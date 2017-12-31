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 Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и "совок" по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением. ФОТО

Новый 2018-й крымчане встречают в атмосфере, лишь отдаленно напоминающей праздничную.

Как сообщает Цензор.НЕТ"Крым Реалии" собрал посты крымских пользователей соцсетей, в которых они делятся своими наблюдениями и обмениваются пожеланиями на будущий год.

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Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 01

Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 02

Найле Кашка

У населения глубокая депрессия...Ожидали одно, получили другое..Облапошенные крымчане, побаивающиеся понаехавшие..Не до праздничной мишуры..Камни посыпались..

Вера Левкович

Думаю в этот вечер, куда бы рвануть 31-го или 1 января на природу, пофотографировать. Город задыхается от обилия автомобилей. Впервые такие мысли о проведении Нового Года. Дома сидеть перед салатами совсем не хочется. Странное чувство не дает покоя и, я выглянула в окно. Так и есть. В соседних домах в прошлом году в нескольких окошках уже в это время мигали разноцветные гирляндочки. Опа! Ни одного украшенного соседа. Не радуется #Крымнаш...

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С туристами, которые обычно приезжали в Крым на новогодние праздники, в этом году тоже не сложилось.

Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 03

Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 04

По телевидению и радио – сплошные чернуха, пошлость и совок.

Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 05

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Неудивительно, что некоторые крымчане не считают нужным праздновать Новый год.

Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 06

Ну а у тех крымских патриотов Украины, кто все же собирается праздновать – пожелание лишь одно.

Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 07

Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 08

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Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 09

Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 10
Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и совок по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением 11

Источник: https://censor.net.ua/p3042480
 
 
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Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 1343 Народ , мы только что "поздравили" соседскую ватоголовую кацапню, эти вылезли на улицу пустить фейерверк в честь "новага году по кацапски" и москали к ним пожаловали в гости из мацквы , ну мы выставили колонки в открытое окно и на всю мощнягу вжарили им гимн Украины Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 5727 пущай не забывают где находятся и кто тут хозяин Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 5727
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и москали к ним пожаловали в гости из мацквы

чем колонки морозить вы бы лучше в СБУ сообщили, мол обнаружена группа спецназа ГРУ

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Да щас , группа алконавтов из кацапии обнаружена , вот "великая находка", мы их сами выпроводим домой , похлеще СБУ.
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а у нас как обычно, пару часов громыхает

Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 4295
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Казламордае !!!
Лапша на ушах - єто фсьотвайорадное генетически коцабскае... Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 5676 Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 2145Бггг
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Again, ти дурник чи обкурився? Що несеш чмо бомжарне? Дай свою адресу і я вишлю тобі щось поїсти.
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Зажгли Центральную Крымскую Ёлку, что совпало с отключением света во всем Крыму и это здорово, и это очень гундяевоскрепно, и это камни с неба,

Альо пеньзеньсько-рязанско-курские и прочие кацапские "крымчане", любители русського мира, насильно привезённые из кацапских нечерноземьев в дома выселенных с их Родины крымских татар.
А как там вам летом в степном татарском Крыму на счет поливной или даже питьевой воды ??? Или камни с неба и путин в жопу со своими триллиардами ? Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 9123
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Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 428 Охереть!Они должны крысами делиться,а не настроением
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Кожному своє.
А я щиро вітаю всіх українців з наступаючим новим роком. Хай він принесе в нашу країну згоду та мирне життя. Пам'ятайте, що все буде гаразд. Все буде Україна!
Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 2535
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Этож надо так пи....здонутся пи...здой об пол.
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Желаю мокше в наступающем году всего хорошего, что принесли они в Украину. апалченцев в каждый город, матарол в каждую семью, асвабадителей на всю макшанию и главное прочувствовать на своей гнилой мордовской паскудной шкуре всю прелесть ихнего добра. Думаю со мной согласятся граждане Грузии, Ичкерии, Молдовы,Сирии и само собой Украины. Слава Украине!
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у КацаКрысинов все необычно,даже Плешивый Педофил уникален по высоте Дебилизма и роста....вставания с КОЛЕНОК Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 6971
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Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 1902Мы простые Иранские беженки, дочери стражей революции! Поверьте в Тегеране не все так однозначно! Персобандеровцы прибили полицейского в трусиках к нефтяной вышке...
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Скоро эта морда будет Арктику спасать от тюленей моржей и Белых медведей... Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 2012
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Такому "деду морозу" с колорадкой при встрече в Украине сделают красный или синий нос натуральный, без грима) штырит их даже на Новый год.
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Не можно бигуди им накрутить на зеньки!Но всё равно земля их доом родной Дід Мороз із георгіївською стрічкою, прожектор у клітці та "совок" на ТБ, - кримчани в соцмережах діляться новорічним настроєм - Цензор.НЕТ 4782
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Вы короче мало себе представляете!Попрошу без узнавания себя
https://youtu.be/9JSZ7XD3G0U
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Зате ніхто не забороняє гаваріть па рускі...Побільше вам камінюччя з неба,ублюдки!
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Україно!З новим роком!Всім добра!А путін-хуйло та підхуйлики хай здохнуть!
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Крысяне, вы не быкуйте встречайте 2018 как положено!!! вам в новом году еще хуйло в президенты выбирать а там уж и поморать на рассии можно.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и "совок" по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением. ФОТО
 
 
 
 
 
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