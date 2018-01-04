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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2106) Германия (2887) Донбасс (15086) Климкин (1475) Габриэль (73)

 Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины. ФОТОрепортаж

Погодные условия не позволили сегодня посетить линию разграничения главам МИД Украины и Германии.

Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивном общению с Министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", - рассказал Климкин.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Габриэль надеется на встречу глав МИД стран "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции

В МИД Украины отметили, что главы МИД Украины и Германии уже находились в Днепре в самолете и были готовы к вылету.

Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины 01



Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины 02
Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины 03
Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины 04

Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины 05
Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины 06
Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины 07

Источник: https://censor.net.ua/p3042776
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
никакого тумана нет. А вчера вообще теплынь была и солнце вовсю светило..
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"Да, были немцы в наше время
Не то, что нынешнее племя...." Поїздку Клімкіна та Габріеля на Донбас скасовано через негоду: міністри планують відвідати регіон до кінця місяця, - МЗС України - Цензор.НЕТ 5522
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Погода плохая... Ну, у пацанов в окопах погода, конечно, хорошая.
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У парней в окопах погода всегда хорошая. Потому и остановили рашистов.
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восстановить хотя бы одну трассу на Мариуполь уже 4-года погода плохая, это бояре посидят в Днепре - ай погода плохая, не полетим.
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Он, что тут до конца месяца собирается быть? Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 7425
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Так вот и я о том же. За это время доехали бы до линии разграничения. Тем более непогода. А до конца месяца погода будет?
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не всякий нынешний немец доедет до линии разграничения по нынешним дорогам. Это ж не в "элитные "поселки вокруг Киева дороги - они пододжут.
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ахахахаха ну зачем этот цырк ,немца повезти на Донбасс ,что б показать как мы хреново живем ...
а че вы его в Козин не свозите та й вообще пусть по Киеву пройдется (хотя щас не сезон сами понимаете) по правительственному кварталу
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В Козине и Киеве есть то, что нужно показать Габриэлю, чтобы у него не было иллюзий насчет пуйла и россии?

