 Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Ужгорода и Мукачева, такую символическую акцию закарпатские патрульные провели, чтобы поздравить водителей на дорогах.
"На дорогах Закарпатья с самого утра сегодня, 1 января, Дед Мороз, Снегурочка и их помощники патрульные "безосновательно" останавливали водителей в Ужгороде, чтобы поздравить их с Новым годом. Кроме поздравлений, все получили "наказания" в виде вкусностей", - говорится в сообщении.
Кучугури снігу вивезли, але решта лежить. Машина, бідненька, стогне - заводиться. Хоч чотири вихідних, мушу прогрівати.
З Новим Роком ! Найголовніше - здоров*я, а ще - багато Вам щастя.
У нас ще волого і вітер, тому з цими факторами - холодніше. Зараз мені пише, що відчувається на -36. В четвер-п*ятницю вдень було -38, на ніч передавали -45, -42. Міська влада (Монреаль) попередження робила, щоб без потреб люди не виходили на вулицю. Машини в багатьох не заводилися, їхала на роботу в п*ятницю, то прямо на перехресті одна машина заводила другу. В Оттаві відмінили новорічні гуляння. У цьому році ж 150-ліття Канади і в столиці вони там ціле шоу на закінчення ювілейного року приготували. То, здається, піротехнічне і лазерне лишили, а музичне анулювали. Куди, в таку дику погоду.
Ми як би звичні до -30, -32 ... Ну, два-три дні. Але, щоб так довго: від 26 грудня по 4 січня весь час, не спадаючи ...
Через годинки три вийду прогрію свою, дистанційно не хоче заводитися. Кажуть, може, через холод.
З приводу холодів- Тримайтеся!
У нас казали, там все для людей зроблено. Опалення чудове, тепло в домівках. В громадському транспорті тепло, навіть поручні з підігрівом , все ходить чітко. Скоро потепліє!
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «Гнойсман», «Сабаков», Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко.
Ох и времена настали, уже нельзя правду сказать как она есть....
Назови хоть одного президента, который сделал для Украины больше, чем Порошенко.
З Новим роком!
Это наш Президент, которого мы выбрали. Плюя в него - плюёшь во всю страну.
Если он плохо справляется со своей работой (что возможно) - не следующих выборах выберем лучше. А до тех пор или выражайся по-человечески (критикуй спокойно и по сути, без эпитетов), или свали с этого форума.
Как-то так.
водителям и так хреново 1-го января... а тут еще и копы и ... видения в виде деда со Снегуркой
креативщики...
валерьянку хоть капали? или только устные поздравления?
дурость какая-то.
На це є анекдот: єврей зробив українцю добре і той каже: я тобі тоже колись зроблю добре.
- Ти краще мені не роби зле