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 В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн грн. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.4 ст.190 и ч.3 ст.209 УК Украины, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги переводились на счета организаторов незаконной схемы, снимались наличными и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодополучателям за вычетом 10-12,5%, которые служили вознаграждением за оказание незаконных услуг.

В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн грн 01
В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн грн 02

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Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных" предприятий в течение 2017 года составил более 150 млн грн.
Во время проведения санкционированных обысков в помещениях, обеспечивающих работу конвертцентра, по месту жительства организатора и участников преступной схемы, были найдены и изъяты 49 печатей, штампы, 112 600 грн, 51 200 долларов США и 15 550 Евро наличными, чековые книжки, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы фиктивных компаний, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность этой группы лиц.

Источник: https://censor.net.ua/p3042808
 
 
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А смысл бороться, если 50% экономики в тени В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн грн - Цензор.НЕТ 7426
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Бутусов, ты- ДНИЩЕ, если я "не могу больше оставлять комментарии" в "блоге" ничтожетства Дзиндзи, который пиарит Черновол на смерти Ноздровской! По сути такого "БЛОГА" не должно было существовать в принципе! Мало того, что ты позволяешь ему это делать, ты лишаешь читателей ответить ему на ту низость, которую он та строчит! Хотя даже если исходить из того, что слово "Блог" предполагает реакцию читателей, а слово Цензор.НЕТ предполагает, что эта реакция будет правдивой, то ты уже давно пробил ДНО! В том "блоге" на месте комментов- одни кресты. Не удивляйся потом, если отношение людей к тебе будет таким же, как к продажному журношлюхе Дзиндзе! Хотя, как бы ты не тер комменты, можно понять, что оно УЖЕ таким есть!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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