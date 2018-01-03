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 Общество, Фоторепортаж
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 "В воротах Европы": Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове в помещении Музея Идей открылась фотовыставка под названием "В воротах Европы". Автором фотографий является известная в мире фотограф-документалист Гаэль Жирб (Gaelle Girbes) из Франции, которая уже год освещает в европейских изданиях войну на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

Представленная документальная фотовыставка условно разделена на 2 части: "Двумя ногами под землей", которая освещает повседневную жизнь и быт украинских бойцов на передовой АТО, и "Проживая войну", где собраны фотографии-истории жителей "серой зоны", а также участников боевых действий, проходивших лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

В начале прошлого года Гаэль поехала в Авдеевку. Это произошло в период февральского обострения боевой активности противника на участке вблизи этого прифронтового города. Это были первые фотографии, которые вошли в будущий документальный фотопроект.

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"Во Франции рядовой житель Парижа или иного населенного пункта, к сожалению, мало задумывается над тем, что прямо сейчас в Европе идет война, которая по масштабам и формам мало чем отличается от двух мировых войн, прокатившихся в том числе и Францией, - говорит она. - Моя цель посредством фотографий показать соотечественникам быт бойцов, их напряжение от постоянного ожидания следующего вражеского обстрела. Показать, что Украина - это ворота Европы, через которую может зайти агрессор. Но пока украинцы держат фронт - Европа может чувствовать себя в относительной безопасности. Возможно, эти показания пробудят у некоторых жителей европейских стран желание помочь и поддержать стремление Украины к целостности и суверенитету", - отметила автор фотографий.

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По словам Гаэль Жирб, во время работы в Песках и Авдеевке ее поразил тот факт, что из-за войны сотни людей одновременно потеряли все свое имущество, дома, близких людей. Не менее впечатляющим открытием для нее стали и фотографии, которые демонстрируют жажду жизни и борьбу украинских бойцов, которые получили ранения.

"Я видела людей, которые в бою получили различные травмы, потеряли конечности. Однако, все они стремятся вернуться к нормальной жизни. А кое-кто, несмотря на подорванное здоровье, даже покоряет новые высоты в своей жизни. Это, в частности, участники украинской команды "Invictus Games". Конечно, я не могла обойти их образы и не включить их фото в этот проект", - рассказала фотограф.

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Во Львове выставка будет экспонироваться до 29 января. После этого фотопроект "В воротах Европы" будет представлен во Франции.

Кураторами выставки во Львове стали Олесь Дзындра и Богдан Шумилович. Они организовали местных меценатов на материальную поддержку проекта: выделение средств на печать фотографий.

В воротах Европы: Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове 01
В воротах Европы: Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове 02
В воротах Европы: Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове 03
В воротах Европы: Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове 04
В воротах Европы: Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове 05
В воротах Европы: Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове 06
В воротах Европы: Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове 07
В воротах Европы: Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове 08
В воротах Европы: Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове 09

Источник: https://censor.net.ua/p3042741
 
 
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думаю покажуть по всьому світу, а колись і у рф
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И во всех остальных европейских столицах
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"В воротах Европы" - название какое то дебильное.
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Самое удачное: восток Украины и есть ворота в Европу
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Назва зі змістом, заставляє задуматись. Це більши для європейців, а не для нас.
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По больше бы таких фотографов с Европы,может бы немножко прозрели!А то блин когда Зозуля в Испании надевает футболку с нашим гербом,то его сразу местная публика почти с гитлером ровняет
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Меценаты помогли с печатью фотографий.

А у Садового не нашлось приличного помещения с подсветкой фото? Или не мерско-патриотическое это дело такими выставками иностранных фотографов (*!) заниматься ?
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Фоторепортаж? На фото какие-то толстые дядьки рядом с хрупкой женщиной и несколько человек в темном маленьком помещении. Позорняк для Львова, особенно необходимость помощи меценатов для печати фотографий!
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Цензор.НЕТФотоОбщество"В воротах Европы": Фотовыставка французского фотографа о войне на Донбассе открылась во Львове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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