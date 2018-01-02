 "Так гахнуло, что девочка от меня убежала": на Крещатике автомобиль "Audi" от удара опрокинулся на крышу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.
"Произошло лобовое столкновение с опрокидыванием. "Audi" ехала с Бессарабской площади, а Ford Focus - с Европейской площади. Как так случилось — неизвестно. Никто толком не может ничего объяснить", — рассказал инспектор патрульной полиции Владимир Матвиенко.
"Скорая" забрала женщину-пассажира "Audi" с сотрясением головного мозга.
Водитель перевернутого автомобиля отделался небольшой травмой ноги и шоком.
Несколько свидетелей рассказали, что "Ford Focus" двигался не с Европейской площади, а со стороны улицы Михайловской. И на горевший для "Audi" зеленый свет тот не пропустил ее. Сам же Александр, водитель опрокинутой машины, из-за шока не помнит, с какой стороны ехал "Ford Focus".
Вся эта шайка считает себя офигенно хитрыми и ловкими, а народ - дураками.
Чи до вас не доходить, що у ДТП потрапляють зовсiм не тi, хто їде 60 км/год на зелене свiтло, а кретини, що їдуть 120 на червоне??
Нащо робити цi дебiльнi обмеження у 50, 40, 30 для законослухняних громадян?? Щоб бiльше було порушникiв??
PS Однако я в упор не понимаю, что мешало делать такую фиксацию нарушений скорости при ограничении 60км/ч (наверное просто было бы на 1 рехформу меньше)
http://www.dpti.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/112327/Males_and_Females.pdf
PS Но сильно катить бочку на женщин тоже не стоит. В отдельных случаях они действительно водят лучше - это касается монотонного движения в однородном скоростном потоке без резкого маневрирования другого транспорта....И если вдруг "вражеская" машина окажется не там где женщина привыкла, то она с большой долей вероятности сделает лажу. Мужчина наоборот может сделать лажу в совершенно монотонном потоке где ничего делать вообще не нужно было - только держать педаль. Для мужчины стресс монотонность, для женщины -нестандартная ситуация
http://www.dpti.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/112327/Males_and_Females.pdf
В Австралии это абсолютно исключено.
і з євробляхами порядок теж треба навести...
Ну бывает.
http://shepetivka.com.ua/novyny/kryminal/4154-zhakhlyva-dtp-stalas-nepodalik-tsumu.html
Машина на еврономерах. Про то, что этот - типок криминальный авторитет - уже много дней летал по городу, при попустительстве местных властей и про то, что недели 4 назад избил подростков на ЖД вокзале, а приехавшие менты только руку ему пожали и уехали - можно не упоминать. А оставить только то, что машина на еврономерах - и оппа! картинка готова! Евробляхеры убивают украинцив!
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Сейчас по 112 каналу говорят что Равский убежал с места аварии)) Никто никуда не убегал, его еле вытащили из разбитой тачки и конечно же авторитета трусливо отпустили. А потом он сдался, поняв что дела херовые, видело его слишком много народу - и его оформили как поимку)) Весь город ржет с ментов и их сказок.
Как уже достали защитники своей жабы, которые вывалили дурные деньги за оформление машины и теперь в каждом коменте гадят.
это было и будет, хоть 20 км/ч сделай...
вон, вначале века писали (Ильф и Петров) - попал под лошадь... )
я понимаю новый год - но такое написать можно только под мухаморами
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От ненажери! Навіть сніг перегнали у оффшори.