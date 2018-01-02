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Все про:ДТП (4593) Киев (15126)

 "Так гахнуло, что девочка от меня убежала": на Крещатике автомобиль "Audi" от удара опрокинулся на крышу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В центре Киева 1 января около 23:00 на улице Крещатик столкнулись две легковушки. После удара "Audi" перевернулась.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

Так гахнуло, что девочка от меня убежала: на Крещатике автомобиль Audi от удара опрокинулся на крышу 01

"Произошло лобовое столкновение с опрокидыванием. "Audi" ехала с Бессарабской площади, а Ford Focus - с Европейской площади. Как так случилось — неизвестно. Никто толком не может ничего объяснить", — рассказал инспектор патрульной полиции Владимир Матвиенко.

Так гахнуло, что девочка от меня убежала: на Крещатике автомобиль Audi от удара опрокинулся на крышу 02

"Скорая" забрала женщину-пассажира "Audi" с сотрясением головного мозга.

Так гахнуло, что девочка от меня убежала: на Крещатике автомобиль Audi от удара опрокинулся на крышу 03

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Так гахнуло, что девочка от меня убежала: на Крещатике автомобиль Audi от удара опрокинулся на крышу 04

Водитель перевернутого автомобиля отделался небольшой травмой ноги и шоком.

Так гахнуло, что девочка от меня убежала: на Крещатике автомобиль Audi от удара опрокинулся на крышу 05

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Так гахнуло, что девочка от меня убежала: на Крещатике автомобиль Audi от удара опрокинулся на крышу 06

Несколько свидетелей рассказали, что "Ford Focus" двигался не с Европейской площади, а со стороны улицы Михайловской. И на горевший для "Audi" зеленый свет тот не пропустил ее. Сам же Александр, водитель опрокинутой машины, из-за шока не помнит, с какой стороны ехал "Ford Focus".

Источник: https://censor.net.ua/p3042567
 
 
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Как там.....50 км\час в городе говорите?Ну да, конечно.
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такая же "реформа" как и остальные 145
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для дурака никакой закон не писан, так , разве что в цензор настрочить какую блевотину.
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по тебе заметно
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Не надо. Тогда машины будут улетать за полкилометра как резиновые авто в NFS.
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Просто аваков под резонансные ДТП протягивает нужные ему законы.
Вся эта шайка считает себя офигенно хитрыми и ловкими, а народ - дураками.
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Всё верно,только подобное делает не только Аваков,и не только под ДТП. Одновременно с тем,виновники всех этих резонансных правонарушений не несут никакого наказания,недавний пример с Крысиным и тем же мажором-гонщиком Толстошеевым тому доказательство. Сейчас вон убили эту юристку, вангую что будет так же как ни прискорбно это говорить.
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Та робiть вже 4 км/год, якщо мiзкiв нема.

Чи до вас не доходить, що у ДТП потрапляють зовсiм не тi, хто їде 60 км/год на зелене свiтло, а кретини, що їдуть 120 на червоне??
Нащо робити цi дебiльнi обмеження у 50, 40, 30 для законослухняних громадян?? Щоб бiльше було порушникiв??
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Это в болградском и измаильском районах такая фишка раньше была и каждом селе где знак мусора с радаром
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Это потому, что не еще на вступила в силу 156 рехворма предполагающая автоматическую фото/видео фиксацию нарушений скорости.

PS Однако я в упор не понимаю, что мешало делать такую фиксацию нарушений скорости при ограничении 60км/ч (наверное просто было бы на 1 рехформу меньше)
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Мешали всякие нарушители питарасы котрые через продажные суды оспаривали законность фотофиксации нарушений, мол нарушение прав челавека..............
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Даже по словам Авака на установку этих видеокамер надо 1,5 миллиарда вечно зеленых. А не фига ,что в стране война идет и на 1,5 лярда нууууууу очень до хера жизненно важной на фронт техники приобрести можно . К примеру тех же F-35 15 штук получится , а этого хватит , что бы Раша авиацию если не умножить на ноль , то точно серьезно прорядить , а остальное ПВО легко бы добило.
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просто чувак был не в курсах новых Правил)
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Да он вообще не в курсах что есть правила.
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Як не знають що толком сталося? Дивно. Ви що не зрозуміли, що за кермом була жінка!
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Статистически, женщины за рулём совершают меньше нарушений. Они более осторожны в жизни в целом, и так же ведут себя как водители.
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Отдельную статистику аварийности среди женщин и среди мужчин в студию. Подчеркиваю ОТДЕЛЬНУЮ!!!
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Шо Вы хотите от организма, которого всю жизнь возят по встречке?
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в общей массе да, но по той же статистике они лидеры в % соотношении к тяжким ДТП.
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Так в общей массе их и меньше, поэтому статистика типа лучше. Для адекватной оценки надо брать отдельную статистику: процент аварийности среди водителей женщин и процент аварийности среди водителей мужчин. Если взять просто общий процент аварийности и смотреть сколько аварий в нем совершено женщинами, то ясен хрен, что их будет меньше поскольку меньше женщин водителей.

