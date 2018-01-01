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 На границе задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря. ФОТОрепортаж

Украинские пограничники задержали гражданина Польши, который пытался вывезти из Украины более 13 килограммов обработанного янтаря, спрятанного под обшивкой багажника.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба на официальном сайте. 

Поляка задержали в пункте пропуска "Грушев". "Янтарь на автомобиле "Тойота" польской регистрации вывозил гражданин Польши, который для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор". Пограничники инициировали проведение совместного с таможенниками углубленного осмотра транспортного средства, в ходе которого в конструктивных особенностях автомобиля, а именно - в боковой обшивке багажного отделения под запасным колесом и в дугах бампера были найдены 13,3 килограммов обработанного камня янтаря", - отмечают в погранслужбе.

На границе задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря 01
На границе задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря 02На границе задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря 03

Обнаруженный янтарь отправили на экспертную оценку. Автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, изъяли в установленном порядке.

На границе задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря 04

Источник: https://censor.net.ua/p3042489
 
 
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Даже в корумпированой России половина янтаря добивается законно.Как же у нас все плохо.Какое беззубое и ничтожное у нас правительство - какой продажний Президент....как тошнит от их всех.....
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Как у Квартала было, а этот при расследовании коррупции вышел сам на себя. Отпустят его, а то вывести может на своих же, ну вернее им на таможню позвонят...
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на шмат сала янтарик на останньому фото схожий.
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Скільки лівака під цей тринадцятикілограмовий конфіскат протягнуть?
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ВР так и не легализовала добычу янтаря в стране,а зачем они ведь сами на этом карманы набивают.Так как и не сняла - неприкосновенность. На кордоні затримано поляка, який намагався вивезти з України 13 кг бурштину - Цензор.НЕТ 1770
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Почему не уточнили, что поляк был на евробляхах? На первой фотке видно.
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Похоже, что спратано было под запаской. Не увидеть такую схованку можно было только ночью без света и без мозгов. Или поляк сильно тупой, или что то пошло не так.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа границе задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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