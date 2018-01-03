 Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 11 января. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Апелляционный суд Киева перенес на 11 января на 13.00 рассмотрение апелляции ГПУ на отказ Печерского райсуда Киева взять под домашний арест Саакашвили. Такое решения связано с тем, что на судебное заседание не явились некоторые народные депутаты, которые заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки.
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Дело слушает коллегия судей во главе с Олегом Присяжнюком.
Перед началом заседания Саакашвили сделал заявление для прессы.
Поддержать экс-президента Грузии в суде пришла его семья: мама, жена и сын.
Представители прокуратуры.
Фото: Олег Богачук Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net.ua/p3042682
руками своих подонков-наёмников, как с Александром Музычко, Мужчилем,
Скрябиным
доказательства связи Саакашвили с курченко, смонтированное аудио
ее проканало, теперь барыга на морозе ?