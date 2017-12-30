EN|RU|UK
Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Фоторепортаж
  14910  199
Материалы по теме:
Все про:заложник (1203) Нацполиция (6625) Харьков (3682) Князев (170)

 Из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасываются дополнительные силы спецназа, - Князев. ФОТО

Из Киева в Харьков самолетом Национальной гвардии Украины перебрасываются дополнительные силы спецназа.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

По его словам, территория оцеплена и контролируется снайперской группой спецназовцев.

Из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасываются дополнительные силы спецназа, - Князев 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: У террориста в Харькове есть выбор: сложить оружие либо получить пулю снайпера, - Геращенко

Вследствие переговоров со злоумышленником удалось освободить пятерых граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин.

Из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасываются дополнительные силы спецназа, - Князев 02

Читайте: Захвативший почту ведет себя не агрессивно и общается с переговорщиками, - Шкиряк

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.

Источник: https://censor.net.ua/p3042385
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
//////так я помилився /// шоколадних вже нема, е тільки соєві))),

тобто -- поц налякав соєву владу,
звучить гірше ніж шоколадну, але шоколада
вже нема є одна дешева соя і пальмова олія!
переклад знаєш?! З Києва до Харкова літаком Нацгвардії перекидають додаткові сили спецназу, - Князєв - Цензор.НЕТ 5396
 показать весь комментарий
 
не переживай - и переклад знаю и бєз перекладача знаю...\какие вы заботливые - \тут тебе не интересно\, а тут \тут рыбу завочивали...\
 показать весь комментарий
 
соєвий))), це не те)))
ця ваша намальована реальність, і економічні показники, за рахунок інфляції!
це і є те, що приведе вас до стовпа! З Києва до Харкова літаком Нацгвардії перекидають додаткові сили спецназу, - Князєв - Цензор.НЕТ 8215
 показать весь комментарий
 
это у тебя влажные мечты прут - фантазируй меньше или вытирай их чаще...)
 показать весь комментарий
 
https://www.obozrevatel.com/society/pridurok-nasmotrelsya-boevikov-i-zahotel-krasivoj-kriminalnoj-zhizni.htm

"...По непроверенной информации этот горе-террорист торгуется по его выдаче в Донецк с несколькими боевиками, чтобы избежать ответственности. Мол, оттуда нет выдачи..."
 показать весь комментарий
 
Иди по ссылке и почитай, кому ,кто и что подкинул.
 показать весь комментарий
 
Вот оно как! Так он скорее всего из этих псевдобеженцев
 показать весь комментарий
 
 
Президент уже прибыл, что бы лично руководить освобождением заложников?


 показать весь комментарий
 
 
Такты один с топором можешь положить этого террориста😵
 показать весь комментарий
 
 
Идиоты конченные. Давайте всю армию перебросим ради одного дебила. В Харькове, что нет спецназа своего? Циркачи ебаные.
 показать весь комментарий
 
 
А чому б не звернутись за допомогою до інтерполу ? З Києва до Харкова літаком Нацгвардії перекидають додаткові сили спецназу, - Князєв - Цензор.НЕТ 5592

і кількома транспортними літаками.....
 показать весь комментарий
 
 
бабло пилят. когда всяческие рейдеры по полсотни человек с оружием "работают" - всем насрать.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, вангую, що буде як на початку 2000-х в Одесі. Коли брали, здається, 3-х чи 4-х терористів. Тоді вистріляли 17 тис. (!) патронів, прострелили на решето, здається, 14 цивільних автомобілів, що були неподалеку припарковані і посікли кулями пару будинків. Терористів живими тоді так і не взяли, останнього застрелили в спину (!), а коли в керівника "операцією" запитали, хто ж людям за пошкодження заплатить, то отримали відповідь: "Мёртвые пусть платят". І так і не заплатили, здається. Списали тоді на "спецоперацію" бабла, як то кажуть "нємєряно". Думаю, що і на цей раз роспиляють не менше. Досвід є, потрібні люди закришують, а піпл схаває!
 показать весь комментарий
 
