 Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Апелляционный суд Киева перенес на 11 января на 13.00 рассмотрение апелляции ГПУ на отказ Печерского райсуда Киева взять под домашний арест Саакашвили. Такое решения связано с тем, что на судебное заседание не явились некоторые народные депутаты, которые заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки.

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Дело слушает коллегия судей во главе с Олегом Присяжнюком.

Перед началом заседания Саакашвили сделал заявление для прессы.

Поддержать экс-президента Грузии в суде пришла его семья: мама, жена и сын.





Представители прокуратуры.













Фото: Олег Богачук Цензор.НЕТ