 Бюст Пушкина украли в Чернигове. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание ЧЕline.

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Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.

Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя.

Напомним, двумя неделями ранее в Чернигове неизвестные аналогичным образом украли бюст с могилы писателя Михаила Коцюбинского.