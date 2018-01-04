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Все про:взятка (3460) коррупция (6992) Львовщина (1350) Нацполиция (6647)

 Заммэра города на Львовщине пойман на $1000 взятки, - Нацполиция. ФОТО

Во Львовской области по подозрению в получении $1000 взятки от предпринимателя задержан заместитель главы горсовета одного из городов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.

Правоохранители сообщают, что задержали злоумышленника в момент получения $1000 взятки.

По информации полиции, за эту сумму он пообещал предпринимателю посодействовать в установке двух пунктов обмена валюты.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: СБУ задержала на взятке в 250 тысяч гривен чиновника ГФС Харьковщины. ФОТОрепортаж

Заммэра города на Львовщине пойман на $1000 взятки, - Нацполиция 01
Заммэра города на Львовщине пойман на $1000 взятки, - Нацполиция 02

Открыто производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3042871
 
 
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повесить суку на первом столбе,дабы не позорил власть ничтожнейшим мздоимством.
воровать-так миллиарды,как Насиров.
а еще пуще-сотни миллиардов,как Бакулин(оба чела,воры-миллиардеры, на свободе-один дома,другой в Израиле)
как посмел этот недомздоимец так низайше позорить честь свою?
любить-так королеву!
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Мелочь. Идiть на Банкову.
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А адвокат сказал уже, что чиновник эту штуку брал на экспертизу?
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Так и было . А вдруг неправильные доллары собирались в этих двух обменниках менять . Заммэра должен был всё проверить .
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Два пункта обмена валюты! А у нас в Одессе все в мафах! Вы представляете себе размеры происходящего! Так мая установить - это не 500 у е. Слышала , что около 10 тысяч баксов! ГПУ, СБУ, НАБУ - ау!!
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То же самое в Киеве. Знающие люди оценивают ежедневный размер доходов (теневых, разумеется) от незаконной торговли в столице европейского (!??) государства от миллиона долларов.
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Таково ни можит быть . Карупция пабиждина .
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...«Да. У нас форс-мажор».Президент корпорации «Рошен» Вячеслав Москалевский звонил по секретной линии.«Что там?»«Экономика трещит», - тревожно проговорил Москалевский.
«Какая экономика? Украины?»«Если бы. У НАС!»Портрет гневно помолчал. Но поговорить было нужно.«В шоколад надо класть не меньше 25% шоколада».«Зачем?»«Иначе придется убрать надпись «шоколадные» со своих конфет».«Что?!» - Портрет возмущенно вскочил на ноги. - Это что за п-ц?!»«Новые европейские правила. Я Вам ссылочку сбросил».Портрет забрался в планшет, нашел ссылку и прочитал новость. С 2018 года в Украине начали действовать правила Евросоюза по шоколаду. Злополучные 25% были среди них. Шоколадные конфеты имели право называться шоколадными, только если на четверть состояли из какао-продуктов.«Та забей! Если мы по ISO не добавляли…»
«Теперь не получится. Там все жестко».Фабрики «Рошен» давно работали по стандартам ISO. Это не мешало пихать внутрь конфет и шоколадок химию и пальмовое масло. Правила Евросоюза обойти было сложнее.«А сейчас сколько кладем?»«Ну, после кризиса…»«А если 25% добавлять?»«Убыток. Или конфеты по 100 гривен».«Ну так пусть будут по 100».«Тогда французские покупать будут, а не…»«…это г-но», - закончил за него Портрет.Он тяжело вздохнул.«Осталось еще в карамельки сок доливать».«Или орехи в торт…»«Или муку в печенье…»Портрет постучал пальцами по дорогому столу. Терять прибыли очень не хотелось.«Слушай, а чего они к шоколадникам прицепились?»«Я думаю, всех прижмут, - признался Москалевский. - У других вообще ж-па».«Ну да, молочников заставят молоко из молока делать».«Мясников - колбасу из мяса».«Масло из подсолнечного масла».«Майонез из яиц».«Картошку без пестицидов».«Курицу без антибиотиков».Тут Портрета посетила гениальная мысль.«Слушай, я, похоже, знаю выход».Он попрощался с Москалевским и попросил набрать Юрия Косюка. Владельца «Мироновского хлебопродукта» разыскали где-то посреди жаркого пляжа.«Юра, привет. С наступающими!»«И тебя. Получил мои поздравления?»«Да, все в порядке», - невозмутимо ответил Портрет.Косюк поднапрягся.«Помнишь, я тебе компенсацию на птицефабрику обещал?»Косюк в Винницкой области строил птицефабрику. Она позволит нарастить выпуск курятины в два раза. Основная часть мяса шла бы за границу. Портрет пообещал из бюджета компенсировать строительство.«Так все ж получилось. Спасибо тебе».Поправку в бюджете удалось протолкнуть в конце 2017-го.
