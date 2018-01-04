 "9 раненых, часть тяжелая": российский журналист сообщил подробности последствий атаки на авиабазу РФ в Сирии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, пострадали шесть бомбардировщиков Су-24, истребитель Су-35С, самолеты Ан-72 и Ан-30, а также вертолет Ми-8. "Два Су-24 и Су-35С ввели в строй", - добавил Сапоньков.
Количество пострадавших военнослужащих РФ составляет 9 раненых. "Часть тяжелая", - отметил корреспондент.
3 января газета "Коммерсантъ" сообщила, что в результате нападения диверсантов на российскую авиабазу Хмеймим были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Издание писало, что после попадания минометного снаряда сдетонировал склад боеприпасов.
Министерство обороны РФ признало, что атака диверсантов 31 декабря была, но потерю самолетов опровергло. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва мины, заявили в российском военном ведомстве.
послали на поиски ДРГ моджахедов ударные вертолеты
Ми-24... один из которых моджахеды тут же и сбили...
...в общем плюс еде 2 натренированных ватника зажмурились...
Ой, чого ж це я такий жорстокий, краби ж потруїлися
раскарашенных попугаев, открывающих рот, не видно.
Вру. Злорадство тоже есть. Но не мы это начали, 'братья' козломордые.
Самолет президента России не может сесть в аэропорту Абакана (Хакасия) из-за густого тумана, сообщил FlashSiberia источник в авиационных кругах региона.
«Самолет специального летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96016 не может совершить посадку в аэропорту Абакана из-за густого тумана», - сказал собеседник агентства.
По данным сайтов, отслеживающих перемещение самолетов, борт № 1 вошел в зону аэропорта Абакана около 17.00 по местному времени (13.00 мск), после чего, заняв эшелон в 2900 метров, начал кружить.
Находится ли президент России Владимир Путин на борту самолета неизвестно.http://flashsiberia.com/news/samolet-putina-ne-mozhet-sest-v-aeroportu-abakana-iz-za-tumana
http://gordonua.com/news/worldnews/opublikovany-foto-povrezhdennogo-pri-obstrele-aviabazy-hmeymim-v-sirii-rossiyskogo-bombardirovshchika-225395.html
там в тексте ссылка на оригинал в вк
Вот и он
Ваше ХУ*ЛО уже три раза заявляло о пааабеде и выводило войска)))
Так это шо? и четвертый раз будет???))))))))))))))
а там поди и пьятый...шестой...седьмой))))
Пабеда вроде бы есть...а ИГИЛ аленей домой в целофане почти каждый день отправляет)))))
пока миллионами своих не положат и миллионами не сдадутся,
то и не вытирали вроде.
немчуковские вытирали в курсе...
Гибридные освободители окопались
Уже не только в Украине, но и во всем мире известно, что РФ специализируется на гибридных войнах. То есть, она ведет не объявленную войну, в ходе которой не подтверждает участие ни своих военных, ни своей техники и вооружений. Мало того, она не признает ни своих убитых, ни своих пленных. С убитыми - вообще никто не церемонится, только спецназ старается вытащить свои трупы, а остальные - как получится. Поэтому, если собрать вместе могилы с номерками вместо имен, получится «Русское поле» внушительных размеров.
В этой связи вспоминается то удивление и раздражение, которое возникало у жителей совка от созерцания «могил неизвестного солдата». Подобных мест было великое множество, как в самом совке, так и в странах Восточной Европы. То есть, речь шла о братских могилах, в которых покоились останки не идентифицированных военных. Тогда было множество рассуждений о том, почему такое огромное количество совковых солдат было захоронено таким скотским образом. Кто-то рассказывал о неизбежности подобного в связи с тем, что войска отступали и утрачивали контроль над полем боя, потому и невозможно было похоронить убитых по-людски. Но такие же могилы, во множестве, остались и в Восточной Европе. Они стали следствием наступательных операций красной армии. Это значит, что поле боя оставалось за совком, но это существенно не влияло на количество неопознанных трупов в конкретной могиле. Это - внутренняя сущность того, что принято называть «россией». Не удивительно, что сейчас в Украине и Сирии появились такие же могилы, украшенные номерками или надписями типа «биологические отходы». Это значит, что в отличие от целого трупа, известного только под кличкой, а потому - упокоенного номерком, в другой могиле закопан «конструктор» - порванный в клочья труп, или набор запчастей из нескольких трупов.
