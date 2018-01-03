 Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины более 100 монет времен Речи Посполитой, – ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службе Украины .

"Сегодня ночью в автомобиле "Тойота Прадо" молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя - 44-летнего гражданина Молдовы. Всего было выявлено 123 старинных монеты, из которых - 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, датированные ХVIII веком", – говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что монеты, которые гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины, изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности.

По факту инцидента пограничники проинформировали сотрудников правоохранительных органов.