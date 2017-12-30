 Из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасываются дополнительные силы спецназа, - Князев. ФОТО

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
По его словам, территория оцеплена и контролируется снайперской группой спецназовцев.
Вследствие переговоров со злоумышленником удалось освободить пятерых граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин.
Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.
тобто -- поц налякав соєву владу,
звучить гірше ніж шоколадну, але шоколада
вже нема є одна дешева соя і пальмова олія!
переклад знаєш?!
ця ваша намальована реальність, і економічні показники, за рахунок інфляції!
це і є те, що приведе вас до стовпа!
тобі туди!
"...По непроверенной информации этот горе-террорист торгуется по его выдаче в Донецк с несколькими боевиками, чтобы избежать ответственности. Мол, оттуда нет выдачи..."
прямо за дупо!
і кількома транспортними літаками.....
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4979225
если ми такие сили бросаем на одного придурка,то настоящие терористи засссат