Разрушенные дома Авдеевки: с начала обострения повреждено десятки зданий.
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/razrushennye-doma-avdeevki-s-nachala-obostreniya-povrezhdeno-desyatki-zdaniy-793894.html
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Снаряды возле детсада и разрушенные дома. Штаб АТО показал последствия обстрелов Авдеевки.
https://ru.tsn.ua/ato/snaryady-vozle-detsada-i-razrushennye-doma-shtab-ato-pokazal-posledstviya-obstrelov-avdeevki-815379.html
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Вах..непогода..15 часов тишина..а он там шо, пальцы перщитует на верхих фото?
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На заваді стала непогода? От суки. Очко заграло. Війна вона така, там кулі літають. А вони міністри.
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Самолету не дали разрешение на взлет, при чем тут очко?
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жырная свинья недавно стала папой,наверное ссыт семейство без кормильца оставить..
как о политике о нём кратко -это примерно такаяже краснопузая шлюха как и бывший канцлер шрёдер
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ТУТ ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ.....оказывается дед ПЛЕШИВОГО Педофила был обыкновенным бандитом в царской РАБссии сЦАРЯ Николашки и осужден был на 11 лет КАТОРГИ,,а отец Вововчки был НЕМЕЦКИМ полицаем в ВИТЕБСКОЙ области БЕЛОРУССИИ в 1943 году...,слава ВАМ блогеры РОССИИ...
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Вряд ли Сенатор, как бы он в КГБ попал бы с таким папой.
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Это "с той стороны" попросили... Сказали: "Пока не кончится тринадцатый месяц российского календаря - "бухабрь", и рассеяне", вместе с "новороссами" и "малороссами" и прочими "русскоязычными" не отпразднуют священный праздник "вдрабадан", посещать прифронтовую полосу нежелательно... Мало ли, к чему, после прихода "Великого Будуна" может им померещиться... Зверье из лесу набежит, по голове потопчется.. И на "белочке" могут не остановиться... Начнут по "чертям зелёным", "розовым слонам" и "мухам с человечьими глазами" пулять... Тут и великие святые - "Иван Рукотряс", "Марфа Рассольница" и "святой Цирамон", с трудом помогают...
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понты дешевые для приезжих. а местные знают, толку от их приездов никакого. создают фон для заморозки конфликта, так как уже все поняли - минские это тупик, глухой и темный. надо взвалить на хуйла всю ответственность и прекратить финансирование этих анклавов.
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Достаточно прекратить пенсионный туризм, если они независимые пусть организуют свой пенсионный фонд.
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100%. ватники взвоют когда их лишат двойного пайка и начнут требовать у местных чепушил, этим взять негде как известно и надо опять все оплачивать хуйлу. хуйло и стремится к тому, что бы Украина полностью взяла на себя финансирование региона, но с его ставленниками, и что он один умный, а все дураки? ага как бы не так! раз уж взялся спасать руцкий мир, так спасай идиот ты плешивый! Чечню спас, Крым спас, спасай и Донбасс. кацапы вы рады? пенсионный не резиновый и фонд ваш не безразмерный и нефть почему то стоит на месте как назло, китайцы не дают, все остальные дружки сами просят, значит надо вату долбить. вата, ты рада?
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БУК...,я тебя знаю давно....
чтобы обосрать Кондитера...РАБссия сделает всё...чтобы он не смог продать ЛИПЕЦКТЙ СарАй даже за 1 доллар...Технологию...как это сделать...и Кондитера сделать БРАТОМ ПЛЕШИВОГО мудака объяснять не буду.... Поїздку Клімкіна та Габріеля на Донбас скасовано через негоду: міністри планують відвідати регіон до кінця місяця, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2906
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Тут согласен, завод продасть никто не даст, я бы его вообще подарил бы Красному Кресту, я про отца педофильного писал.
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я понял о чем ты....в то время время...вербовали всех подряд.....меня 4 раза....с первого урса по 4....БАТЯ меня СПАС...
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Бук дальше нельзя...КГБэшная падаль вычислит...на каком оборонном заводе я тогда работал....
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А вот тут я что-то не понял...
Только что выходил курить... Ну есть легкий ветерок и немного тумана. Но мне покурить в легкой куртке это не помешало. Для вертолета - это вполне летная погода, насколько я знаю. Может севернее все хреново, а у нас в Марике просто пасмурно и тепло.
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мы в противоположной от вас стороне. Никакого тумана нет. Пасмурно. Не холодно.
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Не знаю, что там за погода на донбассе, а в Мариуполе погода вполне свойственная такому времени года в Приазовье, туман - огромная неожиданность для МИД?
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От до чего довело сытое благополучие - забув, шо раз живет. Вместо чухнуть под пальмы на рождественский гульдебас (шнапс, юнгфрау и все такое) бюргера повело на экстремальный туризм. Но без немецкой рачительности не обошлось - оформил командировочку с бонусом - бесплатный халдей Климкин. Ще й капризує, немчура хренова, погода йому не такая.
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Погода им помешала???Ноги побоялись промочить??? А наши парни там и днём и ночью без особого комфорта в условиях на тяп-ляп,с провизией на троечку,с техникой, вызывающую смех,с вооружением прошлого века,ржавыми патронами да с приказом - "не открывать огонь". И в таких условиях они каждый день и каждую ночь. Поїздку Клімкіна та Габріеля на Донбас скасовано через негоду: міністри планують відвідати регіон до кінця місяця, - МЗС України - Цензор.НЕТ 5719
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Шотакоя, свинцевий дощ може намочити підгузки кремлядєй?
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ОЙ-ВЕЙ !
так там ще й стріляють?
так ну його нафіг...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПоездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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