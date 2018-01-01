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 "С "Оливье" и шашлыками, но в полной боевой готовности": украинские десантники встретили Новый год на передовой. ФОТО

Новый год на передовой в Авдеевке украинские десантники встретили с шашлыком и традиционным салатом "Оливье", но в полной боевой готовности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сранице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Новогодняя Ночь. Промышленная зона. Авдеевка. Вместо так долгожданного снега - моросит дождь. Упал густой туман ... Раздаются одиночные выстрелы, большой калибр ... Противник периодически ведет беспорядочный огонь, опасаясь, что украинские десантники могут пойти в наступление ... Да, российские оккупанты боятся и с уважением относятся к десанту, который держит оборону в этом ответственном и одном из самых жарких районов обороны Донбасса от кремлевских наемников", - говорится в публикации.

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Командир одного из парашютно-десантных подразделений - кадровый офицер, закаленный в боях, с первых дней в войны. В начале войны начинал ротным, а сейчас - комбат отмечает: "До недавнего времени здесь было довольно неспокойно. Подразделение постоянно находится в полной боевой готовности и всегда готово к любым событиям. Мы строго придерживаемся Минских соглашений, однако, если российские оккупанты открывают прицельный огонь - действуем "по-десантному...".

С Оливье и шашлыками, но в полной боевой готовности: украинские десантники встретили Новый год на передовой 01

"Враг всегда чувствует особый характер, традиции и боевую подготовку "крылатых пехотинцев". Все попытки российско-оккупационных войск "прощупать" на прочность выносливость десантников терпят поражение. Разрушенные войной дачные дома, промышленные объекты, даже жилые дома. Узенькие дорожки, лужи и полное бездорожье. Мокрая каменная земля мгновенно превращается в глину. На "промзоне" нет господствующих высот, классических траншей, хотя некоторые здания превратились в серьезные огневые точки... Новый год. На опорных пунктах - обычная боевая работа. Но посты усиленные, учитывая "алкогольный героизм" российских наемников и возможные провокации. Несмотря на постоянное напряжение, на праздничных столах традиционное "Оливье" и даже шашлыки, однако все в полной боевой готовности", - заключают в штабе.

С Оливье и шашлыками, но в полной боевой готовности: украинские десантники встретили Новый год на передовой 02

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С Оливье и шашлыками, но в полной боевой готовности: украинские десантники встретили Новый год на передовой 03

Источник: https://censor.net.ua/p3042491
 
 
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Завдяки нашим хлопцям ми маємо змогу відзначати Новий Рік, а не Новьій год. "С "Оливье" и шашлыками, но в полной боевой готовности": украинские десантники встретили Новый год на передовой - Цензор.НЕТ 9896
Нехай Господь оберігає.
Веселих свят!
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хотілось би почути в цьому році лєбєдіноє озєро по х-лу....
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Героям Слава ! Слава Украине ! Смерть ворогам !!!
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Касабы решили отметить с помощью файер-шоу 1 января, День рождения Степана Андреевича Бандеры)))

1) Петропавловск-Камчатский
2) Южно-Сахалинск https://youtu.be/mupQND68DJY

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2018/01/01/

Слава Україні!!! Смерть ворогам України!!!!
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Там и Новосибирск присоединился к флэшмобу
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вспомним 31 декабря 1994. Цензор, а где публикация о том что 31 января 1994 чеченские ополченцы наголову разгромили оккупационный корпус РФ в битве за Грозный?

Общие потери российских войск в боях за Грозный составили от 18 до 22 тысяч солдат и офицеров. Более 1200 единиц различной бронетехники были сожжены чеченскими гранатометами.
Широкую известность получили бои за железнодорожный вокзал, где была полностью уничтожена Майкопская моторизованная бригада.

