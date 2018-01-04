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Все про:взятка (3460) вымогательство (224) коррупция (6992) Запорожская область (512) Сарган (204)

 Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган. ФОТОрепортаж

Работники прокуратуры Запорожской области совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержали главу Новониколаевской районной государственной администрации и Новониколаевского районного совета Запорожской области, которые организовали схему по вымогательству взяток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Смотрите: Заммэра города на Львовщине пойман на $1000 взятки, - Нацполиция. ФОТО

"Сегодня следователями прокуратуры области в своих рабочих кабинетах задержан в порядке ст.208 УПК Украины глава Новониколаевской РГА Запорожской области и председатель Новониколаевского райсовета области, которые требовали от физического лица - предпринимателя и получили неправомерную выгоду в размере 27 тыс. грн. за решение вопроса о выделении земельных участков на территории района общей площадью 20 га под ведение сельскохозяйственного товарного производства, с последующим заключением соглашения о его пользовании сроком на 15 лет", – сообщила пресс-секретарь Генпрокурора.

Во время обыска у председателя Новониколаевского райсовета обнаружена и изъята часть ранее оговоренной взятки в размере 7 тыс. грн.

В настоящее время проводятся обыски и другие первоочередные следственные действия.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Коррупция стала наибольшей угрозой суверенитету Украины и ее евроатлантическим стремлениям, - экс-чиновник Пентагона Карпентер

Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган 01
Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган 02
Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган 03
Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган 04
Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган 05
Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган 06

Источник: https://censor.net.ua/p3042875
 
 
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Раньше про Сирию просили ссылку, смотрите кому интересно.
https://vk.com/roman_saponkov
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Аггааа....Зашевелились...пердаки подгарают, не???
Работун взял костлявой рукой за горло, да??
😸😀
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ті ж самі розцінки, що і на Львівщині на 2 статті нижче "Заммэра города на Львовщине пойман на $1000 взятки", лише морди хабарників різні.
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але це мальки, крупняк не чіпають, то свої люди.
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Ray @Ray_net_ua 29 дек. 2017 г.ЕщеМиллионы гривен нищих украинских налогоплательщиков на ветер.
В самой коррумпированной стране Мира, НАЗК так и не смогло найти хоть одну декларацию чиновника свидетельствующую о "незаконным обогащением".
При этом глава НАЗК Корчак за 11 месяцев получила 1млн.грн. зарплат и премийКерівника РДА та голову райради в Запорізькій області затримали за вимагання 27 тис. грн, - Сарган - Цензор.НЕТ 2156
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200 гривен за гектар в год ! Та то подарунок , на кофiй .
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Єво паймалі,аріставалі,велелі паспарт паказать,паспарта нєту-гані манету...Це так про сьогоднішнє затримання треба розказувати...
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А этого отпустят за 2700 грн, и до ста баксов не дотянул. Расценки у нас такие в Украине борющейся с коррупцией. Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган - Цензор.НЕТ 3382
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Ну и какое дальнейшее развлекалово ожидает охреневающюю от такой жизни челядь:
1) катание задержаных на вертолетах;
2) катание задержаных под клетчатыми одеялами;
3) привселюдное снимание задержаными штанов;
4) вхождения задержаных в коматозные состояния;
5) другие креативные номера шоу-программы.
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Да нет платная.Отрабатывает что бы не прикрыли.
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Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн.

А на Львовщине все так таинственно: Заммэра города на Львовщине пойман на $1000 взятки. Город секретный?
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А працівники Запорізької прокуратури не бажають завітати до кабінету голови Новомиколаївської селищної ради? Там рибка набагато цікавіша сидить...приходила до влади з декількома гектарами, а зараз має вже декілька сотень. 27тис.грн. за 20 гектар схоже більше на підставу (яку до речі "самий чесний" Новомиколаївський селищний голова і грозився влаштувати очільникам РДА в боротьбі за владу).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлаву РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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