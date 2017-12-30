 Из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасываются дополнительные силы спецназа, - Князев. ФОТО

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

По его словам, территория оцеплена и контролируется снайперской группой спецназовцев.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: У террориста в Харькове есть выбор: сложить оружие либо получить пулю снайпера, - Геращенко

Вследствие переговоров со злоумышленником удалось освободить пятерых граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин.

Читайте: Захвативший почту ведет себя не агрессивно и общается с переговорщиками, - Шкиряк

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.