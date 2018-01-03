 Пьяный судья устроил ДТП под Киевом и пытался скрыться в машине скорой помощи. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ мо ссылкой на Фейсбук нардепа Игоря Мосийчука.

"Сейчас на повороте с Житомирской трассы на село Белогородка крупное ДТП с тяжело травмированными. Виновник ДТП по предварительной информации судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена тоже судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в карете скорой помощи пытается покинуть место преступления", - написал народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

По словам Мосийчука, местные водители заблокировали автомобиль скорой помощи.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, судья, находясь за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок.

Водитель Renault госпитализирован с травмами позвоночника.

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"Судья же вел себя сначала довольно нормально (если можно так сказать), прошел тест на приборе Драгер, который показал 1,52 промилле. После того, как на место приехала жена господина судьи, тоже судья - Усатова Ирина Анатольевна (Соломенский районный суд), он начал "резко болеть", хотя врачи скорой, которые приезжали сначала на место происшествия, лишь констатировали сильное алкогольное опьянение. Жена судьи вызвала ему еще одну скорую, которую со "смертельно больным" судьей заблокировали неравнодушные местные жители и долгое время не давали уехать с места ДТП", - говорится в сообщении.





