей стоят и ни чем не могут помочь, а старые люди стоят и плачут.
А вот местный, не ЕСовский, не внесен, его бить можно.
....ну а по существу......их и так 300 (триста ) с лишним тысяч (тысяч)...к чему это....