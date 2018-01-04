 Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Сегодня следователями прокуратуры области в своих рабочих кабинетах задержан в порядке ст.208 УПК Украины глава Новониколаевской РГА Запорожской области и председатель Новониколаевского райсовета области, которые требовали от физического лица - предпринимателя и получили неправомерную выгоду в размере 27 тыс. грн. за решение вопроса о выделении земельных участков на территории района общей площадью 20 га под ведение сельскохозяйственного товарного производства, с последующим заключением соглашения о его пользовании сроком на 15 лет", – сообщила пресс-секретарь Генпрокурора.
Во время обыска у председателя Новониколаевского райсовета обнаружена и изъята часть ранее оговоренной взятки в размере 7 тыс. грн.
В настоящее время проводятся обыски и другие первоочередные следственные действия.
Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
https://vk.com/roman_saponkov
Работун взял костлявой рукой за горло, да??
😸😀
В самой коррумпированной стране Мира, НАЗК так и не смогло найти хоть одну декларацию чиновника свидетельствующую о "незаконным обогащением".
При этом глава НАЗК Корчак за 11 месяцев получила 1млн.грн. зарплат и премий
1) катание задержаных на вертолетах;
2) катание задержаных под клетчатыми одеялами;
3) привселюдное снимание задержаными штанов;
4) вхождения задержаных в коматозные состояния;
5) другие креативные номера шоу-программы.
А на Львовщине все так таинственно: Заммэра города на Львовщине пойман на $1000 взятки. Город секретный?