PS Но сильно катить бочку на женщин тоже не стоит. В отдельных случаях они действительно водят лучше - это касается монотонного движения в однородном скоростном потоке без резкого маневрирования другого транспорта....И если вдруг "вражеская" машина окажется не там где женщина привыкла, то она с большой долей вероятности сделает лажу. Мужчина наоборот может сделать лажу в совершенно монотонном потоке где ничего делать вообще не нужно было - только держать педаль. Для мужчины стресс монотонность, для женщины -нестандартная ситуация
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"Так гахнуло, що дівчинка від мене втекла": на Хрещатику автомобіль Audi від удару перекинувся на дах - Цензор.НЕТ 2823 Ух ты, а я то думаю, что это меня так в пробках бесит "Так гахнуло, що дівчинка від мене втекла": на Хрещатику автомобіль Audi від удару перекинувся на дах - Цензор.НЕТ 7300
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Бабьё нарушает чаще и ездят менее аккуратно,всё это мифы.А в экстремальной ситуации вообще руль бросают часто
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Графіки в дупу, як водій заявляю- жінка за кермом- то апокаліпсис.
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Значит, она просто купила права, как Зайцева.
В Австралии это абсолютно исключено.
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в основном исполняют на дорогах как раз мужики
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пора поліції братись за роботу...
і з євробляхами порядок теж треба навести...
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судя по последним событиям авакава надо садить в тюрьму чтобы сберечь его никчемную жизнь иначе будут им суды Линча
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А причём Аваков к несущимся в городе как с члена сорвавшихся?
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достали уже защитники евроблях, контрабандисты херовы
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Мы же в Европу идем? Так почему там за 100 евро ЗАКОНННО можно оформить ввезенный б/у автомобиль, а здесь заставляют в три раза больше заплатить, от суммы покупки?
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В Шепетовке, Хмельницкая об. вчера, некто Равский, сбил насмерть женщину с коляской и ребенком.
http://shepetivka.com.ua/novyny/kryminal/4154-zhakhlyva-dtp-stalas-nepodalik-tsumu.html
Машина на еврономерах. Про то, что этот - типок криминальный авторитет - уже много дней летал по городу, при попустительстве местных властей и про то, что недели 4 назад избил подростков на ЖД вокзале, а приехавшие менты только руку ему пожали и уехали - можно не упоминать. А оставить только то, что машина на еврономерах - и оппа! картинка готова! Евробляхеры убивают украинцив!
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Сейчас по 112 каналу говорят что Равский убежал с места аварии)) Никто никуда не убегал, его еле вытащили из разбитой тачки и конечно же авторитета трусливо отпустили. А потом он сдался, поняв что дела херовые, видело его слишком много народу - и его оформили как поимку)) Весь город ржет с ментов и их сказок.
Как уже достали защитники своей жабы, которые вывалили дурные деньги за оформление машины и теперь в каждом коменте гадят.
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А хиба Институтская и Хрещатик пересекаются? "Так гахнуло, что девочка от меня убежала": на Крещатике автомобиль "Audi" от удара опрокинулся на крышу - Цензор.НЕТ 4354
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у него она и с пр. бандеры пересечется - когда курнет)))
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Соприкасаются . Там бетонные блоки стоят.
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Неа. Бетонные блоки стоят на пересечении Хрещатика и Небесной Сотни. Институтская вже начинается аж от Ольгинской
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Кстати, бачиш уже с техста Институтскую выкинули "Так гахнуло, що дівчинка від мене втекла": на Хрещатику автомобіль Audi від удару перекинувся на дах - Цензор.НЕТ 2684
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до сраки!
это было и будет, хоть 20 км/ч сделай...
вон, вначале века писали (Ильф и Петров) - попал под лошадь... )
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Есть ли в украине законопослушные граждане? Подходим к любой дороге и смотрим с какой скоростью едут ВСЕ! Никто не едет 50-60км/ч. Их (законопослушных) нет. И чего мы хотим?...
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фотофиксацию с почтовым уведомлением о штрафе. И срок 6 месяцев за уклонение за неуплату.
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хотят чтобы влада все сделала, чтобы они не превышали, штраф там увеличить, а про штраф можно ещё на форуме повозмущаться.
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Всегда говорил что немцы переоценены
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девочка после минета стала не девочка и убежала)))
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Почали виконувати новий закон про обмеження швидкості до 50 км і от на тобі перекидаються!!!
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нардепы бля, ограничения в 50 км\ч по Киеву не спасают, давайте, снижайте до 30 км\ч....
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тоже вариант,оставить велики и автобусы.Водителей автобусов отбирать как в космонавты
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может ли пьяный быть свидетелем ДТП? Что он там насвидетельствует?
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у нас даже мент может - даже пьяный или мертвый)))
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В центре Киева1 января около 23:00 на улиц Крещатик в столице столкнулись две легковушки. После удара "Audi" перевернулась и оказалась на крыше. Источник: https://censor.net.ua/p3042567
я понимаю новый год - но такое написать можно только под мухаморами "Так гахнуло, що дівчинка від мене втекла": на Хрещатику автомобіль Audi від удару перекинувся на дах - Цензор.НЕТ 5384

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в киеве 1 крещатик - а про 2 машину узнаем только после закусона)))
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Естественный отбор набирает обороты,только техника забугорная мешает...
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Ну, и ? Новость в том, что мудота с похмелюги очи не продрала, и за руль ухватилась? Так сам бог велел, у некоторых традиционно вообще первое число из реальности выпадает. Или еще один повод для зрады?
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В видео о ДТП из трезвых только полицейский.
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Будь внимателен - на трассе пидарас на пидарасе!
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А що, у Києві нема снігу?
От ненажери! Навіть сніг перегнали у оффшори.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Так гахнуло, что девочка от меня убежала": на Крещатике автомобиль "Audi" от удара опрокинулся на крышу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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