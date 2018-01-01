 Националисты облили "кровью" памятник "участникам установления советской власти" в Днепре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу организации в Facebook.
"В новогоднюю ночь благодаря козакам С14 Днепр закровоточил памятник коммунистам-революционерам 1917-1919 годов. Тех уродов, которые сто лет назад уничтожали нашу государственность", - говорится в сообщении.
Как сообщает УНИАН, ранее, в марте 2017 года, в Днепре собирали подписи под петицией, где просили демонтировать недодекоммунизированный памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе".
По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны на левобережной части Днепра, подпадает под действие "законов о декоммунизации", однако до сих пор не демонтирован. Как ранее подтвердили в городской комиссии по вопросам декоммунизации, в Днепре остались не демонтированными около десятка мемориальных объектов, в том числе и этот памятник.
Хоча, для рпц, яка довгі роки завозила з-за кордону алкоголь та тютюн без сплати мита та податків ці поняття рівнозначні
Почему провоцируют народ и кто нарушает закон о запрете коммунистических идей?!!!
Когда этот бардак прекратится наконец?!!!
из сборника "Современные украинские скороговорки"
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь. А с рабов
Какой же спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже путина стократ.
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят;
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им Берия и Сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал, -
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?
Спросите их еще про геев -
Ка-а-кой польется злобный мат!!..
Все граждане РФ! Скорее,
Рабы и быдло, сгиньте в ад!..
29-30.4.2017
Борис Стомахин