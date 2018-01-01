 Фейерверки, световые шоу, "парад лис": как в мире встретили Новый год. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую редакцию BBC.



Бангкок отпраздновал Новый год эффектным салютом над рекой Чао Прайя. Фото AFP

"Парад лис" в токийском районе Одзи традиционно предшествует первой новогодней молитве и собирает большое количество туристов и местных жителей. Фото REUTERS



Пиротехническое шоу в бухте Виктория в Гонконге напротив местного экспоцентра. Фото EPA



Жители Сеула встретили Новый год с воздушными шарами, которые светятся. Фото REUTERS

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По грандиозным световым шоу в австралийском Сиднее наблюдали около миллиона зрителей. Фото REUTERS



Салют над Сиднейской бухтой длился 12 минут. Фото REUTERS



В Сингапуре отсчет минут и секунд до наступления Нового года также сопровождали яркие салюты. Фото AFP



Пятиминутным фейерверком встретили Новый год жители и гости новозеландского Окленда. Фото GETTY IMAGES

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Индийские школьники в Амритсаре ответственно подошли к подготовке празднования Нового года. Фото GETTY IMAGES



Жители Дели собрались для встречи Нового года у монумента "Ворота Индии". Фото GETTY IMAGES



Грандиозный салют в Лондоне длился около 15 минут, в общем выпустили 50 000 залпов. Фото REUTERS



Новогодняя ночь в Нью-Йорке стала одной из самых холодных за последние десятилетия - столбик термометра опустился ниже -12 градусов. Фото AP



Несмотря на холод, на Таймс-сквер вышли десятки тысяч человек. Фото GETTY IMAGES