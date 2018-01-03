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Все про:граница (2920) Молдова (866) монеты (70)

 Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины более 100 монет времен Речи Посполитой, – ГПСУ. ФОТО

На пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда совместно с работниками таможни изъяли большое количество монет времен Речи Посполитой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службе Украины 

"Сегодня ночью в автомобиле "Тойота Прадо" молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя - 44-летнего гражданина Молдовы. Всего было выявлено 123 старинных монеты, из которых - 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, датированные ХVIII веком", – говорится в сообщении.

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины более 100 монет времен Речи Посполитой, – ГПСУ 01

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В ведомстве добавили, что монеты, которые гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины, изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности. 

По факту инцидента пограничники проинформировали сотрудников правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/p3042683
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
этот хлам тысяч на 10-50 долларов может потянуть
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этот хлам стоит от силы штуку гривень... и нах никому особо не нужен...
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У меня таких пол мешка и советских и царской кацапии...купишь?))))
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Сумніваюсь що більше 100-200$ коштує. Та й то хіба би були в ідеальному стані.
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продам за штуку баксов сотню таких монет, наваришься
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вот хитрец,просто лаурбалаур какой то иш где прятал --вкармане Молдаванин пытался вывезти из Украины более 100 монет времен Речи Посполитой, – ГПСУ - Цензор.НЕТ 5448
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Молдован? Так это Петр Алексеевич наверное, к гадалке не ходи
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Може,дадону відстороненому віз,щоб той не сильно горював...
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Додон - в Молдове... А "Сеньковка" - на границе с Беларусью и Россией... О "Монументе дружбы" ("Три сестры"), слышали? Так это там...
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В Стояновке все деньги - деньги . У них там немцы мост достраивают . Громадянин Молдови намагався вивезти з України понад 100 монет часів Речі Посполитої, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4020
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таки речь посполитая-это история....в отличие от московии
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И Литва Великая -тоже исиория, и Крымское Ханство.. Только в учебниках по истории Украины про это мало рассказано.
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думаешь?а по моему рассказано....только не всегда с рускавым шовинизмом совпадает Громадянин Молдови намагався вивезти з України понад 100 монет часів Речі Посполитої, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7969
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Тебе политика в прошлом году не надоела?
Расслабь ся. Громадянин Молдови намагався вивезти з України понад 100 монет часів Речі Посполитої, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7600
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лохи.. я такой линейкой (строительной) бензин в мопеде меряю
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При чём здесь "лохи"? Линейка такая часто в наборе криминалиста лежит, особенно, если специальная, криминалистическая, теряется или ломается... А эта - самая надёжная... Часто, по молодости, сам такой пользовался - до сих пор живая, лежит в инструментальном ящике... Она там для масштаба лежит, чтобы было наглядно видно размеры фотографируемого вещдока... Обычная криминалистическая практика, ничего смешного или странного...
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Иначе масштаб не видно. Все четко сказали.
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Хламца бакселей на 20- 30 при хорошем раскладе.
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Этот "хламец" может и миллионы стоить... В 1933 году отчеканили в Великобритании монету в 1 пенни. В 1986 году одна такая монетка была продана на аукционе за 2600 фунтов стерлингов...
Ненамного дешевле продаются и монеты, именуемые в среде нумизматов - "Старый медный нос". Это свидетельство фальшивомонетничества государственного масштаба, времён Генриха Восьмого. Тот, чтобы покрыть свои расходы, распорядился чеканить монеты из меди, и покрывать их серебром. Со временем серебрение на выпуклых местах, стиралось и портрет короля начинал отсвечивать красноватым отблеском... Держал как-то в Саратове, подобную монету в руках...
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Все верно. Там может много полуторогрошевиков невысокой стоимости и одна редкая очень высокой стоимости.
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*** старый с бородой:
Тетя Соня хвастается на Привозе:
- Вы знаете, что у мене, мой бестолковый муж - сифилитик, а любимый сына - мудозвон...
Сын позеленев, шепчет на ухо:
- Маман, я Вас умоляю! Я уже совсем устал Вам повторять - не сифилитик и мудозвон, а мой муж - филателист и мой любимый сына - нумизмат!!!

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Полуторагрошевики Громадянин Молдови намагався вивезти з України понад 100 монет часів Речі Посполитої, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2795 У меня тоже жменя таких.
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Вёз додону для финансирования акций в его поддержку.
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янукоида надо было задерживать. Я же тогда во время революции писал с телефона - едьте к межигорью, и? Поехали? Янукоид увёз огромные деньги.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Молдовы пытался вывезти из Украины более 100 монет времен Речи Посполитой, – ГПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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