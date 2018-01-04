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 Украинские специалисты завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм, - Минобороны. ФОТО

Новый образец тяжелого вооружения пехоты предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, автомобили и т.п.), сооружений полевого типа, живой силы (как на открытой местности, так и в укрытиях), а также сооружений из камня, кирпича или бетона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает центральный печатный орган Министерства обороны Украины "Народная армия".

Специалисты столичного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Он заменит советский реактивный пехотный огнемет "Рысь", который 2014 был снят с вооружения, так как истек срок хранения смеси, сообщает издание.

Украинские специалисты завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм, - Минобороны 01
Украинские специалисты завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм, - Минобороны 02

Как отмечают разработчики, главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 1400 новых образцов оружия и стандарты НАТО: Полторак назвал 10 достижений ВСУ в 2017 году. ИНФОГРАФИКА

Издание МО сообщает, что работа над этим проектом велась еще с начала 2000-х годов, однако из-за отсутствия средств он был вскоре приостановлен. К его реализации вернулись лишь с началом боевых действий на Донбассе. Уже осенью 2014 комплекс был представлен высшему военному руководству страны и Секретарю СНБО Украины Александру Турчинову. Тогда гранатомет вызвал не только большой интерес, но и существенные замечания по тактико-техническим характеристикам со стороны профильных специалистов. Прежде всего они касались расширения функций гранатомета.

"Для нового гранатомета разработали два вида 14-килограммовой реактивной гранаты - осколочно-фугасная и термобарическая. Основной для гранатомета выбрали последнюю, которая фактически представляет собой боеприпас объемного взрыва. В эпицентре его применения образуется настолько высокие температура и давление, что он уничтожает как живую силу противника, так и частично или полностью разрушает объект. Однако тогдашний комплекс не в полной мере соответствовал такому типу боеприпасов и требовал серьезной доработки. После неоднократных усовершенствований разработчики надеются, что новый гранатомет вскоре выйдет на этап практических испытаний", - говорится в статье "НА".

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Источник: https://censor.net.ua/p3042863
 
 
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Взагалі то секретар СНБО то права рука Президента. Його директор Порошенко.
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Franz Maser а сейчас тем же дремучим совком только перекрашенным. Посмотри нашего танкиста на ютубе Khercrit что воевал на Т 72 переданных бригаде Порохом. От модернизации там только новая краска.
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Alex Lem я открою вам гостайну Украина не унаследовала от СССР Т-72. Так что ваш Khercrit на ютубе, критикует чьито другие танки
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Ет очень спорое утверждение, более 100 танков сейчас стоят на вооружении...
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Можно подробнее насчет ПВО? Белорусы и то сделали свой комплекс дальностью 200 км. А у нас только танки.
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Может ссылочку на ПВО РБ Белорусь с радиусом 200км...
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Українські фахівці завершили розробку нового реактивного гранатомета калібру 107 мм, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4974 И о космосе...Мордовия в 2018 году замахнулся на ракетно-космическое лидерство и готовит своих алконавтов в полёт на Солнце,чтобы доказать что они обогнали успешных китайцев и американцев - газета "Боярка"
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вретивывсе. это из газеты " вечерний удмурт".
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опоздала мордовия.
северные кореяне уже успешно освоили солнце и испытывают там новейший
чухчейский межзвездный ракетоносец солнце-сеул.
летит.
но низко, не далеко и не в сеул.
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надеюсь изобретатели встанут в круг вокруг своего чудо оружия во время испытания
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Намешали всего и ото-всюду! Гранатомет заменит огнемет, потому, что выходит срок годности горючей смеси. Так они новые боеприпасы разработали к огнемету или трубу для гранатомета? Дело понятное - надо запутать кацапсин, но и нам самим хочется понять - що це таке?
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Характеристики хорошие, предназначен для основной массы целей, вид элегантный. козломордым должно понравится.
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А чем там характеристики шибко лучше чем у доставшегося от совка СПГ-9, коих полно на складах и на передовой?
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На СПГ не заработать а этот будет стоить наверно как миномет Молот пол лимона гривен и боеприпас тысяч 30
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Чешский легкий миномет 60 мм ANTOS стоит по 30К мертвых енотов...
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Они каждый день новые, и летают парами. Этого сейчас алекс лем прикрывает )
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У Сапога есть термобар? Ну и вес Сапога вроде больше?
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Добрі новини і читати приємно.А от цікаво, що з цього приводу скажуть икспєрди,яких на цензорі як грязі?
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Уже сказали, шо херня, и шо сапог девятка надьожнее.
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Это уточнение для местных икспердов по зраде?)
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Ну а штык где.Как же без штыка то.Ни в атаку сходить,ни консерву открыть.
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Шкода тільки, що з Хрещатика до Конзина не долітає...
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Тобто якщо влучити з нього у корабель нижче ватер лінії - білий пухнастий кораблю настане.
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Это не корабельное вооружение. И для моря дистанция одна миля для огневого соприкосновения означает, что пи*дец уже давно произошел.
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Цензор.НЕТФотоТехнологииУкраинские специалисты завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм, - Минобороны. ФОТО
 
 
 
 
 
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