 
Менты- они платить не привычные,им всегда платить все должны. Это они тогда чеченцев каких то ловили,но кто то из них сбежал тогда. Менты тогда частную гостинницу почти полностью разрушили.Но,как всегда,ущерб не компенсировали.
 показать весь комментарий
 
То були не терористи. Просто їх треба було вбити.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Обобщаю: Пенсионер пришел на почту, что бы снять свою пенсию, будучи больным раком головного мозга, и потребовал выдачи его в Донецк с несколькими боевиками, мол, оттуда выдачи нет.
 показать весь комментарий
 
 
По сообщениям сарафанного радио со стороны Харьковского завода в сторону отделения ,,Укрпочта" уже выдвинулась ударная группа новых Оплотов и БТР-4 . К окраинам города подтягивают Точку-У . В Кульбакино лётчики вызваны из отпусков и прогревают движки сушек. Люди немного нервничают , но гордяццо в то же время. Над городом летает какая то штуковина.Сначала думали шо опять Predator в гости к винторогим пролетал транзитом через Харьков .Но нет это наша зоркая Горлица парит над городом с полным боекомплектом готовая ударить внезапно и жестоко с воздуха по террористу . Аукнутся этому пдрасу слёзы детские с укрпочты .Получит своё Дедмороз хренов . Будут ему ёлки на могилке вместо праздника и салат оливье в гробу вместо стола ((((((((((
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
надо как в донецке. сначала артиллерия, а потом когда разбегаться начнут включаются снайпера
 показать весь комментарий
 
Прасковья из падмусковьия....... а проста падмоийси пади.
 показать весь комментарий
 
 
Хотя бы не сообщали об этом. Это просто позор, не могут обезвредить одного больного мудилу. Так мы защищены, от центра Харькова до рашистской границы 40 км, а сколько народных денег сжирает эта полиция-милиция, могут только понты кидать.
 показать весь комментарий
 
 
Из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасываются дополнительные силы спецназа, - Князев - Цензор.НЕТ 4616 Если видим воробей -мы готовим пушку...Если видим муху-бей!! Взять её на мушку (((
 показать весь комментарий
 
 
Одного сепара не могут пристрелить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще на Униан до переворота 2014 года предупреждал "патрийотов" шо такие игры плохо кончатся для страны. Выборы и только выборы решают как жить народу .
 показать весь комментарий
 
даже страшно представить куда тебя послали, только вернулся, наверное...
 показать весь комментарий
 
 
В Харькове был похожий случай когда захватили АзС, террориста застрелил снайпер в голову. А это переброска лишняя тренировка не помешает.
 показать весь комментарий
 
 
Шо прямо так и в голову ? Неопытный снайпер попался или руки дрожали .А ведь мог бы отстрелить ему только йайца! Ну а в голову метко попадать не в Харькове нужно было , а километров на 100-200 северней .Там много голов шатается бесполезных . Работы для снайпера непочатый край З Києва до Харкова літаком Нацгвардії перекидають додаткові сили спецназу, - Князєв - Цензор.НЕТ 5147
 показать весь комментарий
 
 
Харьковские менты как были в 2013-2014 , пока из западных областей не приехали в Харьков по зубам сепарам надавали, а то хнр хотели устроить.
 показать весь комментарий
 
 
Так-то оно так, но немножечко не так. Ситуация совершенно другая. В 2014 году харьковские менты ждали, чья возьмёт, чтобы присоединиться к победителю. Ситуация была очень неустойчивая. Конкретно облсовет на площади освобождал винницкий "Ягуар", который привёз Аваков, а спецназ, переброшенный из Киева, блокировал 3 аэродрома, чтоб "братья" спасать не прилетели.
 показать весь комментарий
 
Все эксперты отписались, теперь страна может спать спокойно. Из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасываются дополнительные силы спецназа, - Князев - Цензор.НЕТ 7871
 показать весь комментарий
 
Надо международную помощь запросить. Думаю, Лукашенко не откажет.
 показать весь комментарий
 
 
сча батька эскадрилью бомбардировщиков пришлет, там час лету
 показать весь комментарий
 
 
литвин) Интересно а в бульбашии с бензопилами в торговые центры уже не заходят?
 показать весь комментарий
 
