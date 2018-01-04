EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Фоторепортаж
  830  40
Все про:вуз (608) НАН Украины (87) наука (496) Минобразования (864) Гриневич (243)

 На финансирование науки в 2018 году предусмотрены более 6 млрд грн, - Минобразования. Инфографика

В этом году финансирование науки в Украине увеличилось более чем на 30% - с 4,7 млрд грн в 2017 году до 6,1 млрд грн в 2018-м.

Причем наиболее существенно возросло финансирование Национальной академии наук - более чем на 38%. В то же время средства на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В 2017 году мы смогли выйти из драматического снижения финансирования науки, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета. Сейчас мы смогли несколько выровнять ситуацию. Однако хочу подчеркнуть одну вещь. Сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от МОН и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в распоряжении было 2 млрд 719 млн грн. Для сравнения, финансирование на науку, которым распоряжается МОН, а это финансирование на университетскую науку, составило всего 621,5 млн грн. При этом часть этих средств идет на конкурсное финансирование научных проектов, которое могут также выигрывать институты НАН. Таким образом, университетская наука, за которую ответственное МОН, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку", - заявила министр образования Лилия Гриневич.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: За год в Украине будут созданы около 35 тысяч мест в детсадах, – Минобразования

На финансирование науки в 2018 году предусмотрены более 6 млрд грн, - Минобразования 01
На финансирование науки в 2018 году предусмотрены более 6 млрд грн, - Минобразования 02

"Однако, даже в пределах имеющихся средств МОН в 2017 году смогло осуществить ряд важных вещей. Так, проведен Конкурс для молодых ученых, в рамках которого получили финансирование 123 проекта. Впервые 100 научных учреждений и вузов получили бесплатный доступ к базам данных Scopus i Web of science. Таким образом ведущими научными базами данных могут пользоваться все украинские ученые. В украинских университетах были также профинансированы 1300 фундаментальных и прикладных исследований. Важная новация в бюджете 2018 года - для НАН открыта новая программа "Поддержка развития приоритетных направлений исследований", - отчитались в министерстве.

"На финансирование этой программы в бюджет заложены 500 млн гривен. Средства будут предоставляться научным учреждениям, которые будут аттестованы по высокому уровню. О чем речь. Мы предложили систему аттестации для научных учреждений, и те, кто достигнет высокого уровня, получат дополнительное научное финансирование. Мы хотим ввести подобную программу и для университетской науки. В течение 2018-го мы будем осуществлять соответствующую подготовительную работу", - сообщила министр.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Директор института НААН Фурдычко задержан на взятке в $500 тысяч, -  сотрудник НАБУ Шевченко

Напоминаем, что новый порядок государственной аттестации научных учреждений был утвержден в июле 2017 года. Им предусмотрено, что результаты деятельности научных учреждений оценивают не Министерство и Президиум академий наук, а независимые экспертные группы. Если окажется, что учреждение работает неэффективно, его должны будут реорганизовать или ликвидировать, и наоборот - в случае положительной оценки наращивать объемы поддержки. Также МОН уже разработало Порядок проведения государственной аттестации высших учебных заведений в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности, который ожидает утверждения Правительством. Проведение такой аттестации позволит определить, какие вузы имеют наилучшие показатели в науке и предоставить им дополнительное финансирование.

Источник: https://censor.net.ua/p3042785
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Разве у нас есть еще НИИ? Даже профильные министерства землю дерибанят. А телеканалы вообще ютятся в подвалах малосемеек, вытесняя бомжей.
 показать весь комментарий
 
Есть. Их директора недвигу в аренду сдают целыми этажами.
 показать весь комментарий
 
 
А толку ректора и деканы всё разворуют, шоколадные рыформы ёпта
 показать весь комментарий
 
по барабану всё разворуют, у нас борьба с коррупцией нулевая
 показать весь комментарий
 
 
Да козломордым пофик о чем лепить. Ишь бы про злочинну владу настрочить))
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас Патон выдаст что-то из свежих идей по развитию нашей науки. Из тех, которые он еще не успел реализовать, бессменно пребывая на своем посту с 1962 года.
 показать весь комментарий
 
 
Есть такой дедуган Поташник, сильный гидролог,построил во Вьетнаме каскад ГЭС, кацапов спасал когда Шушенская бомбанула. Возил его когда то в Киев, встретил он Патона и давай лясы точить, какие красивые девки были в начале 50-х годов. На финансирование науки в 2018 году предусмотрены более 6 млрд грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7420
 показать весь комментарий
 
вузівська наука давно мертва
кінець академічної вирішили відтермінувати в зв'язку зі сторіччям академії
ото і всі новини в цій галузі
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мне очень нравятся РЕФОРМЫ -- на МЕДиЦИНУ выделили " 100 " млрд , На дороги 200 млрд , на Сельхозхозяйство тоже тыщу млрд --- ИТОГ 2017 года -- дорог нет , сельхозы отсутствуют все кроме частных и ОКОРОЧКА самые дорогие в мире с хлебом , а в Больницах даже Зеленки нет . Вопрос по Высотскому --- Где деньги ЗИН ??? Ведь на тебя шитья пошел аршин -- Где деньги Зин ???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я закушу --а где ??? В Феофании даже мыла нет и полотенец -- только вчера волонтеры деньги собирали -- чтобы было чем освобожденным из Плена Даунбассии нашим БОЙЦАМ морду помыть и вытереть -- и это после того что сам Порошенко сказал что все есть . Так где закусывать ???
 показать весь комментарий
 
