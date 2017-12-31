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 Происшествия, Общество, За рубежом
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 "З прийдешнім святом": ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом. ФОТО

Заблокированная в Украине социальная сеть ВКонтакте в воскресенье, 31 декабря, разослала своим пользователям новогоднее поздравление на украинском языке.

Об этом сообщили пользователи в Twitter, поделившись скриншотами поздравительного сообщения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

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З прийдешнім святом: ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом 01
З прийдешнім святом: ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом 02

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З прийдешнім святом: ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом 03
З прийдешнім святом: ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом 04

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В ВКонтакте объяснили, что сообщения на украинском языке были разосланы по ошибке.

"Сегодня пользователи ВКонтакте получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", - рассказал TJ представитель пресс-службы ВКонтакте Евгений Красников.

Источник: https://censor.net.ua/p3042485
 
 
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SANDY
с е г о д н я наше свято - день народження Провідника ОУНСтепана Андрійовича Бандери !"З прийдешнім святом": соцмережа "ВКонтакте" привітала росіян із Новим роком - Цензор.НЕТ 2896
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марш в Києві відкорегуйте трохи, бо курва Руслан Коцаба (NewsONE) казав, що українські націоналісти то нацисти...
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При любой власти московия представляет угрозу суверенитету и территориальной целостности Украини
Они рассматривают Украину и ее народ как свою колонию, источник рабсили, сирьевих ресурсов и своего безбедного существования за чужой счет
Хороший кацап - мертвий кацап
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Рождественская елка 25 декабря давно установлена...,кацаКрысиный Краснопузый типа новый год не отмечаю... "З прийдешнім святом": ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом - Цензор.НЕТ 3593
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согласен! а я дедов морозов не признаю!
в Украине должен быть святий Миколай
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Ще треба було змусити їх з обов'язковой відповіддю заспівати гімн України!
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я тоже подумал что украинские хакеры взломали вконтакте
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Вітаю Водафон, щоб ви ненажери всі повиздихали ще до старого Нового року!
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Чувствую, что у кацов 18 марта в бюллетене появится еще один кандидат в презы РФ- хійло.... "З прийдешнім святом": ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом - Цензор.НЕТ 8381
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Любі
мої Українці, вітаю з прийдешнім святом і нехай у наступному році в наших ворогів пір'я в
горлі поросте, щоб їм в житті вся наша погань відтворирася! Єднаймося, і ніякі
"які"нас не здолають!
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кацаКрысы встречают даже старый новый год ,,,, "З прийдешнім святом": соцмережа "ВКонтакте" привітала росіян із Новим роком - Цензор.НЕТ 2135хотя царская РАБссии отмечала Рождество 25 декабря.. при сЦарях Романовых,но дедушка чЛенин заменил праздник Рождества Христового в 1918 году...Атеисты православные блин... "З прийдешнім святом": соцмережа "ВКонтакте" привітала росіян із Новим роком - Цензор.НЕТ 2135
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...Арсений Яценюк продал свою долю в "Эспрессо ТВ" в 11 раз дороже, чем купил ее же четыре месяца назад.Об этом у себя в Facebook написал адвокат Андрей Портнов. "Испортили мне весь Новый год своей доходностью от продажи акций канала Эспрессо. Пишу из зависти.Газеты написали, что начальник Народного Фронта продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов.А купил её же всего четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Разница - 11 раз. Даже вооружённое ограбление не даёт такой доходности.
"З прийдешнім святом": соцмережа "ВКонтакте" привітала росіян із Новим роком - Цензор.НЕТ 495 Да. И точно такой же случай был у Виктора Фёдоровича. Он тоже дорого продал авторские права на свою книгу", - написал Портнов...
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Приходит )(уйло к гадалке и спрашивает:
- А ну, скажи, цыганка, что будет с Россией через 10 лет?
- Через 10 лет будет война с Украиной.
- Та! - махнул рукой )(уйло - Это я и сам знаю, это у нас в планах… Ты
мне расскажи что-нибудь жизненное, бытовое, как люди жить будут. Ну,
например, сколько через 10 лет в мацкве будет стоить бутылка пива?
- 6 гривен.
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Наш кибер загон постарался. Молодцы ребята
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Нехай привчаються до української мови. "З прийдешнім святом": соцмережа "ВКонтакте" привітала росіян із Новим роком - Цензор.НЕТ 7880
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У кацапа есть выбор либо украинский либо китайский
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Они свой выбор сделали - матерный..... "З прийдешнім святом": соцмережа "ВКонтакте" привітала росіян із Новим роком - Цензор.НЕТ 7767
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Паламали трошки аккаунт администратора))) Бгг, от кацапов крутит
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З Новим Роком!!!11 УКРА1НА -будьмо здоров1 щаслив1 багат1 !!!!1 БОЖе бережи д1тей УКРА1Ни 1111 хай згине путинська срасс1я нав1ки....
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Все правильно. Усманов починає привчати мешканців європейської частини запорєбріка до української, а азійської частини до китайської. "З прийдешнім святом": соцмережа "ВКонтакте" привітала росіян із Новим роком - Цензор.НЕТ 4184
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Шутишь что ли ?
Пусть живут в независимой от Руси московии.
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Пусть лучше НЕ живут в независимой от Руси Московии. А то рано или поздно обрусевшая мокша опять начнет "собирание земель которые к ней никакого отношения не имеют".
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Что тут еще скакзать?... Лицемерные двуличные твари.
"З прийдешнім святом": соцмережа "ВКонтакте" привітала росіян із Новим роком - Цензор.НЕТ 4113
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"З прийдешнім святом": ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом. ФОТО
 
 
 
 
 
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