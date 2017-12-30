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Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Фоторепортаж
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 Захвативший почту преступник обезврежен, - Аваков. ФОТО

Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом написал министр МВД Арсен Аваков на своей facebook-странице.

Захвативший почту преступник обезврежен, - Аваков 01

Около 20:20 к зданию захваченного отделения “Укрпочты” подбежали спецназовцы и подъехали “скорые”. Из него кого-то вывели. Уже через пару минут полицейские начали приглашать понятых.

Об этом говорится в трансляции hromadske.kharkiv.ua, которую ведет редактор издания Виктор Пичугин.

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.

Источник: https://censor.net.ua/p3042389
 
 
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Це ти про себе??? Мудак, так на тебе навіть стінку жаль віддавати.
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Арсен Аваков, - "опєратівнікі... локалізовалі прєступніка".

Локалізіровать - це встановити місцезнаходження, взагалі то.
Мабуть, він хотів написати "нєйтралізіровалі", але так поспішав похвалитися у Фейсбуці, шо забув потрібне слово.


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И фотку менты Авакову прислали как доказательство, вот она добыча, а этот долбо*б ее в соцсети слил...
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Непонятно ничего с этим человеком. Заложникам предлагал кофе-чай, ни над кем не издевался.
"Він постійно пропонував каву" - звільнений заручник Андрій Ремига

Требования были политические. "Мужчина озвучил правоохранителям свои требования. Они каким-то образом касаются освобождения пленных в Донбассе. Основной вопрос - в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись, - сказал начальник полиции Харьковской области Олег Бех."
Странный "террорист".
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"Чай, кофе, капучино...!" Зашел бродяга на почту погреться Злочинець, який захопив поштове відділення, знешкоджений, - Аваков - Цензор.НЕТ 8747
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И взял в заложники детей, мило, мило...жаль, что не твоих промариновал там несколько часов подряд , возле имитированной взрывчатки.
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А вот еще интересная новость.......яйценюх,авакян и княжицкий продали свои доли канала Эспрессо гражданину Украины,миллиардеру И.Жеваго.
Может мы чего-то не знаем и впереди грандиозный шухер???С чего вдруг они сливают свои активы?....по крохам и сусекам на выборы метут)))))
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А коли вже візьмуть бандида, який захопив Міністерство внутрішніх справ?
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Vladislav R 85fbc9a9

Похоже что какой-то бомж.

Дело в том что таких бомжей все больше и больше ....
Спасибо партии родной ..
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В километре от метро "Киевская", где произошло данное ЧП, есть 15-я психоневрологическая клиника, клиент 100% оттуда.
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Сейчас уже никто не узнает, что там на самом деле было. Но зато видна реакция на будущие инциденты любого рода "наркоман, алкоголик, сумашедший, да и вообще похож на русского".


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Видео глянь. И если ты не рашистский троль, то сам все поймешь.
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Молодой аваков сбежал с рюкзаком в Италию, а старший его сейчас захватил и удерживает до приезда подкрепления.к концу февраля а если приболеют так и позже.
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Аваков. Колись таке буде з тобою. Але, найгірше, що таке буде з твоїм сином. Таке буде з усією твоєю сім"єю. Це буде дуже скоро. Ти навіть не уявляєш, як скоро ти будеш жалітися тим, чим ти займався. Твоє ім"я в Україні вже зараз прокляте. Ти вже зараз у переліку зрадників-крадіїв за номером від 1-го до 5-ти в . Аваков у 2018-му році в тебе будуть дуже великі проблеми. Я тобі не бажаю їх подолати. Ти страшна людина. Такі серед нас жити не повинні. Пішов ти, у три чорти, Аваков.
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Министров мвд Украины было много и ни один из них не был на своем месте.Козлы все.Но такая мразь как аваков это действительно сука редкостная .
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"Подстава!!!
Независимые журналисты на месте "преступления" нашли сожжёное удостоверение львовского аниматора, спинер в виде свастики и надпись "стёпа чмо" на армянском языке. Предложение выпить кофе вообще попахивает цинизмом!
Власть нас обманывает"

Не хер искать криптозраду там, где её нет.
Обычный шызик, обычная операция, а "Митасов жив"...
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З 2018 року обласні психлікарні переводять на фінансування з місцевих бюджетів... начебто немає коштів для фінансування з державного бюджету... Уже плануються масові звільнення обслуговуючого персоналу та випущення на волю психічно хворих людей, які представляють загрозу для суспільства...
Так, що продовження таких випадків далі буде з нашою теперішньою владою...
Скільки коштує переліт літака із спецназом та введення додаткових заходів для попередження і при винекнення випадку із захопленням заручників для бюджету... головне щоб життю заручників ніщо не загрожувало б...
Так чому тепер пан Арсен Аваков уряд України бере в заручники усіх громадян України, припиняючи фінансування психлікарень із державного бюджету??? Хто тепер може гарантувати безпеку життя громадянам від психічно хворих громадян України, може Ви, пан Арсен Аваков разом з Прем'єр-міністром Вовочкою Гройсманом візьмете на себе відповідальність за ваші безглузді рішення при формуванні бюджету, чи все це зроблено для того, щоб потім героїчно долати труднощі і піаритися у соцмережах???
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По фото видно, в які структури йде нова техніка... В АТО таку переважно не побачиш.
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Лице злочинця на фото не прикрито - без фотошопа, то тільки сепарські морди мають честь від народу приховувати
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Нема де жити, їсти, працювати, вирішив влаштуватись до табору. Бувають такі випадки. Те життя для нього звичне і більш бажане, ніж воля, де він нікому не потрібний з своїм життєвим "багажем".
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Пенитенціарна система штампує людей, непридатних до соціалізації в суспільстві. Треба державна програма адаптації і цим треба займатись, а наші бариги вміють тільки красти.
Все впирається в однотурове бидло. Кого ви нам обрали?
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Ув. редактор, возле компьютеров сидят дети! Может быть, не стоило бы выводить эту окровавленную физиономию размером с полэкрана Злочинець, який захопив поштове відділення, знешкоджений, - Аваков - Цензор.НЕТ 8704
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Мужики, поздравляю!!!
Но Вы же видели, что он реально больной на голову... Морду-то ему бить так зачем было? Это лишнее, как по-мне. Завалить и обездвижить - это да, полностью согласен. Но бошку зачем было разбивать? Эмоционально - понимаю отлично, кто жизнью рискнуть хочет - пусть сам попробует (да и детишек в заложники взял, тварь отмороженная!!!). Но вы же профессионалы. Можно было и нежнее, с больным-то чуваком.
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Зачем то так уродовать?! Он же сдался, всех освободил.
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Виклавши це фото з підписом в фейсбуці, ЦяцяНяша підтвердив що він мудак.
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вот бы так в 2014 в Донецке в здании СБУ...но там что то пошло не так...)) ахметов на ступеньках наверное)).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗахвативший почту преступник обезврежен, - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
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