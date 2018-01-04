 На финансирование науки в 2018 году предусмотрены более 6 млрд грн, - Минобразования. Инфографика

Причем наиболее существенно возросло финансирование Национальной академии наук - более чем на 38%. В то же время средства на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В 2017 году мы смогли выйти из драматического снижения финансирования науки, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета. Сейчас мы смогли несколько выровнять ситуацию. Однако хочу подчеркнуть одну вещь. Сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от МОН и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в распоряжении было 2 млрд 719 млн грн. Для сравнения, финансирование на науку, которым распоряжается МОН, а это финансирование на университетскую науку, составило всего 621,5 млн грн. При этом часть этих средств идет на конкурсное финансирование научных проектов, которое могут также выигрывать институты НАН. Таким образом, университетская наука, за которую ответственное МОН, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку", - заявила министр образования Лилия Гриневич.

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"Однако, даже в пределах имеющихся средств МОН в 2017 году смогло осуществить ряд важных вещей. Так, проведен Конкурс для молодых ученых, в рамках которого получили финансирование 123 проекта. Впервые 100 научных учреждений и вузов получили бесплатный доступ к базам данных Scopus i Web of science. Таким образом ведущими научными базами данных могут пользоваться все украинские ученые. В украинских университетах были также профинансированы 1300 фундаментальных и прикладных исследований. Важная новация в бюджете 2018 года - для НАН открыта новая программа "Поддержка развития приоритетных направлений исследований", - отчитались в министерстве.

"На финансирование этой программы в бюджет заложены 500 млн гривен. Средства будут предоставляться научным учреждениям, которые будут аттестованы по высокому уровню. О чем речь. Мы предложили систему аттестации для научных учреждений, и те, кто достигнет высокого уровня, получат дополнительное научное финансирование. Мы хотим ввести подобную программу и для университетской науки. В течение 2018-го мы будем осуществлять соответствующую подготовительную работу", - сообщила министр.

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Напоминаем, что новый порядок государственной аттестации научных учреждений был утвержден в июле 2017 года. Им предусмотрено, что результаты деятельности научных учреждений оценивают не Министерство и Президиум академий наук, а независимые экспертные группы. Если окажется, что учреждение работает неэффективно, его должны будут реорганизовать или ликвидировать, и наоборот - в случае положительной оценки наращивать объемы поддержки. Также МОН уже разработало Порядок проведения государственной аттестации высших учебных заведений в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности, который ожидает утверждения Правительством. Проведение такой аттестации позволит определить, какие вузы имеют наилучшие показатели в науке и предоставить им дополнительное финансирование.