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 Пьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи. ФОТО

На Житомирской трассе в Киеве пьяный судья Киево-Святошинского суда устроил масштабное ДТП, в результате которого тяжело пострадал мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ мо ссылкой на Фейсбук нардепа Игоря Мосийчука.

"Сейчас на повороте с Житомирской трассы на село Белогородка крупное ДТП с тяжело травмированными. Виновник ДТП по предварительной информации судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена тоже судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в карете скорой помощи пытается покинуть место преступления", - написал народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Пьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи 01

По словам Мосийчука, местные водители заблокировали автомобиль скорой помощи.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, судья, находясь за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок.

Пьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи 02

Водитель Renault госпитализирован с травмами позвоночника.

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"Судья же вел себя сначала довольно нормально (если можно так сказать), прошел тест на приборе Драгер, который показал 1,52 промилле. После того, как на место приехала жена господина судьи, тоже судья - Усатова Ирина Анатольевна (Соломенский районный суд), он начал "резко болеть", хотя врачи скорой, которые приезжали сначала на место происшествия, лишь констатировали сильное алкогольное опьянение. Жена судьи вызвала ему еще одну скорую, которую со "смертельно больным" судьей заблокировали неравнодушные местные жители и долгое время не давали уехать с места ДТП", - говорится в сообщении.

Пьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи 03
Пьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи 04
Пьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи 05

Источник: https://censor.net.ua/p3042681
 
 
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По сообщению пресцентра ГПУ: Вчера в 2 часа ночи в подземном переходе на Майдане Незалежности совершенно трезвый прокурор на Лексусе аж двухлетней давности совершил случайный наезд на группу пьяных и агрессивных студентов, перебегавших дорогу на запрещающий знак светофора.
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От разухабились студиозузы!Обнаглели совсем.Нельзя суперчестному прокурору поздней ноченькой с ветерком прокатиться...
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Їбучі мосійчуки. Нам потрібні не нові закони, а механізм при якому існуючі будуть виконуватись. Бо п'яний суддя що по старому, що по новому закону не буде нести відповідальність.
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Каждый божий день подтверждает тот скепсис, который был перед принятием Закона по ужесточению наказаний при нарушении ПДД в Украине - чхать хотела на эти 50 км/час в городе и на увеличенные штрафы вся эта мерзота - народные депутаты, мажоры, прокуроры, судьи и т.п. Они твердо знают, что они "отмажутся! Вчера по "ящику" на "1+1" журналисты с милицейским "феном" поснимали движение на Крещатике и на пр. Победы - со скоростью до 50 км/час ехала только их машина. Все мчались, как и до принятия этого грозного Закона. А полиция отвечает, что она никого пока не останавливает потому, что нет средств фиксации скорости. Тогда зачем вводили в действие Закон с 1.01.18? Пока не будут реально отбирать права и сажать за езду на красный и пьянку, независимо от ранга, толку не будет. А, если "самые справедливые украинские суды", будут продолжать "отмазывать" этих небожителей, то это в итоге приведет к реальным массовым самосудам, примеры которых уже начали на дорогах проявляться.
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И что? Через неделю-другую об этом случае просто перестанут говорить. Они останутся безнаказанными. Сомневаетесь? Ладно, попробую убедить. Вы что-нибудь внятное знаете про бриллиантовых прокуроров? Как там у них? Не знаете? Так отож бо й воно.
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Куда делись эти приборы и где средства - потраченные на них (вопрос).
А этих фиксаторов было разработано уйма и потрачены миллионы гривен Украинских Граждан-налохоплательщиков .
ГАИ представила новый комплекс фиксации нарушений ПДД В ГАИ представили новый аппаратно-программный комплекс по выявлению и фиксации нарушений ПДД, а также контролю за проезжающим транспортом.Источник: https://www.autocentre.ua/avtopravo/politsiya/gai-predstavila-novyy-kompleks-fiksatsii-narusheniy-pdd-79399.html © Autocentre.uaП'яний суддя влаштував ДТП під Києвом і намагався сховатися в машині швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1897
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на Бориспольскій трасі колись такі висіли, коли ще листи щастя розсилали, пісоя того як таких листів прийшло різним начальникам, то їх познімали, камери, я маю на увазі.
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знаете, вот о каком правосудии можно говорить если эту новость комментирует и рассусоливает о законотворчестве г-н Мосийчук!!! на нем негде ставить клеймо, на видео он берет взятку, а доказать прокуратура не могЁт и суд отпустил! и мы ждем правосудия для чинуш??? так там принцип- ты мИне, я тИбе... все увеличенные штрафы за скорость и иные нарушения ПДД будут платить лохи из обычных граждан, а те все порешают
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Чего вы всполошились? Ведь очевидно-же,что виноват водитель "рено" потому ,что перекрыл путь "правосудию")
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Любой государственный служащий обязан служить примером выполнения законов страны для своих сограждан. Тем более судья! Во многих странах чиновники несут двойную ответственность за нарушение законов. Так и должно быть! Если государственный чиновник нарушает закон то его чему то не тому учили в университете и университет обязан отозвать диплом выданный по ошибке. Так и поступают в Британии особенно в случае коррупции... Потому и живут британцы достойно...
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А мы смеёмся над американским судьёй,который сам себе выписал штраф за превышение скорости.....
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Я много лет прожил в Британии. И мне не смешно.
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мосийчук уже метит на место антонины или зоряна? Еще один советник выискался, или консультант...
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каждый депутат должен иметь судимость или хотябы ранение.
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Или хотя бы травму головы. Желательно в детстве.
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этого судейского нада вешать на суку - а то начнет бегать как заяц)))
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И это новость? Это - статистика! Вот если бы "Трезвый судья устроил ДТП, после чего возместил пострадавшим материальный и моральный ущерб, а затем повесился" - вот это была бы новость.
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А вообще можно посочувствовать водителю "рено". Он нарвался сразу на двух судей,а это минимум 10 лет с конфискацией и то,если раскается и признает вину в том ,что не уступил судье на встречке.
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Может я и не прав,может жестоко, но мне кажется что нужно всех до единого судей, прокуроров...........Иначе это будет длиться вечно.
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Опять в новостях корумпированные судьи-убийцы с невменяемой зарплатой и депутатской неприкосновенностью, этих сук сразу-же нужно вешать на ближайшем столбе, еще до приезда полиции!!
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"люстрация", "жити по-новому" и "реформы" в одном флаконе
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Что за судья такой бедный на древнем мустанге?
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Шо тваріцца! Раби вже почали на панів наїжжати.)))
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С утра это в новостях было. Люди не выпустили судью. Судья вызвал себе скорую. Но скорая увезла пострадавшего.
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"Кому "ковы" куём, того в "ковачи" берём..."? Это анекдот напоминает старый: "Стоит пьяный ГАИшник на дороге. Останавливает машину, подходит. Спрашивает:
- А чч-его у в-вас машина с д. дв-вумя рулями и д.в-вумя водителям-ми-и?...
Ему в ответ:
- А к-ка-кого это "хрена" вы, менты, м-мою м-маш-шину ок-кружаете?"
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Рауль Чилачава

