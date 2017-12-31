 "З прийдешнім святом": ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом. ФОТО

Об этом сообщили пользователи в Twitter, поделившись скриншотами поздравительного сообщения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

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В ВКонтакте объяснили, что сообщения на украинском языке были разосланы по ошибке.

"Сегодня пользователи ВКонтакте получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", - рассказал TJ представитель пресс-службы ВКонтакте Евгений Красников.