 Украинский боевой корабль задержал российское контрабандное судно из Абхазии. ФОТО+ВИДЕО

"Мы шли курсом из Абхазии (оккупированная Россией часть Грузии, — Ред.) в Варну с грузом сигарет, документы на груз есть, это не контрабанда, — рассказали моряки "Думской". — Попали в шторм. Из-за шторма у нас вышел из строя валогенератор. Была необходимость встать на якорь в более подходящих условиях. Мы встали на якорь в 16,5 морских милях от Курортного. Начали производить дефектовку, после чего удалось произвести ремонт своими силами. Оставалось только дождаться хорошей погоды и продолжить рейс в Варну", - цитирует заявление экипажа задержанного российского судна Думская, передает Цензор.НЕТ.

"На момент атаки со стороны Украинских ВМС мы находились в нейтральных водах, в 16,5 милях от береговой черты. До этого с нами связывался российский военный корабль с вопросом о нашем курсе и грузе, никаких проблем не возникло. Мы ответили на вопросы и украинских ВМС. Ракетный катер "Прилуки" потребовал от нас остаться на месте и ждать проверки, хотя никаких оснований на это не имел. Мы выполнили требование и стояли на якоре, а когда завели двигатель для профилактики, ракетный катер открыл огонь боевыми снарядами по нашему судну. Они якобы восприняли это как попытку к бегству… Скажите пожалуйста, как можно сбежать с брошенным якорем? После выстрела нас заставили силой последовать за судном украинских ВМС в территориальные воды Украины, где уже ракетный катер отошел и передал нас морской охране, которая проводила захват судна, хотя такой необходимости не было. Мы сами подали им трап (лестницу), но ребятки все равно решили нас повалять по полу и дать прикладом по голове старшему помощнику капитана. В данный момент нас держат на рейде под Одессой арестованными, документы у нас все есть, груз у нас не изъяли и никаких наркотиков не нашли. По нашему мнению и мнению адвокатов нашей компании, действия ВМС Украины можно назвать лишь одним словом — "беспредел", - уверяет экипаж российского судна.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО





Напомним, по версии украинских военных, Служба безопасности Украины проинформировала их о возможной контрабанде сигарет. Судно-нарушитель обнаружили техническими средствами в районе поселка Курортное. Не ответив на запрос, оно устремилось в открытое море. Ракетный катер "Прилуки" начал преследование и дал предупредительную очередь из артиллерийской установки по курсу движения судна. Только после этого оно застопорило ход.

Досмотровая команда ГПСУ, высадившись на судно, обнаружила 1740 коробок с сигаретами.

По состоянию, на 22:20 2 января, судно до сих пор находилось на рейде Одесского порта вместе с досмотровой командой, которая три дня сидит на сухих пайках. В гавань судно не пускают без лоцмана, но ВМСУ и пограничники никак не договорятся по поводу того, кто будет платить за его услуги.