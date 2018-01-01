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 Молодая пара из Николаева погибла при пожаре в новогоднюю ночь, - ГСЧС. ФОТО

В Николаеве во время пожара в квартире 9-этажного дома погибла молодая пара. Трагедия случилась на рассвете 1 января.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Пожарных вызвал сосед. Он рассказал, что проснулся и услышал резкий запах дыма, а когда поднялся этажом выше и попытался открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячая.

Когда спасатели попали в квартиру, обнаружили на месте тела двух погибших людей: супружеской пары – 27-летнего мужчины и 25-летней женщины.

По предварительной причине, в квартире произошло короткое замыкание электросети. Всего к тушению привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

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Молодая пара из Николаева погибла при пожаре в новогоднюю ночь, - ГСЧС 01
Молодая пара из Николаева погибла при пожаре в новогоднюю ночь, - ГСЧС 02
Молодая пара из Николаева погибла при пожаре в новогоднюю ночь, - ГСЧС 03
Молодая пара из Николаева погибла при пожаре в новогоднюю ночь, - ГСЧС 04
Молодая пара из Николаева погибла при пожаре в новогоднюю ночь, - ГСЧС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3042502
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМолодая пара из Николаева погибла при пожаре в новогоднюю ночь, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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