 Лось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр экологии Остап Семерак.

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"Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Буквально только что получил юстированный документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным и внимание! охота на него карается законом", - написал министр.

При этом министр отметил, что данное решение не снимает с повестки дня в Украине проблему браконьерства. Уменьшение проявлений этого явления Семерак назвал одним из приоритетных вызовов в 2018 году.

"Имею в виду и возможный пересмотр размеров штрафов, и ликвидацию устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого и которую давно нужно ликвидировать, вместо того, чтобы делать инъекции в протез. Это уже тема других приказов и решений", - отметил Семерак.

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