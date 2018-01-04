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 Украинский боевой корабль задержал российское контрабандное судно из Абхазии. ФОТО+ВИДЕО

Экипаж судна, задержанного катерами ВМС Украины в районе Курортного Белгород-Днестровского района, утверждает, что не занимался контрабандой, а действия украинских военных называет "беспределом".

"Мы шли курсом из Абхазии (оккупированная Россией часть Грузии, — Ред.) в Варну с грузом сигарет, документы на груз есть, это не контрабанда, — рассказали моряки "Думской". — Попали в шторм. Из-за шторма у нас вышел из строя валогенератор. Была необходимость встать на якорь в более подходящих условиях. Мы встали на якорь в 16,5 морских милях от Курортного. Начали производить дефектовку, после чего удалось произвести ремонт своими силами. Оставалось только дождаться хорошей погоды и продолжить рейс в Варну", - цитирует заявление экипажа задержанного российского судна Думская, передает Цензор.НЕТ.

"На момент атаки со стороны Украинских ВМС мы находились в нейтральных водах, в 16,5 милях от береговой черты. До этого с нами связывался российский военный корабль с вопросом о нашем курсе и грузе, никаких проблем не возникло. Мы ответили на вопросы и украинских ВМС. Ракетный катер "Прилуки" потребовал от нас остаться на месте и ждать проверки, хотя никаких оснований на это не имел. Мы выполнили требование и стояли на якоре, а когда завели двигатель для профилактики, ракетный катер открыл огонь боевыми снарядами по нашему судну. Они якобы восприняли это как попытку к бегству… Скажите пожалуйста, как можно сбежать с брошенным якорем? После выстрела нас заставили силой последовать за судном украинских ВМС в территориальные воды Украины, где уже ракетный катер отошел и передал нас морской охране, которая проводила захват судна, хотя такой необходимости не было. Мы сами подали им трап (лестницу), но ребятки все равно решили нас повалять по полу и дать прикладом по голове старшему помощнику капитана. В данный момент нас держат на рейде под Одессой арестованными, документы у нас все есть, груз у нас не изъяли и никаких наркотиков не нашли. По нашему мнению и мнению адвокатов нашей компании, действия ВМС Украины можно назвать лишь одним словом — "беспредел", - уверяет экипаж российского судна.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО

 

  Украинский боевой корабль задержал российское контрабандное судно из Абхазии 01

Украинский боевой корабль задержал российское контрабандное судно из Абхазии 02
Украинский боевой корабль задержал российское контрабандное судно из Абхазии 03

Напомним, по версии украинских военных, Служба безопасности Украины проинформировала их о возможной контрабанде сигарет. Судно-нарушитель обнаружили техническими средствами в районе поселка Курортное. Не ответив на запрос, оно устремилось в открытое море. Ракетный катер "Прилуки" начал преследование и дал предупредительную очередь из артиллерийской установки по курсу движения судна. Только после этого оно застопорило ход.

Досмотровая команда ГПСУ, высадившись на судно, обнаружила 1740 коробок с сигаретами.

По состоянию, на 22:20 2 января, судно до сих пор находилось на рейде Одесского порта вместе с досмотровой командой, которая три дня сидит на сухих пайках. В гавань судно не пускают без лоцмана, но ВМСУ и пограничники никак не договорятся по поводу того, кто будет платить за его услуги.

Источник: https://censor.net.ua/p3042779
 
 
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Вроде бы в исключительной экономической зоне можно останавливать коммерческие суда и осматривать на предмет незаконного лова или еще чего.
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мне кажется, что кто-то очень сильно тупит Український бойовий корабель затримав російське контрабандне судно з Абхазії - Цензор.НЕТ 2183

Мы сами подали им трап (лестницу),Источник: https://censor.net.ua/p3042779

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на видосе, что-то не видно, как экипаж сам подал трап
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"Мы выполнили требование и стояли на якоре, а когда завели двигатель для профилактики, ракетный катер открыл огонь боевыми снарядами по нашему судну. Они якобы восприняли это как попытку к бегству… Скажите пожалуйста, как можно сбежать с брошенным якорем?"

Ну, пускай этот умник заведет движок, когда его авто остановил и беседует полицейский. Думаю, аргумент "как можно уехать с поднятым ручником?" слабо подействует.

