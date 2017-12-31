 Суд избирает меру пресечения захватившего вчера заложников в здании "Укрпочты" Безуху. ФОТО

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Суд установил, что подозреваемый - 40-летний Безух Владимир Владимирович, уроженец Херсонской области, официально не работающий. Живет с отцом и матерью. В отношении него сейчас расследуются производства.

Обвинение просит взять Владимира Безуха под стражу без возможности залога на 60 суток.

Согласно данным следствия, подозреваемый в маске угрожал, удерживая предметы, похожие на нож, пистолет, взрывчатку. Требовал от заложников покориться. Просил освободить из-под стражи человека, имя которого не называл.

Защита просила допросить в качестве свидетеля мать Безуха, инвалида 2 группы, которая присутствует в зале и может рассказать о произошедшем и личности подозреваемого. Прокуроры и следователь выступили пртив. Суд не удовлетворил данное ходатайство.

Мать подозреваемого.

Cам Безух сказал суду, что не имел умысла захватывать заложников, "потому что они работают до трёх часов, я заходил как раз в пол третьего, чтобы были только операторы".

"Да, говорил, чтобы взорву, чтобы они, скажем так, не проявили терроризма...Один напал, а вторая меня вазой по голове била", - добавил он.

Напомним, днем 30 декабря в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции, он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции, статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.