 Заммэра города на Львовщине пойман на $1000 взятки, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.
Правоохранители сообщают, что задержали злоумышленника в момент получения $1000 взятки.
По информации полиции, за эту сумму он пообещал предпринимателю посодействовать в установке двух пунктов обмена валюты.
Открыто производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
воровать-так миллиарды,как Насиров.
а еще пуще-сотни миллиардов,как Бакулин(оба чела,воры-миллиардеры, на свободе-один дома,другой в Израиле)
как посмел этот недомздоимец так низайше позорить честь свою?
любить-так королеву!
«Какая экономика? Украины?»«Если бы. У НАС!»Портрет гневно помолчал. Но поговорить было нужно.«В шоколад надо класть не меньше 25% шоколада».«Зачем?»«Иначе придется убрать надпись «шоколадные» со своих конфет».«Что?!» - Портрет возмущенно вскочил на ноги. - Это что за п-ц?!»«Новые европейские правила. Я Вам ссылочку сбросил».Портрет забрался в планшет, нашел ссылку и прочитал новость. С 2018 года в Украине начали действовать правила Евросоюза по шоколаду. Злополучные 25% были среди них. Шоколадные конфеты имели право называться шоколадными, только если на четверть состояли из какао-продуктов.«Та забей! Если мы по ISO не добавляли…»
«Теперь не получится. Там все жестко».Фабрики «Рошен» давно работали по стандартам ISO. Это не мешало пихать внутрь конфет и шоколадок химию и пальмовое масло. Правила Евросоюза обойти было сложнее.«А сейчас сколько кладем?»«Ну, после кризиса…»«А если 25% добавлять?»«Убыток. Или конфеты по 100 гривен».«Ну так пусть будут по 100».«Тогда французские покупать будут, а не…»«…это г-но», - закончил за него Портрет.Он тяжело вздохнул.«Осталось еще в карамельки сок доливать».«Или орехи в торт…»«Или муку в печенье…»Портрет постучал пальцами по дорогому столу. Терять прибыли очень не хотелось.«Слушай, а чего они к шоколадникам прицепились?»«Я думаю, всех прижмут, - признался Москалевский. - У других вообще ж-па».«Ну да, молочников заставят молоко из молока делать».«Мясников - колбасу из мяса».«Масло из подсолнечного масла».«Майонез из яиц».«Картошку без пестицидов».«Курицу без антибиотиков».Тут Портрета посетила гениальная мысль.«Слушай, я, похоже, знаю выход».Он попрощался с Москалевским и попросил набрать Юрия Косюка. Владельца «Мироновского хлебопродукта» разыскали где-то посреди жаркого пляжа.«Юра, привет. С наступающими!»«И тебя. Получил мои поздравления?»«Да, все в порядке», - невозмутимо ответил Портрет.Косюк поднапрягся.«Помнишь, я тебе компенсацию на птицефабрику обещал?»Косюк в Винницкой области строил птицефабрику. Она позволит нарастить выпуск курятины в два раза. Основная часть мяса шла бы за границу. Портрет пообещал из бюджета компенсировать строительство.«Так все ж получилось. Спасибо тебе».Поправку в бюджете удалось протолкнуть в конце 2017-го.
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Дальше на рекламу не хочу смотреть!