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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15130) пожар (2947) транспорт (1134)

 Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в микрорайоне Киева. ФОТО

Возгорание произошло в троллейбусе №37, который следовал до станции метро "Лесная".

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

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По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров троллейбуса высадили на остановке общественного транспорта.

По предварительной информации, возгорание возникло в центре троллейбуса в так называемой "гармошке".

Огонь ликвидировали пожарные, повреждениям подвергся салон троллейбуса. Причины возгорания устанавливаются.

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Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в микрорайоне Киева 01
Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в микрорайоне Киева 02

Источник: https://censor.net.ua/p3042631
 
 
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О, эти довоенные зеленые троллейбусы это нечто, неудивительно такое
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Нормальные троллейбусы, только крыльев не хватает.
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ого, не знал таких подробностей, судя по внешнему виду я думал их еще при царе горохе сочинили
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Он когда был новый, то неплохой. Эксплуатация пошла с 1996 года, но реальная себестоимость была громадная. В это время завод не имел работы и взялся делать вручную троллейбусы по цене самолёта.
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капец 0 оно железа имеет на субмарину и цена такая же
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Узбек из Крыжополя не в курсе, что перед Вами не хлам, а, уродище , выпущенное сравнительно недавно заводом Антонова под названием "Киевский троллейбус". То, что он называет 26 летним хламом в Киеве давно уже нет. Ибо это были чешские Шкоды и румынские ДАФы
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Вот тлі и прокололся. Тьі не киевлянин.
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Да! Я посыпал голову пеплом и порвал свою самаркандскую прописку. Расскажи как в 1991 году, причем 1 января рассекали по Киеву эти уродища эпохи Омэльчэнка. Да! И я тебя предупреждал, что буду гонять тебя по троллейбусах, раз в трамваях ишаковед не очень. Итак, внимание вопрос, на который ответит любой коренной киянин и сядет на жопу крыжопольский турыст. На площади Хмельницкого была конечная остановка двух троллейбусных маршрутов. Чем они отличались от ВСЕХ остальных?
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Пока не извинишься, то разговора не будет.
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Слив засчитан, узбек? Или еще подсказку кроме того, что они 2-й и 12-й?
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Во дым у каракалпака прет. Ладно. Дам подсказку. Их номера маршрутов 2-й и 12-й. Дальше сам шуруй по тырнету, "киевлянин"
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То, что он называет 26 летним хламом в Киеве давно уже нет.(C)

24-Веник -Оболонь,,37- Лисовая-Троещина,35 -Дорогожичі..есть такие тралики...немного но есть
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Шкоды? ДАФы , которые с гармошками? Ихтамнет Тролейбус із пасажирами загорівся на ходу в мікрорайоні Києва - Цензор.НЕТ 3811
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Да да. Редкое убожество. Но в момент распада совка и ранней независимости, т. е. 26 лет назад их еще и не пахло
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Вот ты и прокололся. Буду тебя регулярно этим тыкать.
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Кеянин из Крыжополя! Ждем ответ на очень простой вопрос о киевских троллейбусах
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Ту ту, порохобот. Опять двойка. Давай я тебе вышлю историю движения киевского электротранспорта? Какое у тебя отделение Новой почты Крыжополя?
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хз..чесно? не помню..мож и не біло
біли такие ..желто-красніе..даже на Крещатик 18 такой ездил
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20-й по Хрешатику ездил. А Восемнадцатый и сейчас ездит по своему "советскому" маршруту, его продлили на 100 метров с другой стороны , на площади ШевченкоТролейбус із пасажирами загорівся на ходу в мікрорайоні Києва - Цензор.НЕТ 5040
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18...да..они сейчас разворот делают не на клумбе...а уходят в отстойник за интитутом Ендокринологии
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Я Вас дополню. 11-й, 43-й, 45-й. Но это все Антоновы, в основном дебильного зеленого цвета, а не музыкальные шкоды (вспоминайте) и горючие румынские чудища
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1996 плюс 27 равно 2023. Это по какому летоисчеслению? По каракалпакскому?
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Кажется, это троллейбусы К12, если не ошибаюсь. В свое время, был выпущен опытный экземпляр на "Авианте". Дескать, троллейбус с алюминиевым кузовом и т.д. Столько было пиару, затем выпустили довольно много их, а потом .... В общем, забыли!
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в днепре их делали
им лет немного - но увы горят как костер
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Новость охренительная-Цензору зачет!!!! Я если б не узнал об этом то наверное не спал бы сегодня.....Еще сегодня вечером у соседа моего сарай сгорел....на случай если кто не знает......
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срочно высылайте эту новость в Вашингтон пост!
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Этот тролейбусс 1990 года выпуска изготовлен на заводе Антонова. Собирали их вручную. Маршрут от конца Троещины до м. Лисова.
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Салам алейкум тебе,старик! С Новым Годом! Троллейбус старый конечно....но новость лишняя согласись!!!! нам забивают голову ненужным мусором.....обидно.....
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Ва алейкум ас-салам! Про новость не мне судить. Есть Админы и это их компетенция.
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ну не рассказывать же цензору про смерть тирану в иране - он же плохо кончит 0 а бутузов лишится теплого местечка
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Какой еще, нахрен 90го??? Начала 90х! Именно начала девяностых, но не ранее!
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Розробка 1990. Реальна експлуатація пішла десь з 1996 року. Дослідні зразки я бачив значно раніше.
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Ні! Моя знайома у свій час їх на Антонова робила! Там на тролейбусі є емблема заводу Антонова.
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то давай разом вибачимось перед гарними хлопцями з Енгельсу?
чи тільки я?
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Я про Енгельс не писав. Нижче тобі дав модель тролейбусу.
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не переймайся
я буду у віках славити славних тролейбусобудівників з енгельсівщини
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х.з.
просто псіхую, що рідні тролейбусобудівники обісралися
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Так він реально багато витримав. Мінімум 20 років їздить.
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наш тролейбус має і через 100 років добути енергію (з чого там можна буде добути через 100 років), завестися, нагодувати людей після роботи смачною їжею, підлікувати, розважити, і розв езти по домівках
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К12 «Киевский» - одна из моделей киевских троллейбусов, эксплуатация которых началась в 1996 году. Троллейбус разработан АНТК им. О. К. Антонова в начале 1990-х гг. Изготавливались киевским заводом «Авиант» и АНТК им. О. К. Антонова в 1993-2006 годах
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Вам человеческим языком объясняют!!! Это действительно троллейбусы завода им. Антонова. С кузовом из алюминия! Кстати, Энгельс ничего подобного не делал, и не делает.
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Это один из последних таких троллейбусов в Киеве, уймитесь ольгинцы.
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Угода восстановят друзей, то вас удалю!
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Буду Вам очень признателен, самозванец, у настоящего Хасана два "L" в Алли, хотя для самой тупой сегодня орган-и-зацией как бы Г это мелочи, они не знают что "дружба" закреплена ещё Твитером и ФБ Тролейбус із пасажирами загорівся на ходу в мікрорайоні Києва - Цензор.НЕТ 7467
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Прошу бробачення потомки кєгєбистов руцкие бОты Твиттер конечно 2-т Тролейбус із пасажирами загорівся на ходу в мікрорайоні Києва - Цензор.НЕТ 1073
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Вот вы и проводились. Там я не пишу и вас в друзья не вносил. Короче, вы бот.
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настоящего Хасана два "L" в Алли