Это кто тебе такие сказки рассказал, что в лучшей больнице Украины нет мыла и полотенец. Говорю же: закусывать надо.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Украинские газеты и ТВ рассказало -- что в Феофаниии нет мыла и полотенец и еще много чего для освобожденных из плена Украинских граждан и солдат .
 показать весь комментарий
 
Ой, мля, иди лучше в своей стране прошвырнись по больницам и посмотри какая там ЖОПА.
 показать весь комментарий
 
 
Моя страна Украина ----- и ее Главная больница Феофания -- где депутаты и министры похоже спят на голых матрасах и вытираются списанными кальсонами ....Если Волонтеры по всей Украине мыло с полотенцами собирают по просьбе ВОИНОВ Героев Украины освобожденных из плена Российского . Или руководство Феофании законченные идиоты -- жадные и воровитые .... Одно из двух .
 показать весь комментарий
 
Не распыляйтесь. Там же чисто кацапский посыл... что у нас херня-похер, лишь бы у соседа хуже.
))))))
 показать весь комментарий
 
А тем временем ракета пухлого Ким Вынь Хуня после полета продолжительностью 1 минуты развалилась и упала на город с населением 270 тысяч. Благо, что упала в промышленном районе в нерабочее время. Пухлый скоро офигеет от сотрудничества с кацапездолами)
 показать весь комментарий
 
 
Есть такой сорт поцреотов, которым очень интересно, чтотамукацапов. И у которых подготовлен один ответ ,,закусыватьнадо,, Это на рефлекторном уровне, так что... закусывай.
 показать весь комментарий
 
удмурд, статья о другом.. денюжку не заплатят На фінансування науки в 2018 році передбачено понад 6 млрд грн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7562
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Школьный Преподаватель в Грузии получает 700-1000 баксов, профессора в ВУЗах получают 2000 баксов и выше...Врачи в Грузии получают от 5000 баксов...а хирурги и анестезиологи получают от 7 до 15 000 баксов официально чистыми...ВОТ И ВСЕ РЕФОРМЫ ОТ МИХО На финансирование науки в 2018 году предусмотрены более 6 млрд грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2410
 показать весь комментарий
 
врач в Кутаиси получает 400 долларов...БАРАН пля. ты...ЮТУБ тебе в ЖОПУ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
инфекционки и психдиспансеры - на гос содержании зарплаты в них от 700 баксов...все остальные больницы - частные и зарплаты там от 5 кусков зеленых...Шоколадный батон тебе в анальное отверстие гнойный вонючий порохобот снгинь скотина !!!!
 показать весь комментарий
 
в Грузии нищета дикая,бабок нет вообще,ты откуда такие сказочные цифры нарисовал? сам придумал?
 показать весь комментарий
 
Лучше сравнили бы с финансированием силовиков или сколько поступает от акцизов на алкоголь и сигареты и сколько из этого страна тратит на мозги. Там цифры были бы очень плачевные , менее 1%.
 показать весь комментарий
 
Дабы посрать на Украину и Степана Бандеру РАБссия выделила 2 миллиарда долларов.На медицину всей РАБссии 92 миллиарда РУБЛЕЙ На фінансування науки в 2018 році передбачено понад 6 млрд грн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8484
 показать весь комментарий
 
Зато у нас все карашо... Болезнь ашотамукацапов неизлечима На фінансування науки в 2018 році передбачено понад 6 млрд грн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5425
 показать весь комментарий
 
Это все .....закрытая среда. Задача для страны - сделать науку и особенно научные достижения доступными для КАЖДОГО!!! Это девиз ...биохакеров всего мира. И он правильный. Необходим канал доступа к достижения и научным проектам любого человека и одновременно стартапы должны иметь независимое частное финансирование, скажем так уровень научных волонтеров. Будь то фермер или или частный предприниматель без академического образования они должны иметь возможности сделать заказ на стартап и ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ЕГО адресно!!! На этом уровне вероятно необходимо также более проще формулировать результаты проектов, а не языком симпозиумов.
 показать весь комментарий
 
ВИДАТИ 1 НАУКОВУ СТАТТЮ В ЗБІРНИКУ КОШТУЄ ВІД 400 ГРИВЕНЬ І ВИЩЕ.. НАУКА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ - ДОРОГЕ ЗАДОВОЛЕННЯ
 показать весь комментарий
 
тепер НАН У заживе.
відбудеться, нарешті, перехід з 0,4 ставки на 0,54, а якщо врахувати 4100 мінімалки. то буде десь 0,35.
шоколадне братство свого не попустить, ніколи.
на)(ер тут наука, тут гиги, хресчатики та інш. непотріб в ціні.


 показать весь комментарий
 
Це припарки трупу: вся молодь, не бачачи перспективи, емігрує відразу після закінчення школи.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа финансирование науки в 2018 году предусмотрены более 6 млрд грн, - Минобразования. Инфографика
 
 
 
 
 
 вверх