 Захвативший почту преступник обезврежен, - Аваков. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом написал министр МВД Арсен Аваков на своей facebook-странице.
Около 20:20 к зданию захваченного отделения “Укрпочты” подбежали спецназовцы и подъехали “скорые”. Из него кого-то вывели. Уже через пару минут полицейские начали приглашать понятых.
Об этом говорится в трансляции hromadske.kharkiv.ua, которую ведет редактор издания Виктор Пичугин.
Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.
Локалізіровать - це встановити місцезнаходження, взагалі то.
Мабуть, він хотів написати "нєйтралізіровалі", але так поспішав похвалитися у Фейсбуці, шо забув потрібне слово.
"Він постійно пропонував каву" - звільнений заручник Андрій Ремига
Требования были политические. "Мужчина озвучил правоохранителям свои требования. Они каким-то образом касаются освобождения пленных в Донбассе. Основной вопрос - в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись, - сказал начальник полиции Харьковской области Олег Бех."
Странный "террорист".
Может мы чего-то не знаем и впереди грандиозный шухер???С чего вдруг они сливают свои активы?....по крохам и сусекам на выборы метут)))))
Похоже что какой-то бомж.
Дело в том что таких бомжей все больше и больше ....
Спасибо партии родной ..
Независимые журналисты на месте "преступления" нашли сожжёное удостоверение львовского аниматора, спинер в виде свастики и надпись "стёпа чмо" на армянском языке. Предложение выпить кофе вообще попахивает цинизмом!
Власть нас обманывает"
Не хер искать криптозраду там, где её нет.
Обычный шызик, обычная операция, а "Митасов жив"...
Так, що продовження таких випадків далі буде з нашою теперішньою владою...
Скільки коштує переліт літака із спецназом та введення додаткових заходів для попередження і при винекнення випадку із захопленням заручників для бюджету... головне щоб життю заручників ніщо не загрожувало б...
Так чому тепер пан Арсен Аваков уряд України бере в заручники усіх громадян України, припиняючи фінансування психлікарень із державного бюджету??? Хто тепер може гарантувати безпеку життя громадянам від психічно хворих громадян України, може Ви, пан Арсен Аваков разом з Прем'єр-міністром Вовочкою Гройсманом візьмете на себе відповідальність за ваші безглузді рішення при формуванні бюджету, чи все це зроблено для того, щоб потім героїчно долати труднощі і піаритися у соцмережах???
Все впирається в однотурове бидло. Кого ви нам обрали?
Но Вы же видели, что он реально больной на голову... Морду-то ему бить так зачем было? Это лишнее, как по-мне. Завалить и обездвижить - это да, полностью согласен. Но бошку зачем было разбивать? Эмоционально - понимаю отлично, кто жизнью рискнуть хочет - пусть сам попробует (да и детишек в заложники взял, тварь отмороженная!!!). Но вы же профессионалы. Можно было и нежнее, с больным-то чуваком.