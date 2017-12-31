 "З прийдешнім святом": ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом. ФОТО

Об этом сообщили пользователи в Twitter, поделившись скриншотами поздравительного сообщения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
В ВКонтакте объяснили, что сообщения на украинском языке были разосланы по ошибке.
"Сегодня пользователи ВКонтакте получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", - рассказал TJ представитель пресс-службы ВКонтакте Евгений Красников.
SANDY
с е г о д н я наше свято - день народження Провідника ОУНСтепана Андрійовича Бандери !
Они рассматривают Украину и ее народ как свою колонию, источник рабсили, сирьевих ресурсов и своего безбедного существования за чужой счет
Хороший кацап - мертвий кацап
в Украине должен быть святий Миколай
мої Українці, вітаю з прийдешнім святом і нехай у наступному році в наших ворогів пір'я в
горлі поросте, щоб їм в житті вся наша погань відтворирася! Єднаймося, і ніякі
"які"нас не здолають!
Да. И точно такой же случай был у Виктора Фёдоровича. Он тоже дорого продал авторские права на свою книгу", - написал Портнов...
- А ну, скажи, цыганка, что будет с Россией через 10 лет?
- Через 10 лет будет война с Украиной.
- Та! - махнул рукой )(уйло - Это я и сам знаю, это у нас в планах… Ты
мне расскажи что-нибудь жизненное, бытовое, как люди жить будут. Ну,
например, сколько через 10 лет в мацкве будет стоить бутылка пива?
- 6 гривен.
НАШІ ДІВЧАТА, КРАСА НАЦІЇ!
Пусть живут в независимой от Руси московии.