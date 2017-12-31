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Все про:памятник (1702) Пушкин (20) Чернигов (352)

 Бюст Пушкина украли в Чернигове. ФОТО

В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание ЧЕline.

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Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.

Бюст Пушкина украли в Чернигове 01

Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя. 

Бюст Пушкина украли в Чернигове 02

Напомним, двумя неделями ранее в Чернигове неизвестные аналогичным образом украли бюст с могилы писателя Михаила Коцюбинского.

Источник: https://censor.net.ua/p3042434
 
 
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На 25%-го ефіопа, який до 7 років розмовляв тільки французькою.)
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Чернигов - самый читающий город в Украине ! Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 6654
P.s. интересно, "обложки" они сдают ?
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Ненависть к кацапам простительна. Но это памятник 1900 года. Антиквариат. Да и Пушкина,детям полезно знать. Ничего плохого он не писал.
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а вот и новогодние сказки.
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Бронза в приемке металов больше 80 грн за килограм).Будет с чем Новий Год комуто встретить))).
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он же памятник себе воздвиг нерукотворный! -думал вор
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Захвативший заложников в «Укрпочте» террорист ранее баллотировался в мэры Харькова

Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 7391 Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 9844
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Сейчас без уголовного прошлого ко власти не пробиться. Вот и решил себе рейтингов и полезных связей накрутить.
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Так надо было арестовывать и кондидата и действующего.Они друг друга стоят.
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Чего тогда у Гепы на уме? Хотя он и так весь Харьков захватил.
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однако, в Чернигове завелся интеллектуальный клептоман. видать, поэзию любит
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Теперь с легким налетом японской эстетики - "Красивы именно опадающие лепестки сакуры" Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 6571
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воно, мабуть, Вірастюк, бо вага того бюсту нівроку так...
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А можливо і дохляк якийсь-але Ліра з Музою йому сили додають! Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 6804
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В Чернигове ленина убрали за долго до того когда кернес клялся востиавновить своего харьковского и почему то пока не исполнил своей клятвы.
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одно из любимых моих мест в Чернигове..
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Мне ребята сказали про такую наколку! -
На окраине там даже нет фонарей.
Если выгорит дело - обеспечусь надолго, -
Обеспечу себя я и лучших друзей.
Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 6311
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Ничего страшного. Сабакав его найдет. Как и голову Гонгадзе и всех остальных.
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ув.редакция Цензор Нет , желаю вам в Новом году починить свой сайт !
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? Хм... Это мысль.
Пошёл своей русалке на кухню помогать...
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))) Пропоную ЦН тему про день народження Степана Бандери.
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Хтось не кисло на этом бюсте наварится, причем не за счет здачи на цветмет...
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Чуваки узнали про безвиз с эмиратами, решили денег на билет срубить
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Если на EBay тот бюст якогось скульптора 19 века загонят, то там не токо на билет хватит. Знали шо брали.
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вообще-то печально это все... стали снова тырить цветмет. А это - откат в 90-е.. Тогда тоже сначала памятники,потом с могил таскать начали... Прогрессируем и пакращуемся
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Имею заметить - от этих "тимуровцев" в 90-е избавились радикальными методами - у нас, например, одного в речке без головы тогда нашли. А все душеспасительные принципы про всеобщий добробут и прочий рост жизненного уровня против алкашей и и тунеядцев не работает. Не нужно пытаться манипулировать на "дедушке с полвареником".
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Вот именно. На Донбссе как тырили металл всех сортов при крепком хозяйственнике зэке янеке для меткомбинатов, так и сейчас тырят.
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Дык сейчас очередь дошла уже и до самих меткомбинатов... Узькемир, ...уле... Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 989
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Охотно верю. Знакомый с Кривбаса рассказывал, что воровство феросплавов с поездов на ходу поставлено на поток. Спецбригады по этому существуют.
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Переплавити і перетворити на погруддя Т. Г. Шевченку. Декомунізацію провели, на черзі ДЕРАШИЗАЦІЯ. Для чого нам вулиці, погруддя, пам`ятники носіям кацапських духовних цінностей -пушкіну, лермонтову,горькому, ушакову, суворову?
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Я знав, що ти відморожене. Нацюк - це реально діагноз.
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Ну що ж ви так статистику собакову погіршуєте???
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Совковый бородатый анекдот.
Мужик подходит к крайнему, стоящему в огромной очереди и спрашивает:
- Што дают ???
- Пушкина...
А што это такое ???
- Не знаю... Но возьму, на всякий случай, три бутылки... Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 3800
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Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 1525 Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 7802

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ніхто його не крав, ефіоп полетів у теплі краї на зимівлю
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Откуда ты выпало, вовчег?
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Та не кипишуйте: сдаст на границе свои отпечатки пальцев и верньоцца на место... Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 852
Для коцабов с завтрашнего дня новые правила пересечения границы с Украиной... Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 1235
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Оно, конечно, ничё хорошего но дальше будет смішніше. Когда начнут золотые коронки з рота у живых выдергивать - от тода обхахочемся.
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Иван Петрович Сидоров , эмигрантовед./Эмигрантам на заметку:Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Александр Пушкин. /По мнению писателя и пушкиниста Ю.Н.Тынянова, весьма вероятно еврейское, а точнее - фалашское происхождение прадеда поэта, «арапа Петра Великого», Абрама Ганнибала.
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))))))знаем знаем мы этих русских поэтов))))
Пушкинсон....Ленмонтович.....Гогольман)))))
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В Чернигове ленина убрали за долго до того когда кернес клялся востиавновить своего харьковского и почему то пока не исполнил своей клятвы.
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Поздравляю с новым годом цензор который продался рыгоаналами и всем ворюгам которые обокрали Украину.
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Жителям нужны средства на Новый год. И вообще, почему патриоты до сих пор не снесли этот бюст?
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Эфиоп Пушкин научил рюсскае быдло беседы беседовать,особенно про Вяличие быдла до небес Господних... Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 1235правда 70% слов как бы рюсских,скомуниздил во Франции Англии и Германии с Болгарией.... Бюст Пушкина украли в Чернигове - Цензор.НЕТ 1235
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБюст Пушкина украли в Чернигове. ФОТО
 
 
 
 
 
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