 Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в микрорайоне Киева. ФОТО

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров троллейбуса высадили на остановке общественного транспорта.
По предварительной информации, возгорание возникло в центре троллейбуса в так называемой "гармошке".
Огонь ликвидировали пожарные, повреждениям подвергся салон троллейбуса. Причины возгорания устанавливаются.
24-Веник -Оболонь,,37- Лисовая-Троещина,35 -Дорогожичі..есть такие тралики...немного но есть
біли такие ..желто-красніе..даже на Крещатик 18 такой ездил
им лет немного - но увы горят как костер
чи тільки я?
я буду у віках славити славних тролейбусобудівників з енгельсівщини
просто псіхую, що рідні тролейбусобудівники обісралися
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полная ложь. Никого не станеться оскаржать так имя, ну разве идиот. Значит вьі бот.
полиш це недостойне заняття, і ти відчуєш щиру й неприйдешню любов до киян
Словно юная гейша
Извивается бабка -
Кондуктор трамвая.
де стрімкі потоки-ріки,
троликів там, геть, нема...
но ни к танке, ни к хокку, ни к стишкам порошкам-пирожкам (юмористическим миниатюркам)
это не имеет отношения
это просто мини-прикольчики для понимающих намек на юмор (не более того)
спасибо.
"Гармошка" больное местое в любом електоприборе. Как телефон слайдер, шлейф..не не слышали.
Еще до 400-т комментов раздуйте тему.