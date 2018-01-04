 Украинский боевой корабль задержал российское контрабандное судно из Абхазии. ФОТО+ВИДЕО

"Мы шли курсом из Абхазии (оккупированная Россией часть Грузии, — Ред.) в Варну с грузом сигарет, документы на груз есть, это не контрабанда, — рассказали моряки "Думской". — Попали в шторм. Из-за шторма у нас вышел из строя валогенератор. Была необходимость встать на якорь в более подходящих условиях. Мы встали на якорь в 16,5 морских милях от Курортного. Начали производить дефектовку, после чего удалось произвести ремонт своими силами. Оставалось только дождаться хорошей погоды и продолжить рейс в Варну", - цитирует заявление экипажа задержанного российского судна Думская, передает Цензор.НЕТ.
"На момент атаки со стороны Украинских ВМС мы находились в нейтральных водах, в 16,5 милях от береговой черты. До этого с нами связывался российский военный корабль с вопросом о нашем курсе и грузе, никаких проблем не возникло. Мы ответили на вопросы и украинских ВМС. Ракетный катер "Прилуки" потребовал от нас остаться на месте и ждать проверки, хотя никаких оснований на это не имел. Мы выполнили требование и стояли на якоре, а когда завели двигатель для профилактики, ракетный катер открыл огонь боевыми снарядами по нашему судну. Они якобы восприняли это как попытку к бегству… Скажите пожалуйста, как можно сбежать с брошенным якорем? После выстрела нас заставили силой последовать за судном украинских ВМС в территориальные воды Украины, где уже ракетный катер отошел и передал нас морской охране, которая проводила захват судна, хотя такой необходимости не было. Мы сами подали им трап (лестницу), но ребятки все равно решили нас повалять по полу и дать прикладом по голове старшему помощнику капитана. В данный момент нас держат на рейде под Одессой арестованными, документы у нас все есть, груз у нас не изъяли и никаких наркотиков не нашли. По нашему мнению и мнению адвокатов нашей компании, действия ВМС Украины можно назвать лишь одним словом — "беспредел", - уверяет экипаж российского судна.
Напомним, по версии украинских военных, Служба безопасности Украины проинформировала их о возможной контрабанде сигарет. Судно-нарушитель обнаружили техническими средствами в районе поселка Курортное. Не ответив на запрос, оно устремилось в открытое море. Ракетный катер "Прилуки" начал преследование и дал предупредительную очередь из артиллерийской установки по курсу движения судна. Только после этого оно застопорило ход.
Досмотровая команда ГПСУ, высадившись на судно, обнаружила 1740 коробок с сигаретами.
По состоянию, на 22:20 2 января, судно до сих пор находилось на рейде Одесского порта вместе с досмотровой командой, которая три дня сидит на сухих пайках. В гавань судно не пускают без лоцмана, но ВМСУ и пограничники никак не договорятся по поводу того, кто будет платить за его услуги.
Мы сами подали им трап (лестницу),Источник: https://censor.net.ua/p3042779
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на видосе, что-то не видно, как экипаж сам подал трап
Ну, пускай этот умник заведет движок, когда его авто остановил и беседует полицейский. Думаю, аргумент "как можно уехать с поднятым ручником?" слабо подействует.
ПС А якорную цепь расклепать-распилить и скинуть - минутное дело.
Плакат на заправке:
"Не курить!
Мы знаем, что ваша жизнь ни хрена не стоит.
Но бензин - дорогой."
1616 год - Сражение на 40 чайках 2000 казаков с турецким флотом в Днепро - Бугском лимане. Победа казаков и захват 15 галер. После этого поход к Анатолийскому побережью. Напали на Синоп, Трапезунд, захватили крепость, полностью уничтожили турецкий гарнизон и эскадру.
1616 год - захват в Крыму Кафы (Феодосии) - наибольшего невольничьего рынка и освобождение тысяч невольников. Полное уничтожение 14-тысячного гарнизона и большой эскадры.
1618 год. -несколько сот украинских казаков ворвались в Османскую столицу Стамбул, при этом Султан в панике сбежал, уничтожили 6 тысяч турков, захватили большое просто огромное количество пленных турок, трофеев и сожгли половину города...... И такие походы были и в лапотную московию -орду, и их десятки...
Украинские казаки на то время были самые искусные и лучшие в мире воины и на море тоже. И все мировые державы панически боялись, задобряя их царскими подарками принимали на службу в свои элитные специальные войска.
Что то подзабыли украинцы свою былую славу и на море когда даже на лодках (чайки) сжигали мощные флотилии мировых держав. И жаль что наши враги никуда не делись они и дальше продолжают как и раньше зарится на нашу святую украинскую землю Крыма и Донбасса .
Ми встали на якір за 16,5 морських миль від Курортного.(а от "нєхай щастить" на в'їзді було ж написано, бачили, чого полізли?)
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У цій новині прекрасно все, це ж не лише мені так здається?
Кацапи такі кумедні...
Дальше можно не читать. Идиот спалился сам и спалил сотоварищей из ЕС. Потребовать от ЕС приз за перехват контрабанды