 Пьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ мо ссылкой на Фейсбук нардепа Игоря Мосийчука.
"Сейчас на повороте с Житомирской трассы на село Белогородка крупное ДТП с тяжело травмированными. Виновник ДТП по предварительной информации судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена тоже судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в карете скорой помощи пытается покинуть место преступления", - написал народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.
По словам Мосийчука, местные водители заблокировали автомобиль скорой помощи.
Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, судья, находясь за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок.
Водитель Renault госпитализирован с травмами позвоночника.
"Судья же вел себя сначала довольно нормально (если можно так сказать), прошел тест на приборе Драгер, который показал 1,52 промилле. После того, как на место приехала жена господина судьи, тоже судья - Усатова Ирина Анатольевна (Соломенский районный суд), он начал "резко болеть", хотя врачи скорой, которые приезжали сначала на место происшествия, лишь констатировали сильное алкогольное опьянение. Жена судьи вызвала ему еще одну скорую, которую со "смертельно больным" судьей заблокировали неравнодушные местные жители и долгое время не давали уехать с места ДТП", - говорится в сообщении.
А этих фиксаторов было разработано уйма и потрачены миллионы гривен Украинских Граждан-налохоплательщиков .
ГАИ представила новый комплекс фиксации нарушений ПДД В ГАИ представили новый аппаратно-программный комплекс по выявлению и фиксации нарушений ПДД, а также контролю за проезжающим транспортом.Источник: https://www.autocentre.ua/avtopravo/politsiya/gai-predstavila-novyy-kompleks-fiksatsii-narusheniy-pdd-79399.html © Autocentre.ua
- А чч-его у в-вас машина с д. дв-вумя рулями и д.в-вумя водителям-ми-и?...
Ему в ответ:
- А к-ка-кого это "хрена" вы, менты, м-мою м-маш-шину ок-кружаете?"
Хорошо, что он по встречной 50 ехал, наверное... Мустанг, кстати, нищебродский. На таком только в ПГТ за добавкой ездить.
Из разбирательства по этому делу через месяц:
А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь
Если вспомнишь меня забудь
А вернешься меня здесь нет
Надо признать, что пофессиональный уровень езды пьяными за рулем среди сотрудников МВД и СБУ значительно вырос. Возможно, помогло ограничение в 50 км или частичный автопилот на новых авто премиум-класса.
А вот судейский корпус заметно отстает. Выпил 0.5 водки и сразу ДТП. Дилетанты. Я бы на коллегии обсудил эту проблему и провел несколько дополнительных выездных алкосеминаров. Стыдно товарищи судьи!
По совету друзей решил открыть Алкошколу для сотрудников силовых структур, чиновников среднего ранга, судей и членов их семей.
Уровни сложности:
1. Бухой
2. Синий
3. В г@вно
4. Я счас Авакову позвоню
5. Я Аваков
В якій Голова ГПУ має дружиною Депутата ВР?
В якій один "суддя" чоловік, дружина другого "судді"?
В якій син прокурора, судді, зав лікарні і.т.д - мажори?
Що тут скажеш?