Хорошо, что он по встречной 50 ехал, наверное... Мустанг, кстати, нищебродский. На таком только в ПГТ за добавкой ездить.
Из разбирательства по этому делу через месяц:
А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь
Если вспомнишь меня забудь
А вернешься меня здесь нет
Надо признать, что пофессиональный уровень езды пьяными за рулем среди сотрудников МВД и СБУ значительно вырос. Возможно, помогло ограничение в 50 км или частичный автопилот на новых авто премиум-класса.
А вот судейский корпус заметно отстает. Выпил 0.5 водки и сразу ДТП. Дилетанты. Я бы на коллегии обсудил эту проблему и провел несколько дополнительных выездных алкосеминаров. Стыдно товарищи судьи!
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Рауль Чилачава
По совету друзей решил открыть Алкошколу для сотрудников силовых структур, чиновников среднего ранга, судей и членов их семей.
Уровни сложности:
1. Бухой
2. Синий
3. В г@вно

4. Я счас Авакову позвоню
5. Я Аваков
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Каждый судья должен постоянно чувствовать это своим затылком...
П'яний суддя влаштував ДТП під Києвом і намагався сховатися в машині швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 5183
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Чи є така Країна:
В якій Голова ГПУ має дружиною Депутата ВР?
В якій один "суддя" чоловік, дружина другого "судді"?
В якій син прокурора, судді, зав лікарні і.т.д - мажори?
Що тут скажеш?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи. ФОТО
 
 
 
 
 
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