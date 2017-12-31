 Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ. ФОТОрепортаж

Как сообщает, Цензор.НЕТ, 2017 год был полон драматичных моментов, которые попали в объективы фотокамер.
В марте центре Киева был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Убийца Вороненкова Павел Паршов служил в Нацгвардии. Согласно заявлению нардепа от "НФ", советника главы МВД Паршов был агентом российских спецслужб.
Жена Вороненкова экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова на похоронах
В марте сотрудники НАБУ вручили подозрение и задержали главу ГФС Романа Насирова в больнице "Феофания". Клетчатый плед Насирова, которым он накрывался во время транспортировки в скорой стал мэмом. Позже жена Насирова внесла за него залог в 100 миллионов. Сейчас суд приступил к слушанию обвинительного акта в отношении Насирова.
Теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне рядом со зданием британского парламента 22 марта. Террорист ИГИЛ, гражданин Британии на автомобиле въехал в толпу. Погибло пять человек, включая нападавшего, ранено как минимум 40 человек.
Взрыв в Великобритании на Манчестер Арене, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Жертвами террориста-смертника стали более 20 человек. Ранения получили более 50 человек. ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт.
В начале апреля в Санкт-Петербурге на станции метрополитена "Технологический университет" произошел взрыв. В результате погибли 15 человек и более 100 пострадали.
Ракета-носитель Vega c украинским двигателем успешно вывела на орбиту два спутника.
Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке
Украинцы в июне получили безвиз с Евросоюзом и очереди в паспортные сервисы.
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Дело Розенблата и Полякова. В июне НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря. 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет. Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы $7500 взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога. Нардепу Максиму Полякову 12 декабря продлили меру пресечения еще на 2 месяца. Суд разрешил Розенблату свободно передвигаться в Украине, но продлил обязательство носить электронный браслет. По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
Беспорядки ультраправых в Шарлотсвилле (США), где автомобиль врезался в толпу демонстрантов
В июне при взрыве в Киеве погиб начальник управлений спецрезерва ГУР МО Максим Шаповал. В ноябре главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следствие по делам терактов в отношении полковника Шаповала, полковника СБУ Александра Хараберюша и убийства журналиста Шеремета вплотную приблизилось "к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток".
8 сентября в результате взрыва авто в центре Киева погиб гражданин Грузии, боец чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Тимур Махаури.
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Пожар в детском лагере "Виктория" в Одесской области произошел в ночь на 16 сентября, где на момент возгорания находилось 150 детей. В результате погибли трое детей.
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Ким Чен Ын наблюдает за испытанием баллистической ракеты средней дальности Хвансон-12. В конце ноября лидер КНДР заявил, что запуск ракеты "Хвасон-15" стал завершением создания ядерных сил Северной Кореи
Трагедия в Харькове. 18 октября внедорожник Lexus под управлением 20-летней харьковчанки Елены Зайцевой въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.
Стрельба в Лас-Вегасе. 1 октября американец Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа гостиницы посетителей фестиваля кантри-музыки. Убийство в Лас-Вегасе стало самым массовым в истории США c момента событий 11 сентября 2001 года. 58 человек были убиты.
В результате диверсионного нападения под Киевом 30 сентября погибла Амина Окуева. В конце декабря в Украинском доме в Киеве прошла выставка памяти лейтенанта ВСУ Амины Окуевой
Режиссер Дэвид Линч в ноябре посетил Киев. Президент Петр Порошенко и Дэвид Линч в Доме с химерами
Самолет украинского предприятия "Антонов" АН-70 прошел специспытания по перевозке военного груза и был представлен на авиавыставке в ОАЭ
Неудачная попытка задержания сотрудниками СБУ экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в центре Киева. Силовики сняли с крыши Саакашвили, но его сторонники заблокировали микроавтобус с экс-губернатором Одесской области и не дали его увезти. Позднее Саакашвили поселился в палаточном городке возле Верховной Рады, но впоследствии таки был задержан правоохранителями
"Титушководу" Юрию Крысину, причастному к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, судья Олег Лынник дал 2 года условно
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Авторитетный американский журнал The Ring признал украинского спортсмена, чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко лучшим боксером 2017 года
Украинец Василий Ломаченко одержал победу техническим нокаутом над кубинцем Гильермо Ригондо во время боя в декабре
Британская газета Guardian включила снимок украинского фотографа Сергея Ваганова в рейтинг лучших снимков этого года. До начала войны репортер жил в Донецке, но после российской агрессии переехал в Мариуполь.
