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 Фейерверки, световые шоу, "парад лис": как в мире встретили Новый год. ФОТОрепортаж

Первыми Новый 2018 год встретили жители тихоокеанских островов Самоа, Тонга и Кирибати. С размахом Новый год отпраздновали жители Австралии, Новой Зеландии, Китая Японии и Индии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую редакцию BBC.

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 01
Бангкок отпраздновал Новый год эффектным салютом над рекой Чао Прайя. Фото AFP

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 02

"Парад лис" в токийском районе Одзи традиционно предшествует первой новогодней молитве и собирает большое количество туристов и местных жителей.  Фото REUTERS

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 03
Пиротехническое шоу в бухте Виктория в Гонконге напротив местного экспоцентра. Фото EPA

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 04
Жители Сеула встретили Новый год с воздушными шарами, которые светятся. Фото REUTERS

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Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 05
По грандиозным световым шоу в австралийском Сиднее наблюдали около миллиона зрителей. Фото REUTERS  

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 06
Салют над Сиднейской бухтой длился 12 минут. Фото REUTERS 

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 07
В Сингапуре отсчет минут и секунд до наступления Нового года также сопровождали яркие салюты. Фото AFP

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 08
Пятиминутным фейерверком встретили Новый год жители и гости новозеландского Окленда. Фото GETTY IMAGES

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Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 09
Индийские школьники в Амритсаре ответственно подошли к подготовке празднования Нового года. Фото GETTY IMAGES

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 10
Жители Дели собрались для встречи Нового года у монумента "Ворота Индии". Фото GETTY IMAGES 

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 11
Грандиозный салют в Лондоне длился около 15 минут, в общем выпустили 50 000 залпов. Фото REUTERS

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 12
Новогодняя ночь в Нью-Йорке стала одной из самых холодных за последние десятилетия - столбик термометра опустился ниже -12 градусов. Фото AP

Фейерверки, световые шоу, парад лис: как в мире встретили Новый год 13
Несмотря на холод, на Таймс-сквер вышли десятки тысяч человек. Фото GETTY IMAGES

Источник: https://censor.net.ua/p3042525
 
 
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Надо им (мирному миру) отправить фото с фронта в АТО, как "празднуют" в Украине.....и не расслабляются!
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в Австралии всегда с шиком встречали. А индуские дети смотрю с малых лет уже на инглише шпарят (надписи на лицах сделаны анг. языком), молодцы.
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?????цензор!! вы хоть следите где,что и как подписываете??(с каких пор ,,бранденбургские ворота"в лондоньях стоят??всегда был уверен что в берлине??)не пойму как до сих пор мог так ошибаться!!(спасибо цэнзору,теперь буду знать что таки в лондоне) Феєрверки, світлові шоу, "парад лисиць": як у світі зустріли Новий рік - Цензор.НЕТ 6604
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Цього дня народився Степан Бандера, ідеолог українського національно-визвольного руху. Незважаючи на спотворення його образу більшовицькою пропагандою, він залишається прапором боротьби за незалежну Україну.
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