https://youtu.be/agGvNIBV3Q8
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Можно узнать откуда сей бред?Я просто был там чуть в другое время и имею более точные ланные с места событий так сказать.
1 января вошел батальон(это не больше 300ч) и около 20 танков.Откуда эти мега цифры??За всю войну с обеих сторон наверно не полегло столько.
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Потери чеченцев за эту войну около 300 тыс. Русских оккупантов 22 тыс. Нормальное соотношение. Гордись.
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Ну если б не я,то Ичкерия была б сегодня в Украине и ты б ничем не отличался от кацапов.А мне,как украинцу оочень такого не хотелось.Для первой чеченской я был еще маленький,но на 2ую успел.
Но цифры твои все равно космические даже для раненных.22 тысячи раненных поверю.В 30 тыс раненных чеченцев поверю.Да о чем речь,если общее колл-во со сторононы федералов было 90 т,а всякого сброду типа моджахедов,арабов,турок и тд по разным данным от 45до75т.И наши добробаты воевали там хоть и за деньги,но против этого биомусора и на тех участках,где было его скопление.Тмпа Шатойское ущелье.Там мирное население считалось десятками.Так что лмчно мне гордится есть чем.Эти твари захватывали больницы,детей,женщин.И ты для них был обычный неверный.
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Решил почитать как встретили новый год наши восточные "мышешбратья". Итак лента новостей: в Петропавловске-Камчатском сгорели на центральной площади фигуры Деда Мороза и Снегурочки( символично, что они изготовлены из ваты), в Южно-Сахалинске сгорела ель, в Новосибирске на площади ленина сгорела ель, во Владивостоке хлопушка попала в линию электропередач и обесточила пол-города, в Подмосковье горел склад площадью 1500 кв м, а всего на территории области было зафиксировано 20 пожаров.
Даже не догадываюсь: и кто же кацапам все это пожелал?
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Так праздновали умалишенньіе, в стране -дурдоме, чего еще ждать?
Слава Богу, что пол планетьі не взорвали пьяньіе обезьяньі.
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так мож на упреждение и 1 числа кинуть по масквабаду
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🎄 шашлыки надеюсь сделаны из кацапни ?
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Слава Воинам АТО! З Новим Роком!
а кацапездолам здохнуть в пекле!
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Я тут поздравление для ваты написал, если хотите можете скопировать в блог.
https://durdom.in.ua/uk/main/article/art.....comment_1865717 "З олів'є та шашликами, але в повній бойовій готовності": українські десантники зустріли Новий рік на передовій - Цензор.НЕТ 794
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Век живи - век учись , оказывается Южно-Сахалинские ёлки лучше горят , чем Петропавловск-Камчатские...
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Зато собачья УПРЯЖКА в Якутии сделанная и ГОВНА -- осталась целой -- символ России на 2018 год .
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Цікаво як себе називають мешканці цих міст? Язик можна зламати...
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Молодці хлопці. А Аваков-джуніор в Італії віттягується, падла.
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Так йому дозволило ваше улюблене НАБУ "З олів'є та шашликами, але в повній бойовій готовності": українські десантники зустріли Новий рік на передовій - Цензор.НЕТ 7795
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а Аваков чий синуля? Невже Авакова? Яка несподіванка
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и традиционным салатом "Оливье"

пять оливье.... это же чистый воды совок...
пока вы из себя по капле не выдавите весь оливье, вы останетесь рабами совкового прошлого.

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правильно. Еда - это вообще пережиток прошлого. Надо искоренять. Угу. Рева вам не родственник?
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Дай Боже Вам сил, воїни. Бережіть себе і з Новим роком!!!
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олівьє , оселедець під шубою все ж таки радянські страви
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Название получил в честь своего создателя - повара Люсьена Оливье, державшего в Москве в начале 1860-х годов ресторан парижской кухни «Эрмитаж»., товарищ Люс'єн є комуняка.
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и ведь есть же мудрая поговорка - "що занадто - то не здраво"....
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Думаю именно по этому второе название "Салалат русский".Непатриотично как то.Нужно оливье отправить к щам,клюкве,квашенной капусте,моченным яблокам,клюкве,водке и прочим дузовным скрепам.
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уважаемый,а как Вы тогда приготовите исконно украинский капустняк,если запретите квашеную капусту?)))
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Так же как и с газом.Покупая рос и называя его европейским,можно квашенную капусту...Как у Дюма Горанфло в пост ел курицу :"нарекаю тебя карпом!"
А вообще это стеб над некоторыми местными маразматиками,которые считают 150млн кацапов врагами и готовы сгноить Украину,но главное ничего кацапского.И капустняк-это отличный пример того,что так не получится.И лучше плохой мир,чем хорошая война.
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кацап, ты тут не флуди, в Украине реально считают 150млн кацапов врагами, хотя где те 150 млн. это влажные мечты орков, если 100 млн наберется ито хорошо
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"Противник періодично веде хаотичний вогонь, побоюючись, що українські десантники можуть піти в наступ..."

Да нечего ему бояться, пока у власти Порошенко во главе кодлы предателей и врагов Украины. АБСОЛЮТНО НЕЧЕГО.

"Ми суворо дотримуємося Мінських угод"

Во-во. Мы - терпилы, как ни обидно, но правда вещь такая...
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Храни Вас Господи! Мы всегда будем в долгу перед Вами!
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Тримайтеся хлопці !!! З новим роком !!! Слава Україні !!!
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Карпъ Горпыненко, к чему этот высер, любезный?
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З Новим роком, ріднесенькі! Нехай цей рік стане останнім роком війни! Нехай на наших ворогів нападе хронічна діарея, що їм було не до стрільби. І БУДЬТЕ ВСІ ЖИВІ ТА ЗДОРОВІ!!!
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Спасибо Вам парни! Благодаря Вашему мужеству и ежеминутному мужскому отношению к жизни мы можем нормально жить и свободно дышать. Победы вам! Слава Украине! Жыве Беларусь! Смерть врагам и их холуям! З Новым Годам!
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ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ ХЛОПЦЫ! ПУСТЬ БОГ ВАС ЗАЩИЩАЕТ!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"С "Оливье" и шашлыками, но в полной боевой готовности": украинские десантники встретили Новый год на передовой. ФОТО
 
 
 
 
 
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