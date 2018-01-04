 Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины. ФОТОрепортаж

Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивном общению с Министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", - рассказал Климкин.
Не то, что нынешнее племя...."
ахахахаха ну зачем этот цырк ,немца повезти на Донбасс ,что б показать как мы хреново живем ...
а че вы его в Козин не свозите та й вообще пусть по Киеву пройдется (хотя щас не сезон сами понимаете) по правительственному кварталу
Разрушенные дома Авдеевки: с начала обострения повреждено десятки зданий.
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/razrushennye-doma-avdeevki-s-nachala-obostreniya-povrezhdeno-desyatki-zdaniy-793894.html
https://ru.tsn.ua/ato/snaryady-vozle-detsada-i-razrushennye-doma-shtab-ato-pokazal-posledstviya-obstrelov-avdeevki-815379.html
как о политике о нём кратко -это примерно такаяже краснопузая шлюха как и бывший канцлер шрёдер
чтобы обосрать Кондитера...РАБссия сделает всё...чтобы он не смог продать ЛИПЕЦКТЙ СарАй даже за 1 доллар...Технологию...как это сделать...и Кондитера сделать БРАТОМ ПЛЕШИВОГО мудака объяснять не буду....
Только что выходил курить... Ну есть легкий ветерок и немного тумана. Но мне покурить в легкой куртке это не помешало. Для вертолета - это вполне летная погода, насколько я знаю. Может севернее все хреново, а у нас в Марике просто пасмурно и тепло.
так там ще й стріляють?
так ну його нафіг...