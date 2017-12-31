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 Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ подготовил для читателей уже традиционную подборку фотографий самых знаковых событий уходящего 2017 года. Это фотосвидетельства достижений украинцев в борьбе с российским агрессором, политических, культурных и спортивных событий в стране.

Как сообщает, Цензор.НЕТ, 2017 год был полон драматичных моментов, которые попали в объективы фотокамер.

В марте центре Киева был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Убийца Вороненкова Павел Паршов служил в Нацгвардии. Согласно заявлению нардепа от "НФ", советника главы МВД Паршов был агентом российских спецслужб.

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 01
Жена Вороненкова экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова на похоронах

В марте сотрудники НАБУ вручили подозрение и задержали главу ГФС Романа Насирова в больнице "Феофания". Клетчатый плед Насирова, которым он накрывался во время транспортировки в скорой стал мэмом. Позже жена Насирова внесла за него залог в 100 миллионов. Сейчас суд приступил к слушанию обвинительного акта в отношении Насирова. 

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 02

Теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне рядом со зданием британского парламента 22 марта. Террорист ИГИЛ, гражданин Британии на автомобиле въехал в толпу. Погибло пять человек, включая нападавшего, ранено как минимум 40 человек.

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 03

Взрыв в Великобритании на Манчестер Арене, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Жертвами террориста-смертника стали более 20 человек. Ранения получили более 50 человек. ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт.

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 04

В начале апреля в Санкт-Петербурге на станции метрополитена "Технологический университет" произошел взрыв. В результате погибли 15 человек и более 100 пострадали.

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 05

Ракета-носитель Vega c украинским двигателем успешно вывела на орбиту два спутника.

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 06

Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 07

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Украинцы в июне получили безвиз с Евросоюзом и очереди в паспортные сервисы. 

 Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прощай, немытая Россия", - Порошенко поздравил украинцев с "безвизом" словами Лермонтова и Пушкина. ВИДЕО

Дело Розенблата и Полякова. В июне НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря. 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет. Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы $7500 взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога. Нардепу Максиму Полякову 12 декабря продлили меру пресечения еще на 2 месяцаСуд разрешил Розенблату свободно передвигаться в Украине, но продлил обязательство носить электронный браслет. По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 09

Беспорядки ультраправых в Шарлотсвилле (США), где автомобиль врезался в толпу демонстрантов

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 10

В июне при взрыве в Киеве погиб начальник управлений спецрезерва ГУР МО Максим Шаповал. В ноябре главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следствие по делам терактов в отношении полковника Шаповала, полковника СБУ Александра Хараберюша и убийства журналиста Шеремета вплотную приблизилось "к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток". 

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 11

8 сентября в результате взрыва авто в центре Киева погиб гражданин Грузии, боец чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Тимур Махаури.

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 12

Смотрите также: Погибший Али Тимаев (Тимур Махаури) - чеченский борец с путинским режимом, личный враг Кадырова, - СБУ. ФОТО

Пожар в детском лагере "Виктория" в Одесской области произошел в ночь на 16 сентября, где на момент возгорания находилось 150 детей. В результате погибли трое детей.

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 13
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Ким Чен Ын наблюдает за испытанием баллистической ракеты средней дальности Хвансон-12. В конце ноября лидер КНДР заявил, что запуск ракеты "Хвасон-15" стал завершением создания ядерных сил Северной Кореи

 Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 14

Трагедия в Харькове. 18 октября внедорожник Lexus под управлением  20-летней харьковчанки Елены Зайцевой въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 15

Стрельба в Лас-Вегасе. 1 октября американец Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа гостиницы посетителей фестиваля кантри-музыки. Убийство в Лас-Вегасе стало самым массовым в истории США c момента событий 11 сентября 2001 года. 58 человек были убиты. 

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 16

В результате диверсионного нападения под Киевом 30 сентября погибла Амина Окуева. В конце декабря в Украинском доме в Киеве прошла выставка памяти лейтенанта ВСУ Амины Окуевой

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 17

Режиссер Дэвид Линч в ноябре посетил Киев. Президент Петр Порошенко и Дэвид Линч в Доме с химерами

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 18

Самолет украинского предприятия "Антонов" АН-70 прошел специспытания по перевозке военного груза и был представлен на авиавыставке в ОАЭ 

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 19

Неудачная попытка задержания сотрудниками СБУ экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в центре Киева. Силовики сняли с крыши Саакашвили, но его сторонники заблокировали микроавтобус с экс-губернатором Одесской области и не дали его увезти. Позднее Саакашвили поселился в палаточном городке возле Верховной Рады, но впоследствии таки был задержан правоохранителями

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 20

"Титушководу" Юрию Крысину, причастному к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, судья Олег Лынник дал 2 года условно

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 21
Смотрите также: Судья Линнык, отпустивший Крысина, состоит в группе "Антимайдан" и является поклонником "русского мира". ФОТОрепортаж

Авторитетный американский журнал The Ring признал украинского спортсмена, чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко лучшим боксером 2017 года

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 22
Украинец Василий Ломаченко одержал победу техническим нокаутом над кубинцем Гильермо Ригондо во время боя в декабре

Британская газета Guardian включила снимок украинского фотографа Сергея Ваганова в рейтинг лучших снимков этого года. До начала войны репортер жил в Донецке, но после российской агрессии переехал в Мариуполь. 

Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 23
Фотография украинского военного, который выжимает 120-миллиметровый минометный снаряд в импровизированном спортивном зале под Мариуполем, попала в ТОП-25 фотографий 2017 года по версии британской газеты The Guardian. "На передовой существует много таких импровизированных тренажерных залов", - рассказал Ваганов.

Освобождение украинских заложников из плена российских террористов. Президентский самолет с 73 украинскими пленными в ночь на 28 декабря приземлился в аэропорту "Борисполь". Там освобожденных украинских заложников встретили родственники, друзья и близкие.

 Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ 24

Источник: https://censor.net.ua/p3042405
 
 
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2017 був не для всiх, на жаль, вдалим та добрим.........
Тому:

З Новим роком, з оновленим щастям!
Хай минають гріхи і напасті.
Рік Новий хай дарує прибуток.
Хай пощезнуть невдачі і смуток.
Хай успішними будуть всі справи,
І хай мирною буде держава.
Також успіхів, сил, довголіття
Не на рік, а на цілі століття!
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Із знакового...

Расследование дела о российском вмешательстве в выборы США началось после того, как советник предвыборной кампании Дональда Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, "сильно выпив", рассказал австралийскому дипломату о том, что у Москвы есть политический компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
В мае 2016 года Папандопулос встретился в лондонском баре с австралийским дипломатом Александром Даунером. Советник кампании Трампа рассказал, что недавно узнал о наличии у Москвы "тысяч писем", компрометирующих Клинтон. После этого австралийские официальные лица передали информацию своим американским коллегам.
Издание характеризует Пападопулоса как "нахального и хвастливого" человека. При этом, хотя "некоторые из консультантов Трампа высмеивали его как ничтожного добровольного волонтера кампании или "кофейного мальчика", интервью и новые документы показывают, что он "оставался влиятельным" во время всей предвыборной кампании, отмечает NYT.
27 июля Пападопулос был арестован по обвинению в заведомо ложных показаниях, данных ФБР 27 января нынешнего года. Днем раньше ФБР провела обыск у Пола Манафорта - бывшего начальника штаба Трампа.
В октябре было опубликовано заявление Пападопулоса, в котором он сообщил о своих попытках устроить в начале 2016 года встречу кандидата в президенты Трампа с Владимиром Путиным. Около 14 марта 2016-го, говорится в документе, Пападопулос, на тот момент уже знавший, что получит работу в штабе Трампа, встретился в Италии с неким лондонским профессором, который утверждал, что имеет серьезные связи в правящих кругах России. Профессор заинтересовался своим знакомым, лишь когда узнал, что тот собирается работать у Трампа. Именно он сообщил, что у России есть тысячи электронных писем, содержащих компромат на Клинтон.
21 марта было официально объявлено, что Пападопулоса берут в штаб Трампа. Три дня спустя в Лондоне профессор познакомил американца с россиянкой, которую и представил ему как племянницу Путина, имеющую связи с крупными российскими чиновниками. Советник сообщил о встрече коллегам по штабу и рассказал, что намерен обсудить с россиянкой "отношения России и США в президентство Дональда Трампа". Начальник одобрил действия Пападопулоса и лишь посоветовал не давать россиянам никаких обязательств.
В дальнейшем, говорится в примечании к изложению, Пападопулос узнал, что на деле россиянка племянницей Путина не была. Кроме того, он надеялся, что новая знакомая и профессор представят его российскому послу в Лондоне, но эти расчеты не оправдались.
Однако еще до этого, 31 марта, Пападопулос встретился в Вашингтоне с самим Трампом и его советниками по внешней политике и заявил, что обладает связями, которые позволят организовать встречу кандидата с Путиным.
Около 27 апреля 2016-го Пападопулос сообщил коллегам по штабу, что получил массу звонков, подтверждающих, что Путин хочет принять Трампа. В мае лондонский профессор сообщил ему, что говорил с "коллегами из МИД России" и те подтвердили, что "готовы к сотрудничеству". Далее в том же месяце Пападопулос дважды уведомлял коллег, что встреча должна состояться.
19 июня советник, пообщавшись с неким лицом, "связанным с МИД России", сообщил, что намерен встретиться с российскими чиновниками "не под запись". Однако эту встречу ему провести не удалось.
Знаковые и самые запоминающееся фото 2017 года по версии Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 2356 Обсудить
31.12.2017
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Лучше скажите кто Цензор выкупил? Мне кажется или Медведчук или Барыга. Потому что через день банят за разжигание межнациональной розни с кацапами торговыми партньорами и за недовольство такими полезными повышениями цен и поборов соевыми рехвормами...
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