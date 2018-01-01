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 Курьезы, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1239) Новый год (563) подарок (100) юмор (1941) патрульная полиция (1026)

 Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки. ФОТОрепортаж

На дорогах Закарпатья патрульные, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, останавливали водителей и дарили им вкусности.

Как сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Ужгорода и Мукачева, такую символическую акцию закарпатские патрульные провели, чтобы поздравить водителей на дорогах.

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"На дорогах Закарпатья с самого утра сегодня, 1 января, Дед Мороз, Снегурочка и их помощники патрульные "безосновательно" останавливали водителей в Ужгороде, чтобы поздравить их с Новым годом. Кроме поздравлений, все получили "наказания" в виде вкусностей", - говорится в сообщении.

Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки 01
Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки 02
Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки 03

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Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки 04
Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки 05
Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки 06
Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки 07
Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки 08

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Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки 09

Источник: https://censor.net.ua/p3042529
 
 
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класс, а у нас Новый Год не тот что всегда. +18 не радует,
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В Беларуси тоже плюсовая днём, но в тени можно найти снег, чтобы слепить снежок...
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Приїжджайте до нас. Холод страшний. Думаю, чули, бо в Європі в новинах передавали.
Кучугури снігу вивезли, але решта лежить. Машина, бідненька, стогне - заводиться. Хоч чотири вихідних, мушу прогрівати.
З Новим Роком ! Найголовніше - здоров*я, а ще - багато Вам щастя.
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Вітаю Вас з Новим Роком, Женя ! Найкращі побажання.
У нас ще волого і вітер, тому з цими факторами - холодніше. Зараз мені пише, що відчувається на -36. В четвер-п*ятницю вдень було -38, на ніч передавали -45, -42. Міська влада (Монреаль) попередження робила, щоб без потреб люди не виходили на вулицю. Машини в багатьох не заводилися, їхала на роботу в п*ятницю, то прямо на перехресті одна машина заводила другу. В Оттаві відмінили новорічні гуляння. У цьому році ж 150-ліття Канади і в столиці вони там ціле шоу на закінчення ювілейного року приготували. То, здається, піротехнічне і лазерне лишили, а музичне анулювали. Куди, в таку дику погоду.
Ми як би звичні до -30, -32 ... Ну, два-три дні. Але, щоб так довго: від 26 грудня по 4 січня весь час, не спадаючи ...
Через годинки три вийду прогрію свою, дистанційно не хоче заводитися. Кажуть, може, через холод.
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Дякую, і Вам всього найкращого в Новому Році!
З приводу холодів- Тримайтеся!
У нас казали, там все для людей зроблено. Опалення чудове, тепло в домівках. В громадському транспорті тепло, навіть поручні з підігрівом Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки - Цензор.НЕТ 601, все ходить чітко. Скоро потепліє!
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Цинизм. Ирина ноль по сравнению с рюкзаками для АТО. Вы верите что собаковцы ее убийц искать будут?
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З новим роком ! З новим щастям! Все по вашому пакращуватєлі!
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А авакову меншому дід мароз приніс тур і Іспанію.
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Увага! Намалювались тролі з фсб.
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «Гнойсман», «Сабаков», Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко.

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А если я и ДО Вашего поста называл гидранта Педром, шоколадным, а птушника гнойсманом- то, получается, Я ТОЖЕ ТРОЛЛЬ из фсб?!?!...
Ох и времена настали, уже нельзя правду сказать как она есть....
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Зомби - подойдёт?
Назови хоть одного президента, который сделал для Украины больше, чем Порошенко.
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Вы имеете ввиду который наворовал в Украине больше чем Порошенко? Тогда вы правы. Это действительно феномен.
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Я имею ввиду - кто больше сделал для Украины, чем Порошенко.
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ну в принципі да. долар під 30. всіх сєпарів повідпускав. зробив?
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Пока паРаша кормит Лукашенко, то и у нас доллар стабильный. Прочитай про 2011 год в Беларуси, если веруешь в "стабильность", обеспеченную паРашей, как при убийце-Януковиче.
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кто твоего мнения спрашивает, кацапездолочь?
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навзаєм!!! Миру, добра і щастя!!!!!
З Новим роком!
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Ты не тролль из ФСБ - ты . . .

Это наш Президент, которого мы выбрали. Плюя в него - плюёшь во всю страну.
Если он плохо справляется со своей работой (что возможно) - не следующих выборах выберем лучше. А до тех пор или выражайся по-человечески (критикуй спокойно и по сути, без эпитетов), или свали с этого форума.

Как-то так.
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Доречі дід мороз і мертва снігурочка були придумані тією людиною що рахується вбивцею сотень тисяч людей.
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блин, ну выпил человек на новый год, бывает же, но дедом морозом зачем пугать?
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блин!
водителям и так хреново 1-го января... а тут еще и копы и ... видения в виде деда со Снегуркой
креативщики...
валерьянку хоть капали? или только устные поздравления?
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Это значит что только раз в году на наших дорогах европейская полиция Спасибо. Не пугайте больше так.
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Антипа пилигримов! До тебе пишу ! Я буду у тебе провайдером у ЗСУ ! ЗВЕРТАЙСЯ! ДОПОМОЖУ! Покажеш що ти імпотент можеш.пиши в лічку слоняра проросійська.поговоримо
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Так сегодня еще приятно, а дальше 50 км по населенному и фиксация всех нарушений ПДД.Нас равняют на Европу, но только там, где выгодно это упоминать... С Новым годом!
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Вот гады,сперва в кустах сидели а сейчас комуфлируются🔪,а на Рождество наверное в Ангелов уберуться.Жаль что нету праздника нудистов,интересно было бы видеть у мента жезл место хрена и свисток в заднице.
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Интересно, сколько попутно протоколов за езду в пьяном виде выписали?
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а подарок это наверное повестка в суд?
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Якщо комусь немає що робити, то той хтось ... дідом морозом прикидається. А СБУшники тоді чого себе так не рекламують ?
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Кстати за "безосновательно" можно реально засудить. Выходит менты тупо нарушили закон и все считают это нормальным явлением.
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подарки за чей счет? Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали авто, чтобы вручить подарки - Цензор.НЕТ 7032 вряд ли пэтро рашенками поделился...
дурость какая-то.
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Щастя яке. Запхать би їм ці смаколики поглибше...
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Буси які з Італії їдуть обдирають,а потом роблять показуху
На це є анекдот: єврей зробив українцю добре і той каже: я тобі тоже колись зроблю добре.
- Ти краще мені не роби зле
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Санта Клаус раздает рождественские подарки террористам

Закарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали авто, чтобы вручить подарки - Цензор.НЕТ 7054
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Цензор.НЕТФотоКурьезыЗакарпатские патрульные в новогодних костюмах останавливали автомобили, чтобы вручить подарки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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