ПС А якорную цепь расклепать-распилить и скинуть - минутное дело.
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***
Плакат на заправке:
"Не курить!
Мы знаем, что ваша жизнь ни хрена не стоит.
Но бензин - дорогой."
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1615 год - на 80 (!!!) чайках казаки подошли к столице Стамбула и на глазах турецкого султана спалили гавани Мизевии и Архиоки. Турецкий флот догнал украинцев, но казаки победили турков сожгли весь их флот и захватили в плен их адмирала (на то время в дикой лапотной угро - финской Московии - Орде о флоте даже не мечтали. Поэтому, флотилия Украинской Запорожской Сечи в те времена считалась не только одним из сильнейших флотов Европы, но и одним их самых грозных в Черном море).
1616 год - Сражение на 40 чайках 2000 казаков с турецким флотом в Днепро - Бугском лимане. Победа казаков и захват 15 галер. После этого поход к Анатолийскому побережью. Напали на Синоп, Трапезунд, захватили крепость, полностью уничтожили турецкий гарнизон и эскадру.
1616 год - захват в Крыму Кафы (Феодосии) - наибольшего невольничьего рынка и освобождение тысяч невольников. Полное уничтожение 14-тысячного гарнизона и большой эскадры.
1618 год. -несколько сот украинских казаков ворвались в Османскую столицу Стамбул, при этом Султан в панике сбежал, уничтожили 6 тысяч турков, захватили большое просто огромное количество пленных турок, трофеев и сожгли половину города...... И такие походы были и в лапотную московию -орду, и их десятки...
Украинские казаки на то время были самые искусные и лучшие в мире воины и на море тоже. И все мировые державы панически боялись, задобряя их царскими подарками принимали на службу в свои элитные специальные войска.
Что то подзабыли украинцы свою былую славу и на море когда даже на лодках (чайки) сжигали мощные флотилии мировых держав. И жаль что наши враги никуда не делись они и дальше продолжают как и раньше зарится на нашу святую украинскую землю Крыма и Донбасса .
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Испанцы тоже помнят казаков... После взятия оккупированого ими Дюнкерка Иван Сирко стал национальным героем Франции...
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У Франції аєропорт носить назву в честь козака Орлика
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Він не тільки "козак"... Він - Генеральний писар, тобто, "канцлер", при Мазепі, Гетьман, після його смерті, творець першої української Конституції, що старша від американської, а також батько Головного маршала Франції при Людовіку ХV ...
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Значить пиратам в Сомали можно грабить,а другим нельзя.Так выходит.
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///курсом з Абхазії (заборонений до заходу порт) у Варну з вантажем цигарок (російських, незаконно потрапивших у Абхазію), документи на вантаж є (незаконні абхазьські), це не контрабанда, - (ну канєшна шо нє!)
Ми встали на якір за 16,5 морських миль від Курортного.(а от "нєхай щастить" на в'їзді було ж написано, бачили, чого полізли?)
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У цій новині прекрасно все, це ж не лише мені так здається?
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Ох щас и подымится вонь с мордора от порванных пуканов.
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Читаючи інформацію складається враження що цензор спеціально дає пояснення агресора в вигодному для рашкі ракурсі Бачу в цьому завуліровану пропаганду вигодну для Росії. І такі вкиди не одинокі. А дії наших моряків правильні. Потрібно знахабнілим захватчикам давати скрізь адекватну відповідь і тоді вони будуть вести себе не з такою знахабнілою зухвалістю.
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прикладом в мокшанскийбубен - это же так прекрасно
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Так а вообще о чем разговор, если корабль шел из окупированной територии Грузии в ЕС, это уже нарушение кучи законов, плюс тут надо спросить, как Болгары собирались принять корабль с окупированных територий. Я думаю там скажут, что даже и близко не слышали о таком судне и что оно к ним идет. И пофиг что они там везли, достаточно ОТКУДА они вышли.
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Із абхазії... не контрабанда Український бойовий корабель затримав російське контрабандне судно з Абхазії - Цензор.НЕТ 756

Кацапи такі кумедні...
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Мы шли курсом из Абхазии в Варну ...

Дальше можно не читать. Идиот спалился сам и спалил сотоварищей из ЕС. Потребовать от ЕС приз за перехват контрабанды

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Что ж они питары козломордые забыли как в азовском море их катер расстрелял наше рыболовецкое судно лет 5 назад? Жалко что не потопили кацапов , жирный бычок летом был бы!
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Читаючи інформацію складається враження що цензор спеціально дає пояснення агресора в вигодному для рашкі ракурсі Бачу в цьому завуліровану пропаганду вигодну для Росії. І такі вкиди не одинокі. А дії наших моряків правильні. Потрібно знахабнілим захватчикам давати скрізь адекватну відповідь і тоді вони будуть вести себе не з такою знахабнілою зухвалістю.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинский боевой корабль задержал российское контрабандное судно из Абхазии. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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