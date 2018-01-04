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 Налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров на сумму 1,2 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции в Запорожской области совместно с прокуратурой пресекли продажу через Интернет алкогольных напитков, которые были ввезены на территорию Украины вне таможенного контроля.

Как  сообщиет Цензор.НЕТ, в ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины получал из Черновицкой области алкогольные напитки, ввезенные в страну вне таможенного контроля и без акцизных марок. В дальнейшем он реализовывал их путем размещения соответствующих объявлений в сети Интернет, а также поставлял на продажу в торговых точках.

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По результатам санкционированных судом обысков выявлены и изъяты алкогольные напитки импортного производства известных брендов без марок акцизного налога Украины установленного образца на общую сумму 1, 2 млн. гривен.

Изъятое передано на ответственное хранение.

Налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров на сумму 1,2 млн грн 01
Налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров на сумму 1,2 млн грн 02

Источник: https://censor.net.ua/p3042790
 
 
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петро, закрывай интернет, нация в опасности.
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Все тільки через магазини з назвою поРОШЕНко.
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Хитрожопы, часть 3 это ". Незаконное изготовление товаров, указанных в части первой или второй настоящей статьи, из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а также незаконный сбыт таких товаров, что привело к отравлению людей или другим тяжелым последствиям, - а тут перепродажа с дьюти фри .
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Замовляв водку фінляндія по 3 літра, дуже класна і вартість 250 грн за баклажку. І пофіг що вона без акциза, все одно офшорні розкрадуть.
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Сам беру, когда еде через границу постоянно, там качество точно не хуже чем в наших магазинах, ну и цена трохи дешевле.
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А я вот все хочу, но боюсь, говорят в тетрапаке - это подделка??? Ни финляндия ни тем более курвуазье в тетрапак не разливают???
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Знайомі дальньобійники їздять в Прибалтику і на границі купують. не думаю що там розливають шмурдяк. Запаху ніякого і голова на ранок не болить.
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Вы прям как маленький ребёнок.
Тут как раз на это и рассчитано. Что бы суд скорее закрыл это дело.
И при этом вся изъятая продукция остаётся налоговикам.

Впереди ещё много праздников. 7-е, 13-е января, 14,23 февраля, 8-е марта, 1,2,9 - мая.
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Налоговики тоже люди. И пить шмурдяки не обязаны.

Я так думаю, что всей этой продукции уже нет. Растащена налоговиками по домам.
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Ну так раз тоже люди,то купили бы пошли,а не отжимали.
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Налоговики тоже люди, и тоже любят шару.
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т.е. не фальсификат ?
а что с фальсификатом ? когда будете епашить подвальников которые травят народ !
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Конгениально!
Если я не ошибаюсь, то налоговики и таможенники-одна контора!
Находят лоха, которому разрешают за мзду провезти "вне таможенного контроля" и реализовать на территории Украины партию бухла.. Лошок нагребает за кордоном всяких Джеков Дениелсов с Капитанами Морганами, ввозит все это добро в Украину и тут...
Налоговая хлопает и изымает всю партию, которая по решению суда...Подлежит уничтожению...
Таможенники-при бабле, налоговики - при бухле и с показателями бурной деятельности...
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Порадувала фраза: "Изъятое передано на ответственное хранение". Як там казав Жеглов: "Верю Маня, верю"!)
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Пусть укажут заодно насколько дешевле могли приобрести алкоголь граждане не желающие или не имеющие возможности платить бешеные налоги. Может быть делать налоги адекватными, а не снимать последнюю шкуру? Тогда наверное и евроблях меньше было, и серых телефонов, и левого бензина, и многого другого.
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Нет, дорогой. Лучше ограничить китайские посылки.

З.Ы. Я так и не понял, с чем было связано данное ограничение. Типа с поддержкой нациёналного выробныка, а разве у нас есть нациёнальные выробныкы производящие смарты или планшеты?
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Национальный выробнык есть, та же импреза, но цены там, при рядовом качестве, как для не своих.
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Ага, ну да, отвёрточная сборка компов в стиле 90-х уже производством считается.
Да ни кто в рознице их и не берёт. Их заказывают банки и госструктуры. Именно там их и видел. По этому не сложно догадаться с чего у них такие цены в рознице. Скорее всего обычная официальная отмывочная. Ибо исходя из ихних прайсов они всегда смогут доказать завышенную стоимость своих компов.

Относительно их смартов, так это большой вопрос где они делаются. Исходя из того как они работают и проца МТК, то скорее всего там и полная сборка в Китае, а-ля Ётафон производство РФ, только налепка наша.
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Налоговики самы выжлуктят дармовое пойло, ибо халяву любят больше Родины. А цены на рядовой шмурдяк в магазинах не могут не злить.
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Віскі. Передане на зберігання ментам. Перед Різдвом. Вірю: товар не пропаде.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров на сумму 1,2 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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