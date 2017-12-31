 На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", - написал посол.





