 Националисты облили "кровью" памятник "участникам установления советской власти" в Днепре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу организации в Facebook.

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"В новогоднюю ночь благодаря козакам С14 Днепр закровоточил памятник коммунистам-революционерам 1917-1919 годов. Тех уродов, которые сто лет назад уничтожали нашу государственность", - говорится в сообщении.

Как сообщает УНИАН, ранее, в марте 2017 года, в Днепре собирали подписи под петицией, где просили демонтировать недодекоммунизированный памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе".

По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны на левобережной части Днепра, подпадает под действие "законов о декоммунизации", однако до сих пор не демонтирован. Как ранее подтвердили в городской комиссии по вопросам декоммунизации, в Днепре остались не демонтированными около десятка мемориальных объектов, в том числе и этот памятник.

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