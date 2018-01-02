 "Так гахнуло, что девочка от меня убежала": на Крещатике автомобиль "Audi" от удара опрокинулся на крышу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

"Произошло лобовое столкновение с опрокидыванием. "Audi" ехала с Бессарабской площади, а Ford Focus - с Европейской площади. Как так случилось — неизвестно. Никто толком не может ничего объяснить", — рассказал инспектор патрульной полиции Владимир Матвиенко.

"Скорая" забрала женщину-пассажира "Audi" с сотрясением головного мозга.

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Водитель перевернутого автомобиля отделался небольшой травмой ноги и шоком.

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Несколько свидетелей рассказали, что "Ford Focus" двигался не с Европейской площади, а со стороны улицы Михайловской. И на горевший для "Audi" зеленый свет тот не пропустил ее. Сам же Александр, водитель опрокинутой машины, из-за шока не помнит, с какой стороны ехал "Ford Focus".