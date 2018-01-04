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 Политика Украины
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Все про:охота (107) Семерак (268) Красная книга (10) лоси (2)

 Лось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак. ДОКУМЕНТ

Лось европейский внесен в Красную книгу Украины. Отныне охота на него карается законом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр экологии Остап Семерак.

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"Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Буквально только что получил юстированный документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным и внимание! охота на него карается законом", - написал министр.

При этом министр отметил, что данное решение не снимает с повестки дня в Украине проблему браконьерства. Уменьшение проявлений этого явления Семерак назвал одним из приоритетных вызовов в 2018 году.

"Имею в виду и возможный пересмотр размеров штрафов, и ликвидацию устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого и которую давно нужно ликвидировать, вместо того, чтобы делать инъекции в протез. Это уже тема других приказов и решений", - отметил Семерак.

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Лось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак 01

Лось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак 02
Лось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак 03

Источник: https://censor.net.ua/p3042876
 
 
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Основной минус парнокопытных: они жвачные. То есть, лось должен всё время что-то жевать.
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Лосиные котлеты вкусные.
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Ровно 3 месяца назад, 4 октября, этот же министр придурок давал разрешение на охоту на того же лося. Маладец, бля!
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В нас лосів і так ніхто не стріляв,а гастролерів і так розкушували.
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тебе фотки прислали твои ихтамнеты...?
на Цензор прислали...
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"Звершилося! Лось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак - Цензор.НЕТ 2868 Лось європейський в Україні став червонокнижною твариною!
Вітаю всіх причетних із нашою спільною перемогою." Міністр О. Семерак.

Или я чего-то не понимаю, или победы у нас какие-то не такие... или министры... Лось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак - Цензор.НЕТ 221
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а они ещё остались разве? у нас в области года три, как последнюю пару депутан какой-то завалил.
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Есть, от Винницы и на север, еще осенью уроды давали лицензию на отстрел в Ровно .
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Мне матёрый охотник рассказывал, что в коллективной охоте лось вышел прямо на него и посмотрел в глаза (по рассказу). Говорит, обернулся - сзади поляна, если что, влезать/прятаться не за что. Не стал стрелять. Никому ничего не сказал и не говорил много лет. Грубо говоря зассал. Лось - не зайка, или ты его с 2-х выстрелов, или он тебя - почти 100%...
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так выпъем за лося.что бы хуйлу в Новом Году в рот ,жопу,ноздри,уши *блося!!!
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так выпъем за лося.что бы хуйлу в Новом Году в рот ,жопу,ноздри,уши *блося!!!
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теперь ублюдочные депутаты с судьями будут на людей охотиться ?
похоже они вошли во вкус ...
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Анекдот четвертьвековой: "Смеяться при слове "лопата"...". Что такое "лось"? Это не только красивое и мощное животное... Это, в первую очередь, источник прибыли, "товар", который может быть реализован... Кто, чаще всего, имеет к лосю отношение? Охотники, лесники, экологи, браконьеры. Охотничьи хозяйства, как частные, так и общественные, имеют доход с лося от продажи лицензий на охоту на него. Для этого они организуют его разведение, подкормку, охрану. Какой смысл им сейчас охранять лося, если с него нет никакой пользы? Проще бросить силы на заботу о кабанах, оленях, косулях... Для лесников лось - враг, так как основа их деятельности - лесоразведение, высадка хвойных и лиственных пород деревьев для последующего практического использования. Лось - житель лесной зоны. В летнее время питается, преимущественно, веточным кормом широколиственных лесов, а зимой переходит на питание побегами хвойных деревьев... Есть-ли смысл лесникам его беречь? Ответ ясен... Теперь экологи. Их количественный состав так мал, что, даже если они будут ночевать в угодьях, ничего с этого не выйдет - разве что "порваться на сотню маленьких медвежат...". Остаются браконьеры... Вот они-то, лося, оставшегося без надзора, и добьют...
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слышал такое мнение от матёрого охотника..и нахожу его достаточно верным..
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Лось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак - Цензор.НЕТ 4088