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Полная ложь. Никого не станеться оскаржать так имя, ну разве идиот. Значит вьі бот.
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Ему не хотел отвечать а тебе пишу! Ты мне друг уже не первый год и никогда в твоем нике не было 2 "L"!!! Все кто тебя знает-подтвердят!!!!
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Ага. С дюжину думаю. Ну просто очень много.
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Меньше старых, чем новых. Но скорее всего больше дюжины штук.
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Не смеши меня. Я за неделю таких пару штук вижу, а новых - сотню Тролейбус із пасажирами загорівся на ходу в мікрорайоні Києва - Цензор.НЕТ 6809
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Есть много новых изготовленных на ЛАЗе.
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Ага, а те пассажиры, что горели в этом троллейбусе о новых троллейбусах что либо знают?
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А в Киеве новых троллейбусов - пруд-пруди!
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я про то что киевлян не любят старые троллейбусы......а на новые троллейбусы деньги не могли украсть-в Украине коррупции нет!
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Точно не любят. Но садятся на первое, что подошло к остановке.
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то від постійного грізання дуп
полиш це недостойне заняття, і ти відчуєш щиру й неприйдешню любов до киян
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***хокку (почти)
Словно юная гейша
Извивается бабка -
Кондуктор трамвая.

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там, де гори-полонини,
де стрімкі потоки-ріки,
троликів там, геть, нема...
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правильно танка
но ни к танке, ни к хокку, ни к стишкам порошкам-пирожкам (юмористическим миниатюркам)
это не имеет отношения
это просто мини-прикольчики для понимающих намек на юмор (не более того)
спасибо.
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Все просто. Ехал какой-то ватник и читал новости в газете Комсомольская правда, а там про вчерашний марш писали, вот и поджег чисто физиологически)
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Капец страсти..
"Гармошка" больное местое в любом електоприборе. Как телефон слайдер, шлейф..не не слышали.
Еще до 400-т комментов раздуйте тему.
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Было такое, что этот троллейбус на маршруте разорвался по гармошке.
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Были. Желтого цвета и вонючие внутри.
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Ничего позитивного в Украине не осталось. Изо дня в день только и читаешь, что там то произошла очередная авария, в АТО погибло столько вояк, где то что то обвалилось, кого то где то убили и вечная, нескончаемая брехня Парашенко с Гросей. С этой властью страна превратилась папуаскую банановую страну с полным беспределом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТроллейбус с пассажирами загорелся на ходу в микрорайоне Киева. ФОТО
 
 
 
 
 
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