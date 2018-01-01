 "С "Оливье" и шашлыками, но в полной боевой готовности": украинские десантники встретили Новый год на передовой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сранице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Новогодняя Ночь. Промышленная зона. Авдеевка. Вместо так долгожданного снега - моросит дождь. Упал густой туман ... Раздаются одиночные выстрелы, большой калибр ... Противник периодически ведет беспорядочный огонь, опасаясь, что украинские десантники могут пойти в наступление ... Да, российские оккупанты боятся и с уважением относятся к десанту, который держит оборону в этом ответственном и одном из самых жарких районов обороны Донбасса от кремлевских наемников", - говорится в публикации.

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Командир одного из парашютно-десантных подразделений - кадровый офицер, закаленный в боях, с первых дней в войны. В начале войны начинал ротным, а сейчас - комбат отмечает: "До недавнего времени здесь было довольно неспокойно. Подразделение постоянно находится в полной боевой готовности и всегда готово к любым событиям. Мы строго придерживаемся Минских соглашений, однако, если российские оккупанты открывают прицельный огонь - действуем "по-десантному...".

"Враг всегда чувствует особый характер, традиции и боевую подготовку "крылатых пехотинцев". Все попытки российско-оккупационных войск "прощупать" на прочность выносливость десантников терпят поражение. Разрушенные войной дачные дома, промышленные объекты, даже жилые дома. Узенькие дорожки, лужи и полное бездорожье. Мокрая каменная земля мгновенно превращается в глину. На "промзоне" нет господствующих высот, классических траншей, хотя некоторые здания превратились в серьезные огневые точки... Новый год. На опорных пунктах - обычная боевая работа. Но посты усиленные, учитывая "алкогольный героизм" российских наемников и возможные провокации. Несмотря на постоянное напряжение, на праздничных столах традиционное "Оливье" и даже шашлыки, однако все в полной боевой готовности", - заключают в штабе.

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