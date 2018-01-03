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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева перенес на 11 января 2018 года рассмотрение жалобы ГПУ на решение Печерского райсуда Киева об отказе в домашнем аресте лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Апелляционный суд Киева перенес на 11 января на 13.00 рассмотрение апелляции ГПУ на отказ Печерского райсуда Киева взять под домашний арест Саакашвили. Такое решения связано с тем, что на судебное заседание не явились некоторые народные депутаты, которые заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки.

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Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января 01

Дело слушает коллегия судей во главе с Олегом Присяжнюком.

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января 02

Перед началом заседания Саакашвили сделал заявление для прессы.

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января 03

Поддержать экс-президента Грузии в суде пришла его семья: мама, жена и сын.


Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января 04

Представители прокуратуры.

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января 05

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января 06
Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января 07
Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января 08
Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января 09

Фото: Олег Богачук Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3042682
 
 
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кроме того есть большой опыт, когда петро порошенко убивает Граждан
руками своих подонков-наёмников, как с Александром Музычко, Мужчилем,
Скрябиным
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что то петро охметов не предъявляет анонсированные его говорящей галавой югиком
доказательства связи Саакашвили с курченко, смонтированное аудио
ее проканало, теперь барыга на морозе ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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