 На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.
"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", - написал посол.
Там в церки ходят только иммигранты! Ну а поскольку в Чехии очень много украинцев - то это наши флейшмоб устроили
ольгинец
Щира подяка Чехіі!
скотам і боягузам) треба показувати щоденно...
Сподіваюсь наступного року ці міста будуть вільними від російської чуми.