"Капканы на рысь и лося, петли, троса, замки и комплектующие.
Вот это выбор! и мы помним, как эти телеэкологи, очередной раз бились в радостной истерике, от очередной победы. Ура, ура, запретили капаканы в Украине. Как видим запретили...Интересно, какой есть мягкий и цензурный синоним слова пиздоболы?)"
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"мыздобулы" - это отличный синоним-неологизм. И созвучный к тому же.
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Ну, петлю поставить ума и совести не нужно, да и покупать ее вряд ли за немалые деньги будут. Кусок тросика, или мягкой проволоки и все дела. Но руки с головой за это отрывать надо, да.
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Ніяких проблем. Ніхто і не збирався на лося полювати. Головне щоб депутатів різних заднеприводних в Червону Книгу не внесли...
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Ніколи не розумів і не розумію, коли якись дурачки хваляться тим що вони за 100-150 метрів з гвинтівки з оптичним прицілом вбили якусь живу тварину. От, якщо б голими руками вовка чи ведведя, тоді б вже хвалився...
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Если ЛОСИ (лесные безобидные коровы) наконец-то внесены в список "охраняемых живутных" то это отлично написано на бумажке.

Только как на деле будут охраняться эти несчастные лесные ни кому не вредящие большие коровы с большими рогами, если чиновники их, без всякой для себя любимых опасностности любят стрелять. А почему-бы им, сукам втроем в Африке не поохотится без местного проводника на львов и их львих с детенышами?

Только обдолбленные морфином и водкой чиновники от сельского и районного масштаба по всей Украине до киевских чиновничьих верховодов имеют "лицензию" и "право" убивать этих лесных рогатых коров, которых в Украине практически ПОЧТИ не осталось, а в Днепровских плавнях их точно ни осталось. Хотя 40 лет назад они гуляли и ничего не боясь паслись в плавнях как коровы на лугах.

Помню в детстве, даже в наших украинских днепровских плавнях еще водились лоси и один лось зимой на льду на протоке "расчахнулся" а лосиха возле него на льду стоит, копытами скользается и ревет так, шо на километров пять слышно.
Все люди села выбежали на этот крик лосихи и пытались спасти этого расчахнутого на ьду по ногам и туловищу с кровищей лося.
Даже старушки со стариками не побоялись по речному льду подойти к этому зрелищу, когда лось расчахнутый на льду умирает, две ноги вправо - две ноги влево, кровища а возле него стоит его лосиха и ревет страшным ревов. А вокруг на льду почти все село людей стоят и ни чем не могут помочь, а старые люди стоят и плачут.
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"Лось европейский внесен в Красную книгу Украины.Источник: https://censor.net.ua/p3042876"

А вот местный, не ЕСовский, не внесен, его бить можно.
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зато открыта охота на депутанов - популяция украинских депутанов больше домашних свиней.
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Я как то в последнее время лосей в лесах не встречал, возможно "элитные" охотники выбили. А в детстве, помню, ездили с отчимом в лес трактором за дровами - такие красавцы дорогу переходили, ух. Они под зиму жирные, аж блестят. А так, косули там, кабаны есть. Бобров в последнее время развелось, вредить начали.
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Чому на фото канадський лось,а не європейський.Берегти тварин звісно потрібно,але де програма від них по діях по його збільшенню.Вона повинна була бути разом з забороною до полювання.Знову будуть чекати що з Білорусі набіжить і видавати за свої заслуги.
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стандартные пули 308 которые теоретически можно мыло определить, меняются на пули в паддонах 223 в 308, которые хрен хто када определит...
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Хух...вначале подумал что власть решила своих избирателей защитить таким образом
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судебная укрэкспертиза и LR5,6 на лОся скажет годится).....ну это так
....ну а по существу......их и так 300 (триста ) с лишним тысяч (тысяч)...к чему это.... Лось в Україні внесений до списку червонокнижних тварин, полювання на нього заборонене, - Семерак - Цензор.НЕТ 3331
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛось в Украине внесен в список краснокнижных животных, охота на него запрещена, - Семерак. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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