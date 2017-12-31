 Дед мороз с георгиевской ленточкой, прожектор в клетке и "совок" по ТВ, - крымчане в соцсетях делятся новогодним настроением. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Крым Реалии" собрал посты крымских пользователей соцсетей, в которых они делятся своими наблюдениями и обмениваются пожеланиями на будущий год.

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Найле Кашка

У населения глубокая депрессия...Ожидали одно, получили другое..Облапошенные крымчане, побаивающиеся понаехавшие..Не до праздничной мишуры..Камни посыпались..

Вера Левкович

Думаю в этот вечер, куда бы рвануть 31-го или 1 января на природу, пофотографировать. Город задыхается от обилия автомобилей. Впервые такие мысли о проведении Нового Года. Дома сидеть перед салатами совсем не хочется. Странное чувство не дает покоя и, я выглянула в окно. Так и есть. В соседних домах в прошлом году в нескольких окошках уже в это время мигали разноцветные гирляндочки. Опа! Ни одного украшенного соседа. Не радуется #Крымнаш...

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С туристами, которые обычно приезжали в Крым на новогодние праздники, в этом году тоже не сложилось.

По телевидению и радио – сплошные чернуха, пошлость и совок.

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Неудивительно, что некоторые крымчане не считают нужным праздновать Новый год.

Ну а у тех крымских патриотов Украины, кто все же собирается праздновать – пожелание лишь одно.

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