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...«Ну так ты извини…»«Что извини?…» - растерялся Косюк.«Ну малость не получится…»«Почему?!»«Тут надо дотации перенаправить в пищевую промышленность».Олигарх приподнялся и перешел в тень, чтобы продышаться и переварить информацию.«Я и есть пищевая промышленность».«Ну, там у шоколадников тяжелая ситуация», - наконец, признался Портрет.Из-за войны в Донбассе, с рынка исчезли «АВК» и «Конти». Оставались только двое шоколадников: «Рошен» и львовский Nestle. Остальные были намного поменьше.«У тебя, то есть?»«Ну, формально не у меня…»«Это понятно…»Официально, Портрет отдал «Рошен» в «слепой траст». Но управлял бизнесом по старинке он.Косюк задумался.«Слушай, а почему у меня? - нашелся он. - Забери у Рината с тарифов».«Нельзя, выборы на носу».«Ну субсидий меньше выдайте».«Перед выборами тоже нельзя».Больше половины страны получала субсидии на оплату коммунальных услуг. Портрет как раз готовился на второй срок.«Дотации шахтерам срежьте. Там три ярда почти!»«Ты хочешь Игоря обидеть?»Игорь Кононенко курировал топливную отрасль и «распиливал», в частности, со всех операций с углем.«Слушай, меньше на дороги дайте. Там почти 50 ярдов!»«Ты точно хочешь Игоря обидеть…» - добродушно улыбнулся Портрет.Косюк почувствовал себя оскорбленным.«Слушай, а почему именно я должен полинять!? Или я где-то неправильно повел себя?»Портрет задумался. Косюк вел себя правильно. Но проблему надо было решать.«Я тебя как друга прошу, найди другое решение. Я ж не пилю ничего, ты знаешь!» - настаивал Косюк.«А кто пилит?»«Нет, ну не так, как мог…»Аграрный барон на 2018 год пробил себе несколько миллиардов дотаций из бюджета. Но по большому счёту он и правда не «пилил».«Ладно», - вздохнул Портрет и попрощался.Посидел в молчании еще пару минут. Потом нажал кнопку селектора.«А набери-ка мне Веревского».…………………………… Disclamer: Все изложенное выше является чистым вымыслом. Имена и должности придуманы. Любое совпадение с реально существующими персонажами случайно.Во время написания текста ни один политик не страдал.Сергей Лямец
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Не думал что во Львове так распространена коррупция. Ладно Одесса, Днепр, Харьков но жители Западной Украины меньше должны быть подвержены влиянию совкового менталитета.
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мешканці, можливо, так.... а от чиновники всюди одинакові....
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Ещё как . Могу заверить , как житель Львова . Это его ещё на какой-то херне поймали . Видно , городок маленький и аппетиты у заммэра небольшие .
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во Львове находится центр мировой коррупции - львовский медицинский университет. Выпускают даунов под видом докторов.
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Насколько я помню, Мельника ещё при Овоще за жабры взяли, Но это не помешало выйти сухим из воды.
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Этот тоже выйдет . Но немного поистратится .
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Демпінг якийсь. Прокурвори животи надривають від сміху.
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це не той пан, що отримав 4 роки ув'язнення за дачу хабаря - 800 гривень - прикордоннику при перетині кордону з Московщиною?
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До Нацполіції: от ви затримали війта якогось там міста нга хабарі 1000 доларів. Але чому ви не затримуєте міністра Гройсмана, який сплачує за двох доньок в школу в Великій Британії, де їх навчають, по 70 000 доларів на рік? Звідкіля у Володимира Гройсмана такі гроші??
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Полиция не может заниматься премьер-министром, т.к. она ему подчиняется.
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В каждом городе, в первую очередь бросается в глаза:1. ЛОТЕРЕИ (ЗАЛЫ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ) - АВАКОВ!!!!!, 2. ОБМЕН ВАЛЮТ - ГОНТАРЁВА; 3. Автовокзалы - ОМЕЛЯН.
Дальше на рекламу не хочу смотреть!


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Заступника мера міста на Львівщині спіймали на $ 1000 хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1528вывсеврети! Заступника мера міста на Львівщині спіймали на $ 1000 хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1528сливается садовый с вомбатом,скоро и ломбарды прикроют! Заступника мера міста на Львівщині спіймали на $ 1000 хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1528
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗаммэра города на Львовщине пойман на $1000 взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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