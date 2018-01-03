EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  805  19
Все про:Новый год (566) Нацполиция (6642) преступность (825)

 Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

С 30 декабря по 1 января в Украине было зарегистрировано 5,6 тысяч уголовных правонарушений, что является самым низким показателем за последние пять лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Также читайте: "Полиция на Рождество проверит места скопления людей на наличие взрывчатки", - Яровой

"В этот период правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности в совершении преступлений имущественного характера. Так, на территории государства было совершенно 13 разбойных нападений (по сравнению со средним зафиксированным показателем - 33), 131 грабеж (в среднем - 195), краж - 2404 (в среднем - 3250)", - говорится в сообщении.

Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция 01

В частности, по данным полиции, больше всего разбоев на Новый год было совершено в 2015 году (63), грабежей – в 2016 году (247), краж – в 2017 году (4 тыс 444).

Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция 02

Кроме того, во время выходных дней в органы и подразделения полиции поступило 1 тыс 817 сообщений о фактах совершения ДТП. По сравнению с прошлыми годами этот показатель является одним из самых низких (в среднем – 2 тыс 62). В новый 2017 год таких сообщений поступило 3 тыс 29.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Новогодние мероприятия прошли без происшествий, - замминистра Яровой. ФОТО

В то же время, в ДТП на новый 2018 год пострадало 302 человека, в том числе 35 погибли, что является одним из самых высоких показателей за последние годы.

Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция 03

В полиции напомнили, что в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране было привлечено более 10 тысяч правоохранителей.

Источник: https://censor.net.ua/p3042728
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
их просто не регистрировали...
ВУАЛЯ!!!!))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
мусорам в Новогоднюю ночь...не до преступников было))))))
пили...кутили...принимали подарки от барыг...порали девах...
короче делали все...ШО Б ПУТИН НЕ НАПАВ!!!)))))
 показать весь комментарий
 
 
nexilo 5,6 тысяч уголовных правонарушений
 показать весь комментарий
 
що характерно - в основному це "мажорісті" водії ...
 показать весь комментарий
 
так це нормально... якщо всі злочинці поїхали за кордон на відпочинок, то і злочинність зменшилася Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4825
 показать весь комментарий
 
 
Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет

Отсутствие авякова в Украине положительно сказалось на наименьшем количестве уголовных преступлений за последние пять лет Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 603
 показать весь комментарий
 
Жулики тоже люди и хотят отдохнуть на Новый Год.
 показать весь комментарий
 
За одну ночь было зарегистрировано 5,6 тысяч уголовных правонарушений, что является самым низким показателем за последние пять лет.
Я ...пал такие показатели преступности. Это "война" а не отличная работа. Как можно если ежедневно 1 из 6000 преступник, получается реально 1 из 16 преступник если не больше. Дикий Запад раем покажется.
 показать весь комментарий
 
А у меня дворники с машины сперли вечером 31 на Оболони в Киеве во дворе дома, впервые за 10 лет.
 показать весь комментарий
 
У Порошенко появился свой Гонгадзе. В лице убитой правозащитницы.
 показать весь комментарий
 
 
Просто тадепуты за границу чухнули - вот преступлений меньше и стало ...
 показать весь комментарий
 
до выборов готуются, вот и парят мозги электорату об эфективности реформы полиции, а паопросту укрывают преступления от учета
 показать весь комментарий
 
 
Есть еще фактор что чем меньше людей в стране тем меньше вероятность преступления. Уехали миллионы, каждый год мрут сотни тысяч.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВо время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх