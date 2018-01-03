 Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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"В этот период правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности в совершении преступлений имущественного характера. Так, на территории государства было совершенно 13 разбойных нападений (по сравнению со средним зафиксированным показателем - 33), 131 грабеж (в среднем - 195), краж - 2404 (в среднем - 3250)", - говорится в сообщении.

В частности, по данным полиции, больше всего разбоев на Новый год было совершено в 2015 году (63), грабежей – в 2016 году (247), краж – в 2017 году (4 тыс 444).

Кроме того, во время выходных дней в органы и подразделения полиции поступило 1 тыс 817 сообщений о фактах совершения ДТП. По сравнению с прошлыми годами этот показатель является одним из самых низких (в среднем – 2 тыс 62). В новый 2017 год таких сообщений поступило 3 тыс 29.

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В то же время, в ДТП на новый 2018 год пострадало 302 человека, в том числе 35 погибли, что является одним из самых высоких показателей за последние годы.

В полиции напомнили, что в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране было привлечено более 10 тысяч правоохранителей.