 
А почему все врут ? Но Президент что все по правде решает и слово держит ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какой то идиотизм --хоть кто то адекватный есть в Харькове ? или это просто шоу шеколадно рюкзаковое
 показать весь комментарий
 
 
загорулько, езжай в свой даунецк и стреляй там из арты, дебилов развелось, капец. Працковья дэвушка из падмацковья.
 показать весь комментарий
 
снайпера , периметры ,самалеты , вертолеты .....Я с ужасом представляю если в УКРАИНЕ обьявится салман радуев или шамиль басаев , что вы будете делать ????? , если с ОДНИМ долб....м не можете СПРАВИТСЯ не тормоша КНЯЗЕВА , АВАКОВА , ПРЕЗИДЕНТА !!!!
 показать весь комментарий
 
 
не обьяваятся..

если ми такие сили бросаем на одного придурка,то настоящие терористи засссат З Києва до Харкова літаком Нацгвардії перекидають додаткові сили спецназу, - Князєв - Цензор.НЕТ 1389
 показать весь комментарий
 
 
Салман Радуев и Шамиль Басаев НЕ были террористами. Потому как не провели у себя на Родине против граждан своей страны НИ одного теракта . Нам не бояться таких нужно а стыдиться что у нас НЕТ таких на 40 млн ни одного (долбойбы не в счёт) , а у них таких на 1 млн оказалось почти что каждый десятый .
 показать весь комментарий
 
Вызовите папуасов с отравленными дротиками...им пох, они не знают что такое взрывчатка.
 показать весь комментарий
 
 
Каких таких папуасов ? У нас же нет дипотношений с днры-лнры !! Дротики отменяются .Правда можно вызвать непальских гуркхов из Правого сектора. О них недавно как раз в папуасской прессе писали.Отзывались очень лестно. Можно попробовать
 показать весь комментарий
 
 
Щас Гепа пришлет двух братков и те умножат на ноль террориста и разгонят спецназ.... З Києва до Харкова літаком Нацгвардії перекидають додаткові сили спецназу, - Князєв - Цензор.НЕТ 1069
 показать весь комментарий
 
 
или умножат спецназ и разгонят террориста)))))
 показать весь комментарий
 
 
Это только первый эшелон подошёл.А показывай тады всё уже. Кто их с воздуха прикроет? А у террориста бонба а не хвост телячий в руках . Сушки с воздуха зайдут отвлекут его , а тем временем можно попробовать Ольхой его прибить
 показать весь комментарий
 
О, гундосый оберполицмейстер Князев спецуру НациАнальной. ПолЛЮции на ракла поставил. Главное, шоб с трех сторон, как в Княжичах.
 показать весь комментарий
 
 
Та що з подібними розмовляти. Він на завданні.
 показать весь комментарий
 
 
Суки, воруют бабло, уже не стесняясь. В Харкове, наверное, было целых два спецназовца на весь город. Поэтому пришлось за 100 тысяч привезти еще двух, чтобы обезвредить одного нещасного мужика. Какая туфтень!
 показать весь комментарий
 
 
Это, звиздец, из-за одного психа с пластилином гонять самолеты с мусорной гвардией. Понятно, что эти бездельники ни Донбасс, ни Крым не смогут освободить в принципе
 показать весь комментарий
 
 
Назовите мне хоть что-то хорошее от этой власти ? Или одна ложь и обман.
 показать весь комментарий
 
 
Этому психу не повезло в жизни как Парубию. Тот схватил кажись Фортуну за сиську.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чтобы вернуть страну на 2013 год-надо около 20-ти лет при условии реального а не фейкового роста экономики.Кажись сели на мель.
 показать весь комментарий
 
 
Всі невдоволені можуть наздоганяти у росії.
 показать весь комментарий
 
Ну так он лежал на заднем сиденье в авто с автоматом, а 2 х передних были заложники, ну попади попробуй в яйца, каждый только языком снайпер в интернете) попали в голову. Но там тоже часов 6 мурыжили и трассу перекрывали.
 показать весь комментарий
 
