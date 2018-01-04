 Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины. ФОТОрепортаж

Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивном общению с Министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", - рассказал Климкин.

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В МИД Украины отметили, что главы МИД Украины и Германии уже находились в Днепре в самолете и были готовы к вылету.























