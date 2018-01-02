 "Чарльз Линч": митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Люди требуют в кратчайшие сроки расследовать преступление и создать общую с активистами группу для совместного расследования.
Митингующие держат плакаты с надписями "Вынесите приговор себе", "Чарльз Линч", "Или мы построим честные правила игры или нас уничтожат", "Авакова с псевдореформами вон!".
К протестующим вышел руководитель следственной группы, начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов, который пообещал, что если преступление не будет расследовано за две недели, то он подаст в отставку.
Некоторые митингующие доволь агрессивно реагировали на выступление Ценова
Протестующие требуют предоставить охрану дочери убитой Ирины Ноздровской, а также, чтобы дело расследовали киевские следователи. Они также возмущены, что следователи прежде всего вызвали на допрос бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева, а не отца Дмитрия Россошанского, который угрожал Ирине.
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Ценов заявил, что сейчас ведутся следственные действия, и он ничего не может сообщить относительно допроса отца Россошанского.
Ценов также пообещал, что сегодня вечером вернут автомобиль Сергееву, который был изъят.
Сейчас инициативная группа активистов зашла в здание Главного управления Нацполиции Киевской области.
Подруга Ноздровской подтвердила, что Ирине поступали угрозы
Видео "Радио Свобода".
Некоторые митингующие предлагают собравшимся идти под Генпрокуратуру и требовать встречи с Генпрокурором Юрием Луценко, другие предлагают не уходить из под здания Главного управления Нацполиции Киевской области.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. Открыто производство по факту умышленного убийства.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
"Каждый день в Украине совершаются убийства, да это проблема нашего общества, но не могу припомнить, чтобы где-то, на второй день после нахождения тела, вот такие были митинги.... и главное было бы ТВ, прямые трансляции, профи ораторы с агрессивными призывами к отставкам и т.д.2
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Или мы построим честные правила игры, или мы вас уничтожим!