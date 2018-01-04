 "9 раненых, часть тяжелая": российский журналист сообщил подробности последствий атаки на авиабазу РФ в Сирии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации, пострадали шесть бомбардировщиков Су-24, истребитель Су-35С, самолеты Ан-72 и Ан-30, а также вертолет Ми-8. "Два Су-24 и Су-35С ввели в строй", - добавил Сапоньков.









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Количество пострадавших военнослужащих РФ составляет 9 раненых. "Часть тяжелая", - отметил корреспондент.



3 января газета "Коммерсантъ" сообщила, что в результате нападения диверсантов на российскую авиабазу Хмеймим были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Издание писало, что после попадания минометного снаряда сдетонировал склад боеприпасов.



Министерство обороны РФ признало, что атака диверсантов 31 декабря была, но потерю самолетов опровергло. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва мины, заявили в российском военном ведомстве.