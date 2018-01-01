 Молодая пара из Николаева погибла при пожаре в новогоднюю ночь, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Пожарных вызвал сосед. Он рассказал, что проснулся и услышал резкий запах дыма, а когда поднялся этажом выше и попытался открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячая.

Когда спасатели попали в квартиру, обнаружили на месте тела двух погибших людей: супружеской пары – 27-летнего мужчины и 25-летней женщины.

По предварительной причине, в квартире произошло короткое замыкание электросети. Всего к тушению привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

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