 Бюст Пушкина украли в Чернигове. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание ЧЕline.
Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.
Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя.
Напомним, двумя неделями ранее в Чернигове неизвестные аналогичным образом украли бюст с могилы писателя Михаила Коцюбинского.
P.s. интересно, "обложки" они сдают ?
На окраине там даже нет фонарей.
Если выгорит дело - обеспечусь надолго, -
Обеспечу себя я и лучших друзей.
Пошёл своей русалке на кухню помогать...
Не гони ... коней.
Мужик подходит к крайнему, стоящему в огромной очереди и спрашивает:
- Што дают ???
- Пушкина...
А што это такое ???
- Не знаю... Но возьму, на всякий случай, три бутылки...
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Для коцабов с завтрашнего дня новые правила пересечения границы с Украиной...
Пушкинсон....Ленмонтович.....Гогольман)))))