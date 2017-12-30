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 Общество, Фоторепортаж
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 С бойцом 25-й ОВДБр Андреем Товкачом простились на Днепропетровщине. ФОТО

29 декабря в поселке Широкое Днепропетровской области состоялось прощание со старшим солдатом, гранатометчиком 25-й отдельной воздушно - десантной бригады Андреем Витальевичем Товкачом, 1978 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воин погиб 26 декабря в районе шахты "Бутовка" в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

С бойцом 25-й ОВДБр Андреем Товкачом простились на Днепропетровщине 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Лейтенанта 25-й бригады Юрия Золотарева, умершего от ран в госпитале, похоронили 26 декабря в Днепре. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3042408
 
 
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Воин погиб 26 декабря в районе шахты "Бутовка" в результате пулевого ранения,
нанесенного вражеским снайпером. Источник: https://censor.net.ua/p3042408
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Жаль, но эта война забирает жизни молодых и здоровых людей. Земля пухом! Вероятно, что это сербские снайперы, которые приехали воевать в Украину.
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++
саме ворожі снайпери останнім часом дуже багато відбирають в нас наших хлопців..
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Щаз "Барреты" придут и наши парни утилизируют сербских скотов по результатам контрснайперской борьбы.
Земля пухом, спи спокойно Брат. Мы отомстим.
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пропонуєш по снайперах, які часто сидять на дахах жилих будинків, з Буків палити?
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пропоную накривати реактивною артилерією всі вивлені вонгеві точки та місця схову техніки і боєприпасів
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В полях - это вполне себе решение. Твари просто под себя ходят от одного только получения инфы о том, что наша арта выдвинулась в данный сектор. Реально начинают сами просить мира и покоя.
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Спочивай з миром, Братчику..
Дуже шкода.. Прекрасні хлопці гинуть.. Скільки осиротілих батьків, дружин, діточок..
Весь український народ осиротів, втрачаючи своїх найкращих синів..
Вічна слава.. Вічна наша пам"ять Героям..
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Світла пам*ять полеглому Воїну.
Шана і уклін.
Співчуття рідним.
Дуже гіркий і важкий грудень: багато втрат.
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Цензор.НЕТФотоОбществоС бойцом 25-й ОВДБр Андреем Товкачом простились на Днепропетровщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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