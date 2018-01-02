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 "Чарльз Линч": митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки. ФОТОрепортаж

Более 300 человек собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки Ирины Ноздровской.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Люди требуют в кратчайшие сроки расследовать преступление и создать общую с активистами группу для совместного расследования.

Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 01

Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 02Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 03

Митингующие держат плакаты с надписями "Вынесите приговор себе", "Чарльз Линч", "Или мы построим честные правила игры или нас уничтожат", "Авакова с псевдореформами вон!". 

Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 04
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 05

К протестующим вышел руководитель следственной группы, начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов, который пообещал, что если преступление не будет расследовано за две недели, то он подаст в отставку. 

Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 06

Некоторые митингующие доволь агрессивно реагировали на выступление Ценова 

Протестующие требуют предоставить охрану дочери убитой Ирины Ноздровской, а также, чтобы дело расследовали киевские следователи. Они также возмущены, что следователи прежде всего вызвали на допрос бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева, а не отца Дмитрия Россошанского, который угрожал Ирине. 

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Ценов заявил, что сейчас ведутся следственные действия, и он ничего не может сообщить относительно допроса отца Россошанского.

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Ценов также пообещал, что сегодня вечером вернут автомобиль Сергееву, который был изъят. 

Сейчас инициативная группа активистов зашла в здание Главного управления Нацполиции Киевской области. 

Подруга Ноздровской подтвердила, что Ирине поступали угрозы

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Видео "Радио Свобода".

Некоторые митингующие предлагают собравшимся идти под Генпрокуратуру и требовать встречи с Генпрокурором Юрием Луценко, другие предлагают не уходить из под здания Главного управления Нацполиции Киевской области.

Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 07
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 08
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 09
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 10
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 11
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 12
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 13

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Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 14
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 15
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 16
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 17
Чарльз Линч: митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки 18

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. Открыто производство по факту умышленного убийства.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

Источник: https://censor.net.ua/p3042581
 
 
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Всё к тому идёт. Суды Линча - это лишь вопрос времени, прецеденты уже есть и становится их всё больше. Коллапс судебной системе уже всем виден, как небоскрёб в деревне. Согласны ли люди жить в таком "сомали" - вот вопрос.
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Как то медленно идет. Вон в Харькове отрубили голову судье и членам его семьи, так полиция не то что убийц, головы до сих пор не нашла.
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ану хоч один "прицедент" в студію ...сученя забило п'ятьх людей у Харкові і що ...може хто іпало сосці начистив ?
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Пока судьи ,выносящие неправомерные решения,не будут нести ответственность, с щапретом в дальнейшем занимать эту должность,ни хера в Украине не изменится!
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А новая "рехформа" разве предусматривает ответственность судей? Насколько показали последние события с Саакашвили, так ответственность наступает только для тех судей, которые исполняют закон, а не преступают. Это сигнал всем, как говорится.
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Зверніть увагу на обличчя мітингарів і на обличчя пана Ценова.. Прірва між народом і владою..
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я насамперед звернула увагу на фігуру пана Ценова та не знайшла серед мітингарів на світлинах жодного, хто б міг конкурувати за обсягами талії.
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Киевляне вошли в здание областной полиции, люди прибывают, Рюкзякян выставил Ценова, который стандартными фразами пытается дело замять...обстановка накаляется. ВРАДИЕВКА 2 ????
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Опять зрадой@бы бунтуют "Чарльз Линч": митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки - Цензор.НЕТ 24
"Каждый день в Украине совершаются убийства, да это проблема нашего общества, но не могу припомнить, чтобы где-то, на второй день после нахождения тела, вот такие были митинги.... и главное было бы ТВ, прямые трансляции, профи ораторы с агрессивными призывами к отставкам и т.д.2
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на второй день после нахождения тела, через неделю после угроз Ноздровской, через две недели после того как отпустили Крысина, через два месяца после ДТП зайцевой в Харькове, через год после того как Пашинскй стрелял в человека. Многое пропустил.
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..."Или мы построим честные правила игры или нас уничтожат" - крайне не верная сентенция.
'''''
Или мы построим честные правила игры, или мы вас уничтожим!
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Очередная кацапская провокация против власти.
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Глупенькие люди не понимают,что банда воров находящаяся у власти ничего расследовать не будет ....
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А почему молчит Собаковская Свора ТАРЕЛКОЛИЗОВ? А где муж - алкаш Кухарки 3 го тысячелетия?
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...от і весь ваш Лінч ...Под стенами полиции в Киеве участник митинга из-за убийства Ирины Ноздровской напал на главу областной полиции Дмитрия Ценова. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Ценов вышел к разъяренным протестующим, которые недовольны, что полиция ведет расследование в сторону обвинения в убийстве бывшего жениха Ирины, а не племянника председателя Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского, которого она хотела посадить за смертельное ДТП.На Ценова с кулаками бросился неизвестный мужчина с митинга. Он успел схватить главу полиции Киевской области за рубашку и несколько раз толкнуть. Потом его оттеснили.Полицейский с митинга не ушел, а остался отчитываться дальше. Он пообещал взять дело на личный контроль и отчитаться уже через 2 недели...
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Вообщем украинцам что бы выжить и не потерять достоинство нужно создавать тейпы (кланы, сообщества) по примеру Кавказа или Сицилии... Возродить наконец институт личной мести.... По другому никак...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Чарльз Линч": митингующие в Киеве требуют расследовать убийство Ноздровской в кратчайшие сроки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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