 Налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров на сумму 1,2 млн грн. ФОТО

Как сообщиет Цензор.НЕТ, в ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины получал из Черновицкой области алкогольные напитки, ввезенные в страну вне таможенного контроля и без акцизных марок. В дальнейшем он реализовывал их путем размещения соответствующих объявлений в сети Интернет, а также поставлял на продажу в торговых точках.

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По результатам санкционированных судом обысков выявлены и изъяты алкогольные напитки импортного производства известных брендов без марок акцизного налога Украины установленного образца на общую сумму 1, 2 млн. гривен.

Изъятое передано на ответственное хранение.



