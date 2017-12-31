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 Фоторепортаж, За рубежом
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 На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис. ФОТО

На елке в Соборе Святого Вита в ПрагеЧехии, считающегося главным храмом Чехии, вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис 01

"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", - написал посол.

На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис 02
На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис 03
На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис 04

Источник: https://censor.net.ua/p3042470
 
 
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Чехия является одной из самых атеистических стран Европы!
Там в церки ходят только иммигранты! Ну а поскольку в Чехии очень много украинцев - то это наши флейшмоб устроили
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Ну не ваши же. "Хлебай щи и молчи!" ,
ольгинец На ялинці в головному соборі Чехії замість прикрас - назви українських міст, окупованих РФ, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 4636
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А мы будем вешать на елках окупантов, когда до них доберемься
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І такими методами ми до чого дійдемо?
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СРСР такими методами дійшов до радянського народу.
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Ні, в срср вішали своїх і так дійшли до радянського народу
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Я из Луганска, жду не дождусь ВСУ. Будет так, как в Европе Только перед депортацией большинство русни сдохнет от угрызения совести.
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До того, що перевішаємо всіх окупантів. А ти що, проти?
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На смереках. Ми їх вішатимемо на смереках....
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не... у нас в Луганске берёзки есть. На них. Только на них.
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Не сподівався від чехів того. Але - дякую. Молодці.
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Кацап, як той божевільний циган: вкрав коня, але не годує його
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Дякуэмо, це справді зігріло душу!
Щира подяка Чехіі! На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 9901
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та да. многие там ещё помнят братскую помощь рашскогосовка "1968".
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А в кацапии в южно-сахалинске сгорела 25метровая новогодняя елка во время встречи 2018
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зато, Д.МаРОЗ СОСнегуркой остались)

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Да и пес с ней,вот если бы кремль дотла, вот это - да!
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Чехія, спасибі велике! З Новим роком!
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Розумні люди, не зрубали величезну красуню, а дерево яке спеціально виростили для НР.
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Год встретили так накуй она нужна?"Поджигай!!" На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 7686
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Таке і мадярам (
скотам і боягузам) треба показувати щоденно...
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А до чого тут мадяри ??? Чехам - нашим друзям ми співчуваємо за 1968 рік .
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Креативно. 🌲
Сподіваюсь наступного року ці міста будуть вільними від російської чуми.
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Ну и елки у них. Такие страшные.
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страшными могут быть гебешные боты, как ты а не дерево.
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"пляски святого Вита"
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А в Ірані на вулицях росіян вітають . На ялинці в головному соборі Чехії замість прикрас - назви українських міст, окупованих РФ, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 1232
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Букву "т" на "ш" заміни в слові "вітають" там опечатка
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Потрясающий собор! Бывала там, сильнейшая энергетика, просто мороз по коже...Даст Бог, еще раз побываю.
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Это совершенно НЕ солидарность с украиной, это банальное Хвастовство достижениями россии и заигЫвание чехов перед кацапами (любят их в праге)
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Мабуть це,було условие чешских проституток,к посольству Украины На ялинці в головному соборі Чехії замість прикрас - назви українських міст, окупованих РФ, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 5258
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представляю как кацапов там разрывает, когда они это в церкви видят. Русских много в Праге. Даже в аэропорту указатели на русском языке. Начал недавно считать кол-во рейсов из Рф, офигел. Чуть ли не каждые 2 часа борт. А украинских - всего 2 или 3 за день.
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Кацапи у Соборі Св. Віта у Празі? Бог з Вами... Ця шантрапа в основному по частині базарів, дешевих магазинів і барделів.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис. ФОТО
 
 
 
 
 
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