 Налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров на сумму 1,2 млн грн. ФОТО

Как сообщиет Цензор.НЕТ, в ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины получал из Черновицкой области алкогольные напитки, ввезенные в страну вне таможенного контроля и без акцизных марок. В дальнейшем он реализовывал их путем размещения соответствующих объявлений в сети Интернет, а также поставлял на продажу в торговых точках.
По результатам санкционированных судом обысков выявлены и изъяты алкогольные напитки импортного производства известных брендов без марок акцизного налога Украины установленного образца на общую сумму 1, 2 млн. гривен.
Изъятое передано на ответственное хранение.
Тут как раз на это и рассчитано. Что бы суд скорее закрыл это дело.
И при этом вся изъятая продукция остаётся налоговикам.
Впереди ещё много праздников. 7-е, 13-е января, 14,23 февраля, 8-е марта, 1,2,9 - мая.
Я так думаю, что всей этой продукции уже нет. Растащена налоговиками по домам.
а что с фальсификатом ? когда будете епашить подвальников которые травят народ !
Если я не ошибаюсь, то налоговики и таможенники-одна контора!
Находят лоха, которому разрешают за мзду провезти "вне таможенного контроля" и реализовать на территории Украины партию бухла.. Лошок нагребает за кордоном всяких Джеков Дениелсов с Капитанами Морганами, ввозит все это добро в Украину и тут...
Налоговая хлопает и изымает всю партию, которая по решению суда...Подлежит уничтожению...
Таможенники-при бабле, налоговики - при бухле и с показателями бурной деятельности...
З.Ы. Я так и не понял, с чем было связано данное ограничение. Типа с поддержкой нациёналного выробныка, а разве у нас есть нациёнальные выробныкы производящие смарты или планшеты?
Да ни кто в рознице их и не берёт. Их заказывают банки и госструктуры. Именно там их и видел. По этому не сложно догадаться с чего у них такие цены в рознице. Скорее всего обычная официальная отмывочная. Ибо исходя из ихних прайсов они всегда смогут доказать завышенную стоимость своих компов.
Относительно их смартов, так это большой вопрос где они делаются. Исходя из того как они работают и проца МТК, то скорее всего там и полная сборка в Китае, а-ля Ётафон производство РФ, только налепка наша.