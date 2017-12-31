EN|RU|UK
Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Фоторепортаж
  13852  115
Все про:ДТП (4590) задержание (4736) Киев (15120) Нацполиция (6625)

 Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель "Мерседеса" разгромил 5 автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве погоня за Mercedes закончилась повреждением шести автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, правоохранители попытались проверить документы мужчины, который ходил в строительных перчатках, в капюшоне и заглядывал в припаркованные автомобили на парковке супермаркета "Сильпо" на Княжем Затоне, сообщает Киев Оперативный в своем Facebook.

Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 01

"Как только мужчина увидел полицейских - моментально побежал к авто Mercedes, сел и начал убегать", - говорится в сообщении. Преследование завершилось аварией возле ТЦ SilverBreeze. Водитель Mercedes въехал в пять припаркованных автомобилей и в "Таврию", которая двигалась впереди.

Видео погони

Видео с места ДТП

Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 02
Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 03
Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 04
Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 05

Смотрите также: Три человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 06
Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 07
Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 08
Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 09
Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 10
Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 11
Масштабное ДТП после погони в Киеве: водитель Мерседеса разгромил 5 автомобилей 12

Источник: https://censor.net.ua/p3042421
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Это он по малолетке. А после, когда стал реальным авторитетом, тихой сапой отправил на доклад овер 20 лямов населения, и это в мирное довоенное время, попутно практически полностью решив еврейский вопрос в партийной верхушке и правительстве.
 показать весь комментарий
 
В пять припаркованных автомобилей и таврию )) Это точняк!!
 показать весь комментарий
 
 
Когда то в дохлом сссре сняли фильм "Инспектор ГАИ",где лейтенант Сергей Никоненко из издевался над Никитой Михалковым типа крутым советским негодяем со связями... Масштабна ДТП після погоні в Києві: водій "Мерседеса" розгромив 5 автомобілів - Цензор.НЕТ 6076
 показать весь комментарий
 
Евробляха, ну почему-то я не удивлен.
 показать весь комментарий
 
Интересно продолжение истории, как быстро гуманный украинский суд выпустит бедного грузина на свободу?
 показать весь комментарий
 
 
даже не закроют.
исходя из тех данных, что есть в новости - это админка.
124 и 185 КУпАП
 показать весь комментарий
 
 
Это еще хорошо, что никого не сбил. Как только нет опасности для окружающих - стрелять на поражение. Эти уроды ни во что ставят полицию.
 показать весь комментарий
 
 
Це тому,що прайд его выкупит у Фемиды Масштабна ДТП після погоні в Києві: водій "Мерседеса" розгромив 5 автомобілів - Цензор.НЕТ 9414
 показать весь комментарий
 
Ему трудно что-то предъявить, просто отдать владельцам поврежденных авто.
 показать весь комментарий
 
" побежал к авто Mercedes, сел и начал убегать" ... Спасибо , Цензор , продолжайте в том же духе ... Масштабна ДТП після погоні в Києві: водій "Мерседеса" розгромив 5 автомобілів - Цензор.НЕТ 2593 Источник:https://censor.net.ua/p3042421
 показать весь комментарий
 
SB регистрация города Бельско-бяла в 16м там работал))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоФоторепортажМасштабное ДТП после погони в Киеве: водитель "Мерседеса" разгромил 5 автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх