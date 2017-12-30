 Захвативший почту преступник обезврежен, - Аваков. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом написал министр МВД Арсен Аваков на своей facebook-странице.





Около 20:20 к зданию захваченного отделения “Укрпочты” подбежали спецназовцы и подъехали “скорые”. Из него кого-то вывели. Уже через пару минут полицейские начали приглашать понятых.

Об этом говорится в трансляции hromadske.kharkiv.ua, которую ведет редактор издания Виктор Пичугин.

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.