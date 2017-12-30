 С бойцом 25-й ОВДБр Андреем Товкачом простились на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воин погиб 26 декабря в районе шахты "Бутовка" в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воин погиб 26 декабря в районе шахты "Бутовка" в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.
нанесенного вражеским снайпером. Источник: https://censor.net.ua/p3042408
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Жаль, но эта война забирает жизни молодых и здоровых людей. Земля пухом! Вероятно, что это сербские снайперы, которые приехали воевать в Украину.
саме ворожі снайпери останнім часом дуже багато відбирають в нас наших хлопців..
Земля пухом, спи спокойно Брат. Мы отомстим.
Дуже шкода.. Прекрасні хлопці гинуть.. Скільки осиротілих батьків, дружин, діточок..
Весь український народ осиротів, втрачаючи своїх найкращих синів..
Вічна слава.. Вічна наша пам"ять Героям..
Шана і уклін.
Співчуття рідним.
Дуже гіркий і важкий грудень: багато втрат.