 На границе задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба на официальном сайте.

Поляка задержали в пункте пропуска "Грушев". "Янтарь на автомобиле "Тойота" польской регистрации вывозил гражданин Польши, который для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор". Пограничники инициировали проведение совместного с таможенниками углубленного осмотра транспортного средства, в ходе которого в конструктивных особенностях автомобиля, а именно - в боковой обшивке багажного отделения под запасным колесом и в дугах бампера были найдены 13,3 килограммов обработанного камня янтаря", - отмечают в погранслужбе.





Обнаруженный янтарь отправили на экспертную оценку. Автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, изъяли в установленном порядке.