Фотография украинского военного, который выжимает 120-миллиметровый минометный снаряд в импровизированном спортивном зале под Мариуполем, попала в ТОП-25 фотографий 2017 года по версии британской газеты The Guardian. "На передовой существует много таких импровизированных тренажерных залов", - рассказал Ваганов.
Освобождение украинских заложников из плена российских террористов. Президентский самолет с 73 украинскими пленными в ночь на 28 декабря приземлился в аэропорту "Борисполь". Там освобожденных украинских заложников встретили родственники, друзья и близкие.
Тому:
З Новим роком, з оновленим щастям!
Хай минають гріхи і напасті.
Рік Новий хай дарує прибуток.
Хай пощезнуть невдачі і смуток.
Хай успішними будуть всі справи,
І хай мирною буде держава.
Також успіхів, сил, довголіття
Не на рік, а на цілі століття!
Расследование дела о российском вмешательстве в выборы США началось после того, как советник предвыборной кампании Дональда Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, "сильно выпив", рассказал австралийскому дипломату о том, что у Москвы есть политический компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
В мае 2016 года Папандопулос встретился в лондонском баре с австралийским дипломатом Александром Даунером. Советник кампании Трампа рассказал, что недавно узнал о наличии у Москвы "тысяч писем", компрометирующих Клинтон. После этого австралийские официальные лица передали информацию своим американским коллегам.
Издание характеризует Пападопулоса как "нахального и хвастливого" человека. При этом, хотя "некоторые из консультантов Трампа высмеивали его как ничтожного добровольного волонтера кампании или "кофейного мальчика", интервью и новые документы показывают, что он "оставался влиятельным" во время всей предвыборной кампании, отмечает NYT.
27 июля Пападопулос был арестован по обвинению в заведомо ложных показаниях, данных ФБР 27 января нынешнего года. Днем раньше ФБР провела обыск у Пола Манафорта - бывшего начальника штаба Трампа.
В октябре было опубликовано заявление Пападопулоса, в котором он сообщил о своих попытках устроить в начале 2016 года встречу кандидата в президенты Трампа с Владимиром Путиным. Около 14 марта 2016-го, говорится в документе, Пападопулос, на тот момент уже знавший, что получит работу в штабе Трампа, встретился в Италии с неким лондонским профессором, который утверждал, что имеет серьезные связи в правящих кругах России. Профессор заинтересовался своим знакомым, лишь когда узнал, что тот собирается работать у Трампа. Именно он сообщил, что у России есть тысячи электронных писем, содержащих компромат на Клинтон.
21 марта было официально объявлено, что Пападопулоса берут в штаб Трампа. Три дня спустя в Лондоне профессор познакомил американца с россиянкой, которую и представил ему как племянницу Путина, имеющую связи с крупными российскими чиновниками. Советник сообщил о встрече коллегам по штабу и рассказал, что намерен обсудить с россиянкой "отношения России и США в президентство Дональда Трампа". Начальник одобрил действия Пападопулоса и лишь посоветовал не давать россиянам никаких обязательств.
В дальнейшем, говорится в примечании к изложению, Пападопулос узнал, что на деле россиянка племянницей Путина не была. Кроме того, он надеялся, что новая знакомая и профессор представят его российскому послу в Лондоне, но эти расчеты не оправдались.
Однако еще до этого, 31 марта, Пападопулос встретился в Вашингтоне с самим Трампом и его советниками по внешней политике и заявил, что обладает связями, которые позволят организовать встречу кандидата с Путиным.
Около 27 апреля 2016-го Пападопулос сообщил коллегам по штабу, что получил массу звонков, подтверждающих, что Путин хочет принять Трампа. В мае лондонский профессор сообщил ему, что говорил с "коллегами из МИД России" и те подтвердили, что "готовы к сотрудничеству". Далее в том же месяце Пападопулос дважды уведомлял коллег, что встреча должна состояться.
19 июня советник, пообщавшись с неким лицом, "связанным с МИД России", сообщил, что намерен встретиться с российскими чиновниками "не под запись". Однако эту встречу ему провести не удалось.
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31.12.2017
кацапамиторговыми партньорами и за недовольство такими полезными повышениями цен и поборовсоевыми рехвормами...