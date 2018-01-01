EN|RU|UK
Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Новый год Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
  7971  58
Все про:Днепр_город (2277) националисты (312) осквернение (30) памятник (1704)

 Националисты облили "кровью" памятник "участникам установления советской власти" в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре в ночь на 1 января активисты из националистической организации С14 облили красной краской недодекоммунизированный памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу организации в Facebook.

Смотрите также: Бюст Пушкина украли в Чернигове. ФОТО

"В новогоднюю ночь благодаря козакам С14 Днепр закровоточил памятник коммунистам-революционерам 1917-1919 годов. Тех уродов, которые сто лет назад уничтожали нашу государственность", - говорится в сообщении.

Как сообщает УНИАН, ранее, в марте 2017 года, в Днепре собирали подписи под петицией, где просили демонтировать недодекоммунизированный памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе".

По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны на левобережной части Днепра, подпадает под действие "законов о декоммунизации", однако до сих пор не демонтирован. Как ранее подтвердили в городской комиссии по вопросам декоммунизации, в Днепре остались не демонтированными около десятка мемориальных объектов, в том числе и этот памятник.

Смотрите также: В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО. ФОТОрепортаж

Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 01
Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 02
Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 03
Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 04
Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 05
Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 06
Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 07
Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 08
Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 09
Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 10

Читайте также: В Днепре пытались украсть мемориальную доску Галичу

Националисты облили кровью памятник участникам установления советской власти в Днепре 11

Источник: https://censor.net.ua/p3042534
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почему власть Днепра плюет украинцам в душу, не убирая такие памятники и не исполняя законы Украины по декоммунизации? А Гройсман почему не контролирует исполнение своих же законов?
 показать весь комментарий
 
 
Некогда. Арбузный трафик с лета не дает покоя.
 показать весь комментарий
 
Так давно такі пам'ятникі повинні були прибрати.
 показать весь комментарий
 
 
Мені приходилось спілкуватись з тими, хто був в УПА. Навіть запрошували і я був у них вдома.
 показать весь комментарий
 
 
я не був. ніколи було. з ато вергувся знову три дні назад. воював не за порошенка. а за вільних людей. маю повагу до вас!
 показать весь комментарий
 
 
краще б крисіна та суддю "закровоточили", користі було б набагато більше
 показать весь комментарий
 
 
Ну ось. А кажуть що у нас молодь погана.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб ви розуміли, але це вже не Коран. Не треба таким чином знущатись. Тим більше, що більшість терористів на Донбасі це православні.
 показать весь комментарий
 
 
Хто там православний?? Той сброд гопоти?? Донбасити , це гібриди московсько-совєтської селекціі , генні мутанти , потвори без роду і племені !!))
 показать весь комментарий
 
 
Пьянославні вони, а не православні.

Хоча, для рпц, яка довгі роки завозила з-за кордону алкоголь та тютюн без сплати мита та податків ці поняття рівнозначні
 показать весь комментарий
 
 
насыпте им на хер соли когда докажете что это национашлисты.
 показать весь комментарий
 
Тані, просто він останній х** без солі доїдає
 показать весь комментарий
 
Что там делает этот памятник после декоммунизации?
Почему провоцируют народ и кто нарушает закон о запрете коммунистических идей?!!!
Когда этот бардак прекратится наконец?!!!
 показать весь комментарий
 
 
так давай забьём на эту проблему, или что?
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос в том, чего этот памятник еще стоит?
 показать весь комментарий
 
 
Не ну а че. Если кацапы шугаются от БАНДЭРОВЦЕВ так и пусть шугаются. Карти в руки і флаг на башню.
 показать весь комментарий
 
 
Правители гавно что в Украине, что в России. и Бандера не причем.
 показать весь комментарий
 
Питання до влади--Чому він досі не демонтований ??? 100% провокація з боку влади !!))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
додекоммунизировали, додекоммунизировали да не додекоммунизировали


из сборника "Современные украинские скороговорки"
Националисты облили "кровью" памятник "участникам установления советской власти" в Днепре - Цензор.НЕТ 4467
 показать весь комментарий
 
Пацака удмурдская ,а ты в курсях что в Молдове тоже запрещен коммунистический режим ?Эх ты , баран необразованный.
 показать весь комментарий
 
Что такое советская власть? Это плюс электрификация всей страны или минус?
 показать весь комментарий
 
это "комунизм = социализм + электрофикация всей страны"
 показать весь комментарий
 
Меня мучит другой вопрос: не является ли Днепро ГЭС памятником коммунистической идеи электрификации страны??? Националисты облили "кровью" памятник "участникам установления советской власти" в Днепре - Цензор.НЕТ 3593 Националисты облили "кровью" памятник "участникам установления советской власти" в Днепре - Цензор.НЕТ 3879
 показать весь комментарий
 
Дніпрогес являється пам'яткою американської допомоги.
 показать весь комментарий
 
Это не "националисты", а патриоты. Слава Бандере!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это памятник не коммунистам, а воинам защищавшим свою страну. завтра вы будете гнобить АТОвцев? Они такие же как и те чей памятник облили.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Очень большой подвиг, совершенный националистами. Он войдет в учебники истории Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Рабы в рассее не восстанут
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь. А с рабов
Какой же спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже путина стократ.
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят;
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им Берия и Сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал, -
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?
Спросите их еще про геев -
Ка-а-кой польется злобный мат!!..
Все граждане РФ! Скорее,
Рабы и быдло, сгиньте в ад!..
29-30.4.2017
Борис Стомахин
 показать весь комментарий
 
 
нужно узнать из какой они школы, и выдать классной\историчке наградное оружие за то, что воспитали патриотов.
 показать весь комментарий
 
И сколько можно ещё эти памятники беречь? То проспекты московские , то мосты московские, когда эти названия будут изменены, выполнять закон по декоммунизации будете?
 показать весь комментарий
 
 
Настоящие патриоты, не то что титушки Саакашвили-Курченко.

 показать весь комментарий
 
Цей парк на Каруни - захоращене місце. Давно треба його продати під забудову. А за одно і зробити гарний куточок для відпочинку містян. Там навіть трамвай ходить на Правий берег
 показать весь комментарий
 
Есть памятники, которые созданы выдающимися скульптурами Украины и представляют художественную ценность. Они являются достоянием украинского народа. Их нельзя уничтожать, а нужно разместить, например, во дворе исторического музея.
 показать весь комментарий
 
 
Есть памятники, которые созданы выдающимися скульптурами Украины и представляют художественную ценность. Они являются достоянием украинского народа. Их нельзя уничтожать, а нужно разместить, например, во дворе исторического музея.
 показать весь комментарий
 
 
Есть памятники, которые созданы выдающимися скульптурами Украины и представляют художественную ценность. Они являются достоянием украинского народа. Их нельзя уничтожать, а нужно разместить, например, во дворе исторического музея.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНационалисты облили "кровью" памятник "участникам установления советской власти" в Днепре. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх