 Украинские специалисты завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм, - Минобороны. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает центральный печатный орган Министерства обороны Украины "Народная армия".

Специалисты столичного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Он заменит советский реактивный пехотный огнемет "Рысь", который 2014 был снят с вооружения, так как истек срок хранения смеси, сообщает издание.







Как отмечают разработчики, главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.





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Издание МО сообщает, что работа над этим проектом велась еще с начала 2000-х годов, однако из-за отсутствия средств он был вскоре приостановлен. К его реализации вернулись лишь с началом боевых действий на Донбассе. Уже осенью 2014 комплекс был представлен высшему военному руководству страны и Секретарю СНБО Украины Александру Турчинову. Тогда гранатомет вызвал не только большой интерес, но и существенные замечания по тактико-техническим характеристикам со стороны профильных специалистов. Прежде всего они касались расширения функций гранатомета.

"Для нового гранатомета разработали два вида 14-килограммовой реактивной гранаты - осколочно-фугасная и термобарическая. Основной для гранатомета выбрали последнюю, которая фактически представляет собой боеприпас объемного взрыва. В эпицентре его применения образуется настолько высокие температура и давление, что он уничтожает как живую силу противника, так и частично или полностью разрушает объект. Однако тогдашний комплекс не в полной мере соответствовал такому типу боеприпасов и требовал серьезной доработки. После неоднократных усовершенствований разработчики надеются, что новый гранатомет вскоре выйдет на этап практических испытаний", - говорится в статье "НА".

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