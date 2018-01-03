 Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины более 100 монет времен Речи Посполитой, – ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службе Украины .
"Сегодня ночью в автомобиле "Тойота Прадо" молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя - 44-летнего гражданина Молдовы. Всего было выявлено 123 старинных монеты, из которых - 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, датированные ХVIII веком", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что монеты, которые гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины, изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности.
По факту инцидента пограничники проинформировали сотрудников правоохранительных органов.
Мы себе ещё отчеканим.
Расслабь ся.
Ненамного дешевле продаются и монеты, именуемые в среде нумизматов - "Старый медный нос". Это свидетельство фальшивомонетничества государственного масштаба, времён Генриха Восьмого. Тот, чтобы покрыть свои расходы, распорядился чеканить монеты из меди, и покрывать их серебром. Со временем серебрение на выпуклых местах, стиралось и портрет короля начинал отсвечивать красноватым отблеском... Держал как-то в Саратове, подобную монету в руках...
Тетя Соня хвастается на Привозе:
- Вы знаете, что у мене, мой бестолковый муж - сифилитик, а любимый сына - мудозвон...
Сын позеленев, шепчет на ухо:
- Маман, я Вас умоляю! Я уже совсем устал Вам повторять - не сифилитик и мудозвон, а мой муж - филателист и мой любимый сына - нумизмат!!!