Ты хоть читал про него до того как он стал террористом? Он лежал? Ты шутишь ? Как он мог лежать? И как в него можно было попасть в лежащего в салоне ? И чем он лежащий мог быть опасен для заложников при условии что на нём не было взрывчатки ? А на нём не было. Его тогда просто голыми руками брать надо было .И у него НЕ автомат был а Сайга огражданенная .Это разные весчи . Его просто тупо убили .За то что он лох.А лохов НЕ берут живыми.Зато реальных врагов диверсантов , агентуру вражескую берут целёхонькими .Без царапин почти , даже если у тех руки в крови по локоть .Потому что менять нужно .Это уже просто традиция .Обмен заложниками .Не знаю что это бизнесс или просто позор.Наверное и то и другое .Поэтому я и пишу тут
 показать весь комментарий
 
Ха,из за одного захватчика такая буча в Киеве.
 показать весь комментарий
 
против одного террориста столько задействовано подразделений, кто он__?
 показать весь комментарий
 
 
Это Мазурок, в Киеве завалил несколько охранников супермаркета Караван
 показать весь комментарий
 
Я что то не пойму. Как какого то ..удака безоружного взять так самолетами из киева в харьков а как на ато так никто не спешит там типа все нормально иначе ахметовско-порошенковский родердам+ не так заработает если територии освободят.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно было не Укрпочту, а мерию захватывать - с Кернесом о Ко!
 показать весь комментарий
 
так в каждом областном центре есть корд -беркут .он какого хрена делает ? так нет же нужно показать шоколадные понты против одного чела . он же их не грохнет . сепарня на донбассе может сделать и больно ранить или убить
 показать весь комментарий
 
 
А как барыга думает Крым обратно забирать, если на одного полудурка аж с Киева самолетом! спецназ везут? В Харькове шо, своих дармоедов мало?
 показать весь комментарий
 
 
А он не думает его забирать обратно. Крым без украинского ЯО не вернуть . Это аксиома . Всё остальное сказки для детей . Возможен также вариант с 3-й мировой с новым переделом Мира , но не факт что добрый дядя победитель , а это скорее всего будет не раша , нам его отдаст
 показать весь комментарий
 
Я фигею! Харьков мусорской город. Неужели мало своих мусоров? Или они только бабло вымогать горазды, а как запахнет жареным, ни на что не годны? Так уволить всех нахрен. Это ж сколько бабла в трубу вылетает в буквальном смысле за один только перелёт!!!
 показать весь комментарий
 
 
zushaua, ну сядь на переднее сиденье авто а с заднего в тебя будут целиться из сайги, ну и что он стреляет одиночными но пуля убивает также как и калаш сиденье прострелит нараз. А заложники были работники АЗС. То что были там разборки с судебными исполнителями до того это можно понять, а вот потом он захватил заправку тут уже чистый терроризм.
 показать весь комментарий
 
Это не терроризм , а слетевшая от бытового беспредела крыша . Терроризм это другое .Это то что творится на Донбассе и в Крыму . Но туда эти бравые молодцы не перебрасываются . Там переговоры и торговля .Вместо полной изоляции и реальных настоящих контртеррористических действий властей
 показать весь комментарий
 
 
Не пойму цели такого громкого заявления, да и вообще всей той шумихи которая вокруг этого инцидента его не комментировал только ленивый, и пропарились все полит силы, а между тем, там работы для одной тактической группы К.О.Р.Д., может еще нужно было сказать если не сдастся то здание накроют градами
 показать весь комментарий
 
Шоколадне кодло краще за індюковича підготувалося до придушення народного повстання.
 показать весь комментарий
 
 
У меня вопрос, за что получает неплохую зарплату харьковский спецназ если их работу вызывают делать других людей.
 показать весь комментарий
 
 
Оййой! У Пети фланги в Киеве будут оголены!Или там всегда есть своя мини армия.И пополнение давеча подоспело по обмену: САМ лично встречал аки родных- дезертиров, аватаров, любителей руского мира.. мноходовочка от Офшоренка и попиарилси и ряды шиколадной сотни пополнил..Красаучик 😀
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасываются дополнительные силы спецназа, - Князев. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх