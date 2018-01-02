 Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в микрорайоне Киева. ФОТО

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

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По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров троллейбуса высадили на остановке общественного транспорта.

По предварительной информации, возгорание возникло в центре троллейбуса в так называемой "гармошке".

Огонь ликвидировали пожарные, повреждениям подвергся салон троллейбуса. Причины возгорания устанавливаются.

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