Понятно, что такие вещи в РФ не рассказывают, да там это никому и не интересно. Когда все закончится, эти могилы будут перепаханы и станут частью чернозема. Если в Сирии, за несколько тысяч лет, битвы не давали обилия трупов, а потому там - красноватая почва, то в Украине с этим не было проблем и у нас нашли свою погибель многие армии. Так что трупы военных ВС РФ станут всего лишь небольшим слоем знаменитых украинских черноземов.
Но 31 декабря 2017 года Москва сделала качественный прорыв, открывший новую главу в истории ведения гибридных войн. Вернее, Кремль сформировал полный цикл не объявленной войны. Выше мы описали фазу начала такой войны и ее ведение, но теперь четко зафиксирована фаза гибридного окончания гибридной войны.
Ведь что понимается под победным окончанием войны? Наверняка, речь идет либо об уничтожении противника, либо о его капитуляции, либо о полном исчерпании ресурсов противника для продолженя войны. В любом случае, конец войны становится началом мира, плохого или хорошего, но - мира. Однако, такая конструкция работает в привычной, не гибридной системе координат.
Путин уже второй раз соврал своим гражданам о победе в Сирии. Первый раз это случилось, когда Турция - с севера, а Саудовская Аравия и два десятка исламских государств - союзников с юга, приготовились начать очистку Сирии от ИГИЛ, Асада и РФ. Тогда Путин вынужден был поджать хвост и имитировать экстаз от победы. Даже что-то проплыло по Босфору с железом, дескать - вот, выводим войска. В РФ царил триумф, хотя и недолго. Буквально через несколько недель выяснилось, что «победа» была гибридной. Путин просто показал Турции и Аравии, что готов договариваться и быть послушным мальчиком, а своему населению он просто справил малую нужду в глаза, объявив это «Божей росою». Гундяев это благословил, и сей факт пошел в разряд «побед Путина в тяжелых многоходовках». Всем сказали, что он в очередной раз «переиграл». Киселев и Соловьев, например, это озвучивали уже не только ртом, но и другими, менее подходящими, для этого, частями тела.
То, что вскоре боевые действия начались с новой силой, показало, что никакой победы не было и близко, а кроме того, что никто войск из Сирии не выводил. То есть, Путин показал, что не только начало войны, но и ее окончание может быть очень гибридным. Тогда этот факт никого особо не заинтересовал, а дальнейшая война пошла уже под абсолютным и трехслойным прикрытием пропаганды. То, что сообщалось о событиях в Сирии, почти на 100% было художественным вымыслом, ничего общего с реальностью не имевшем.
Овощной рынок, разбомбленный ВВС РФ
И вот Путин снова победил в Сирии. Снова показали фотографию транспорта, бороздящего воды Босфора с военными автомобилями на борту. Уже без чехлов, чтобы публика могла насладиться зрелищем. Но с места событий потоком шли сообщения о том, что российская авиация как бомбила сирийские населенные пункты, так и продолжает это делать. Причем, бомбардировки осуществляются все в том же ключе, как и до «победы». Города поближе к авиабазе Хмеймим утюжит фронтовая авиация, а населенные пункты, расположенные на берегах Евфрата, куда не долетают самолеты с базы Хмеймим, утюжит стратегическая авиация из Саратовской области.
Причем, даже вкусы российских авиаторов не изменились. Еще со времен чеченских войн известно, что основной целью любого населенного пункта является рынок. По нему наносятся первые удары. Оно и понятно, количество жертв - зашкаливает и психологический эффект сразу задается как надо. Далее - все по схеме. Убитых и раненных везут в больницы, туда же устремляются и родственники жертв. Это значит, что вторая волна бомбардировок будет по больницам и госпиталям. Те, кто еще не понимает, что такое «русский мир» или что такое «русью пахнет», устраивают импровизированные госпиталя в школах. Им кажется, что школы бомбить не станут, ибо - дети и все такое. Кроме того, там - большие помещения, которые можно использовать под палаты и операционные. В общем, школы идут в третьей волне, а четвертая волна идет уже с использованием бетонобойных бомб. Это когда местные жители успешно избавились от иллюзий, по поводу русских, и уходят в подвалы и подземные парковки, обустраивая там больницы и убежища. Вот туда и прилетают бетонобойники и термобарические боеприпасы.
Вот все это не прекращалось даже после бравого заявления Путина о «победе». С одной стороны, заявление хорошее - публичное, и найдет свое место в числе доказательств военных преступлений, совершенных РФ в Сирии, а с другой стороны, именно в Сирии оно не имеет смысла, ибо снова был разбомблен овощной рынок одного из населенных пунктов. Это значит, что больницам и школам следует приготовиться.
