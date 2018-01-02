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 Трое молодых людей умерли на Луганщине при невыясненных обстоятельствах, - Нацполиция. ФОТО

В Сватово Луганской области при неустановленных обстоятельствах скончались трое молодых людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

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О телах 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня сообщил знакомый, который сегодня, 2 января, обнаружил их тела в доме, где они праздновали Новый год.

"Сегодня в Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в одном из домов по ул. Первомайская - Набережная обнаружены тела 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня. На месте происшествия полицейские установили, что компания праздновала в доме Новый год. Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме и в ночь на второе января. После обеда компанию посетил знакомый, который обнаружил бездыханные тела товарищей и вызвал скорую медицинскую помощь", - сообщила Погукай.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Окончательный вывод о причинах смерти будет получен после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Трое молодых людей умерли на Луганщине при невыясненных обстоятельствах, - Нацполиция 01
Трое молодых людей умерли на Луганщине при невыясненных обстоятельствах, - Нацполиция 02

Трое молодых людей умерли на Луганщине при невыясненных обстоятельствах, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3042623
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое молодых людей умерли на Луганщине при невыясненных обстоятельствах, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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