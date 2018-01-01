 Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Ужгорода и Мукачева, такую символическую акцию закарпатские патрульные провели, чтобы поздравить водителей на дорогах.

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"На дорогах Закарпатья с самого утра сегодня, 1 января, Дед Мороз, Снегурочка и их помощники патрульные "безосновательно" останавливали водителей в Ужгороде, чтобы поздравить их с Новым годом. Кроме поздравлений, все получили "наказания" в виде вкусностей", - говорится в сообщении.







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