 "С "Оливье" и шашлыками, но в полной боевой готовности": украинские десантники встретили Новый год на передовой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сранице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Новогодняя Ночь. Промышленная зона. Авдеевка. Вместо так долгожданного снега - моросит дождь. Упал густой туман ... Раздаются одиночные выстрелы, большой калибр ... Противник периодически ведет беспорядочный огонь, опасаясь, что украинские десантники могут пойти в наступление ... Да, российские оккупанты боятся и с уважением относятся к десанту, который держит оборону в этом ответственном и одном из самых жарких районов обороны Донбасса от кремлевских наемников", - говорится в публикации.
Командир одного из парашютно-десантных подразделений - кадровый офицер, закаленный в боях, с первых дней в войны. В начале войны начинал ротным, а сейчас - комбат отмечает: "До недавнего времени здесь было довольно неспокойно. Подразделение постоянно находится в полной боевой готовности и всегда готово к любым событиям. Мы строго придерживаемся Минских соглашений, однако, если российские оккупанты открывают прицельный огонь - действуем "по-десантному...".
"Враг всегда чувствует особый характер, традиции и боевую подготовку "крылатых пехотинцев". Все попытки российско-оккупационных войск "прощупать" на прочность выносливость десантников терпят поражение. Разрушенные войной дачные дома, промышленные объекты, даже жилые дома. Узенькие дорожки, лужи и полное бездорожье. Мокрая каменная земля мгновенно превращается в глину. На "промзоне" нет господствующих высот, классических траншей, хотя некоторые здания превратились в серьезные огневые точки... Новый год. На опорных пунктах - обычная боевая работа. Но посты усиленные, учитывая "алкогольный героизм" российских наемников и возможные провокации. Несмотря на постоянное напряжение, на праздничных столах традиционное "Оливье" и даже шашлыки, однако все в полной боевой готовности", - заключают в штабе.
Нехай Господь оберігає.
Веселих свят!
1) Петропавловск-Камчатский
2) Южно-Сахалинск https://youtu.be/mupQND68DJY
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2018/01/01/
Слава Україні!!! Смерть ворогам України!!!!
Общие потери российских войск в боях за Грозный составили от 18 до 22 тысяч солдат и офицеров. Более 1200 единиц различной бронетехники были сожжены чеченскими гранатометами.
Широкую известность получили бои за железнодорожный вокзал, где была полностью уничтожена Майкопская моторизованная бригада.
https://youtu.be/agGvNIBV3Q8
1 января вошел батальон(это не больше 300ч) и около 20 танков.Откуда эти мега цифры??За всю войну с обеих сторон наверно не полегло столько.
Но цифры твои все равно космические даже для раненных.22 тысячи раненных поверю.В 30 тыс раненных чеченцев поверю.Да о чем речь,если общее колл-во со сторононы федералов было 90 т,а всякого сброду типа моджахедов,арабов,турок и тд по разным данным от 45до75т.И наши добробаты воевали там хоть и за деньги,но против этого биомусора и на тех участках,где было его скопление.Тмпа Шатойское ущелье.Там мирное население считалось десятками.Так что лмчно мне гордится есть чем.Эти твари захватывали больницы,детей,женщин.И ты для них был обычный неверный.
Даже не догадываюсь: и кто же кацапам все это пожелал?
Слава Богу, что пол планетьі не взорвали пьяньіе обезьяньі.
а кацапездолам здохнуть в пекле!
https://durdom.in.ua/uk/main/article/art.....comment_1865717
З Новим роком Україно!!!
пять оливье.... это же чистый воды совок...
пока вы из себя по капле не выдавите весь оливье, вы останетесь рабами совкового прошлого.
А вообще это стеб над некоторыми местными маразматиками,которые считают 150млн кацапов врагами и готовы сгноить Украину,но главное ничего кацапского.И капустняк-это отличный пример того,что так не получится.И лучше плохой мир,чем хорошая война.
Да нечего ему бояться, пока у власти Порошенко во главе кодлы предателей и врагов Украины. АБСОЛЮТНО НЕЧЕГО.
"Ми суворо дотримуємося Мінських угод"
Во-во. Мы - терпилы, как ни обидно, но правда вещь такая...