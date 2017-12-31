 Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ. ФОТОрепортаж

Как сообщает, Цензор.НЕТ, 2017 год был полон драматичных моментов, которые попали в объективы фотокамер.

В марте центре Киева был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Убийца Вороненкова Павел Паршов служил в Нацгвардии. Согласно заявлению нардепа от "НФ", советника главы МВД Паршов был агентом российских спецслужб.



Жена Вороненкова экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова на похоронах

В марте сотрудники НАБУ вручили подозрение и задержали главу ГФС Романа Насирова в больнице "Феофания". Клетчатый плед Насирова, которым он накрывался во время транспортировки в скорой стал мэмом. Позже жена Насирова внесла за него залог в 100 миллионов. Сейчас суд приступил к слушанию обвинительного акта в отношении Насирова.

Теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне рядом со зданием британского парламента 22 марта. Террорист ИГИЛ, гражданин Британии на автомобиле въехал в толпу. Погибло пять человек, включая нападавшего, ранено как минимум 40 человек.

Взрыв в Великобритании на Манчестер Арене, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Жертвами террориста-смертника стали более 20 человек. Ранения получили более 50 человек. ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт.

В начале апреля в Санкт-Петербурге на станции метрополитена "Технологический университет" произошел взрыв. В результате погибли 15 человек и более 100 пострадали.

Ракета-носитель Vega c украинским двигателем успешно вывела на орбиту два спутника.

Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке

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Украинцы в июне получили безвиз с Евросоюзом и очереди в паспортные сервисы.

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Дело Розенблата и Полякова. В июне НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря. 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет. Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы $7500 взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога. Нардепу Максиму Полякову 12 декабря продлили меру пресечения еще на 2 месяца. Суд разрешил Розенблату свободно передвигаться в Украине, но продлил обязательство носить электронный браслет. По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.





Беспорядки ультраправых в Шарлотсвилле (США), где автомобиль врезался в толпу демонстрантов

В июне при взрыве в Киеве погиб начальник управлений спецрезерва ГУР МО Максим Шаповал. В ноябре главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следствие по делам терактов в отношении полковника Шаповала, полковника СБУ Александра Хараберюша и убийства журналиста Шеремета вплотную приблизилось "к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток".



8 сентября в результате взрыва авто в центре Киева погиб гражданин Грузии, боец чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Тимур Махаури.





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Пожар в детском лагере "Виктория" в Одесской области произошел в ночь на 16 сентября, где на момент возгорания находилось 150 детей. В результате погибли трое детей.



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Ким Чен Ын наблюдает за испытанием баллистической ракеты средней дальности Хвансон-12. В конце ноября лидер КНДР заявил, что запуск ракеты "Хвасон-15" стал завершением создания ядерных сил Северной Кореи

Трагедия в Харькове. 18 октября внедорожник Lexus под управлением 20-летней харьковчанки Елены Зайцевой въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.



Стрельба в Лас-Вегасе. 1 октября американец Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа гостиницы посетителей фестиваля кантри-музыки. Убийство в Лас-Вегасе стало самым массовым в истории США c момента событий 11 сентября 2001 года. 58 человек были убиты.

В результате диверсионного нападения под Киевом 30 сентября погибла Амина Окуева. В конце декабря в Украинском доме в Киеве прошла выставка памяти лейтенанта ВСУ Амины Окуевой

Режиссер Дэвид Линч в ноябре посетил Киев. Президент Петр Порошенко и Дэвид Линч в Доме с химерами

Самолет украинского предприятия "Антонов" АН-70 прошел специспытания по перевозке военного груза и был представлен на авиавыставке в ОАЭ

Неудачная попытка задержания сотрудниками СБУ экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в центре Киева. Силовики сняли с крыши Саакашвили, но его сторонники заблокировали микроавтобус с экс-губернатором Одесской области и не дали его увезти. Позднее Саакашвили поселился в палаточном городке возле Верховной Рады, но впоследствии таки был задержан правоохранителями

"Титушководу" Юрию Крысину, причастному к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, судья Олег Лынник дал 2 года условно



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Авторитетный американский журнал The Ring признал украинского спортсмена, чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко лучшим боксером 2017 года



Украинец Василий Ломаченко одержал победу техническим нокаутом над кубинцем Гильермо Ригондо во время боя в декабре

Британская газета Guardian включила снимок украинского фотографа Сергея Ваганова в рейтинг лучших снимков этого года. До начала войны репортер жил в Донецке, но после российской агрессии переехал в Мариуполь.



Фотография украинского военного, который выжимает 120-миллиметровый минометный снаряд в импровизированном спортивном зале под Мариуполем, попала в ТОП-25 фотографий 2017 года по версии британской газеты The Guardian. "На передовой существует много таких импровизированных тренажерных залов", - рассказал Ваганов.

Освобождение украинских заложников из плена российских террористов. Президентский самолет с 73 украинскими пленными в ночь на 28 декабря приземлился в аэропорту "Борисполь". Там освобожденных украинских заложников встретили родственники, друзья и близкие.