С другой стороны, противная сторона тоже ничего не слышала о путинской победе. Поскольку в Сирии просто нет регулярных армий противников Асада, то все боевые действия ведутся группами небольшой численности - до взвода. Они мобильны и пользуются поддержкой местного населения, натерпевшегося от сиамских братьев Путина-Асада. Раз так, то они легко могут пополнять свои ресурсы и относительно незаметно передвигаться по всей территории Сирии. Собственно говоря, они просто усилили партизанскую составляющую своей тактики. Ничего нового выдумывать не пришлось, как не пришлось перестраивать свои структуры. Просто группы стали мельче и менее заметны.
В связи с этим, довольно интересно выглядит «победа» в плане поздравления российских военных, местными «побежденными» группировками, с Новым Годом. В общем, пока на авиабазе Хмеймим жрали водку и оливье, к ним прилетело. Причем - прилетело очень удачно. По опыту атаки на авиабазу Т-4, под Пальмирой, в 16 году, было понятно, что стрелять по самолетам и вертолетам - нет смысла. Достаточно удачно накрыть склад боеприпасов, а там уже и самолеты начнут гореть. Хоть Москва и отплевывалась от удачной атаки на Т-4, но 4 вертолета отправились в райские кущи, дабы катать местных обитателей между облаками.
В этот раз, насколько можно понимать из поступающих сообщений, вместе со складом боеприпасов, к вертолетам и ансамблю Александрова, отправились 4 бомбардировщика Су-24, 2 истребителя Су-35С, транспортный самолет Ан-72 и конечно - две дубленки импортные и что-то еще.
Заметим, вот эти новейшие Су-35, которыми в РФ гордятся невыносимо, и которых, с их слов, боятся решительно все самолёты ВВС США, были уничтожены с помощью копеечной мины, которая удачно заглянула на «голубой огонек» в склад боеприпасов. Как себя чувствует знаменитый комплекс ПВО С-400, история умалчивает, но есть мнение, что и там тоже было грустно.
Вот это и есть «гибридная победа», в исполнении Путина. Вроде как победили, и даже громко об этом заявили, но россияне продолжают убивать, да и самих их - тоже. Мало того, за все эти годы войны, ни разу не было таких потерь авиационной группировки ВВС РФ. В любом другом варианте, это было бы названо эскалацией противостояния и выходе его на новый уровень, но в РФ это - победа, гибридная, но - победа. Москва всех победила и уходит из Сирии, только разворачивает новые военные базы, а местные - жгут эти базы усердно и вдохновенно.
В общем, теперь мы имеем полное представление о «гибридной войне» российского варианта, включая и гибридную победу.
антиколорадос
https://hromadske.ua/posts/minoborony-rf-nazvalo-feikom-informatsiiu-pro-znyshchennia-7-rosiiskykh-litakiv-u-syrii
Ну от не поймешь этих касабов))))))))))
то есть...то нет))))
то пааабедили....то не очень)))))))))
Он еще тот арифметик
В Грозном экс-сотрудник Росгвардии, решивший пострелять в новогоднюю ночь по случаю праздника, попал в окно многоэтажного дома и убил 15-летнюю девочку, сидевшую в это время на кухне, сообщает издание "Кавказ.Реалии".
Экс-росгвардеец, салютовавший в честь Нового года, был задержан и находится под следствием. Он отказывается признать, что именно его пуля убила девочку. По его словам, стрелял не только он, но и другие сотрудники Росгвардии. Баллистическая экспертиза выяснит, чья именно пуля стала причиной гибели несовершеннолетней девочки.
В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне заявили, что стрелявший в декабре был уволен из правоохранительных органов.
Похороны девочки, по данным издания, прошли в Гудермесском районе Чечни.
Об этом сообщает издание The Jerusalem Post и другие международные СМИ, пишет qha.com.ua.
В Твиттере опубликованы многочисленные фото последствий российского авианалета на мирных жителей Сирии. Некоторые кадры слабонервным лучше не смотреть. В частности - опубликованные немецким журналистом Джулианом Репке.
Также он опубликовал снятые местным источником кадры, как медики пытаются спасти жизнь пострадавшим от бомбардировки.
Так путинские псы помстились за свои железяки , мл...
Среди убитых мирных сирийцев есть дети !! Гореть вам в аду , рашисты !!
В Бельгии есть писающий мальчик, а в Сирии - писающий самолетик